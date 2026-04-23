ททท.ชวนเที่ยวสุรินทร์ ชมงานบุญใหญ่ "บวชนาคช้าง" ประจำปี 2569

ประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2569 ประเพณีโบราณที่สืบทอดมายาวนานของชาวกูย
ประเพณีบวชนาคช้าง สุรินทร์ ประเพณีโบราณที่สืบทอดมายาวนานของชาวกูย ที่ไม่ใช่แค่การบวชธรรมดา แต่เป็นวิถีชีวิตและความเชื่อที่หยั่งรากลึก ถือเป็นประเพณีโบราณอันทรงคุณค่า ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อว่า ลูกชายเมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการครองเรือน ควรเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยในอดีต
การบวชนาคช้างถือเป็นงานบุญใหญ่ที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ชายหนุ่มในพื้นที่จะนัดหมายบวชพร้อมกัน และจัดขบวนแห่นาคอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีความเชื่อว่าการนั่งช้างแห่ไปยังสถานที่ประกอบพิธีในระยะทางไกล จะก่อให้เกิดอานิสงส์บุญอันยิ่งใหญ่
เอกลักษณ์สำคัญของประเพณีนี้ คือ การแต่งกายนาคด้วยเสื้อแขนยาวสีขาว นุ่งโสร่งไหม สวมชฎาบนศีรษะ และประดับตกแต่งด้วยผ้า 7 สีอย่างงดงาม ก่อนนั่งบนหลังช้างแห่ไปยัง “วังทะลุ” ซึ่งเป็นจุดบรรจบของลำน้ำชีและแม่น้ำมูล เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำพิธีอุปสมบท ณ “ดอนบวช” หรือ “สิมน้ำ” อันเป็นเนินดินกลางน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ และถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
โดยในปีนี้ กำหนดจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ระหว่างวันที่ 29–30 เมษายน 2569 ณ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ณ วัดแจ้งสว่าง(ตากลาง) ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสความงดงามของประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโลก พร้อมร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
