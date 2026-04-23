น่ารัก! “ลูกค่างแว่น” สีเหลืองทองพลัดหลงในป่า จนท. เข้าช่วยเหลือพร้อมเปิดให้ตั้งชื่อแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ได้ให้การช่วยเหลือไว้ “ลูกค่างแว่น” วัยเดือนเศษ หลังพบพลัดหลงเพียงลำพังกลางป่าพบ โดยตอนนี้ความน่ารักของ “เจ้าก้อนทอง” (เรียกตามสีขนเหลืองทองของน้อง) กำลังครองใจเหล่าพี่ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล พร้อมเตรียมเปิดให้แฟนคลับร่วมโหวตชื่อให้น้องแล้ว

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
เฟซบุ๊กเพจ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก เผยภาพสุดน่ารักของ ”ลูกค่างแว่น” วัยเดือนเศษที่พลัดหลงอยู่ในป่าเพียงลำพัง พร้อมให้ข้อมูลว่า

กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของเจ้าหน้าที่ไปแล้ว สำหรับลูกสัตว์ป่าพลัดหลงตัวน้อยที่ล่าสุด เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ได้ให้การช่วยเหลือไว้ หลังพบพลัดหลงเพียงลำพังกลางป่า

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็น ลูกค่างแว่น (วัยหัดกินนม) อายุคาดว่าประมาณ 1 เดือนเศษ เพศเมีย มีสภาพร่างกายแข็งแรงดี แต่ยังต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังเล็กมาก เจ้าหน้าที่ต้องสวมบท "คุณแม่จำเป็น" คอยป้อนนมและให้ความอบอุ่นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรอประเมินความพร้อมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกรมอุทยานฯ ต่อไป

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
กิจกรรมพิเศษ: ชวนพี่ๆ ร่วมตั้งชื่อให้น้อง! เพื่อให้แฟนๆ ได้มีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจให้เจ้าตัวน้อย ทางเขตฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วม "โหวตชื่อ" ที่ถูกใจที่สุด โดยมีตัวเลือกดังนี้

1. มินนี่ (สาวน้อยตัวจิ๋ว)
2. ไข่ตุ๋น (นุ่มนิ่ม น่ารัก)
3. หยอง (ตามลักษณะขนฟูๆ)
4. ดอกคูน (สีเหลืองทองอร่ามเหมือนดอกไม้)

กติกา: พิมพ์ชื่อที่ท่านชอบลงในคอมเมนต์ได้เลย! ชื่อไหนได้คะแนนสูงสุด จะนำไปเป็นชื่อเรียกเจ้าก้อนทองตัวนี้อย่างเป็นทางการค่ะ

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก

ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
ภาพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
