เปิดตัว “ลูกฮิปโปโปเตมัสแรกเกิด” สมาชิกใหม่สุดน่ารักแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดตัว “ลูกฮิปโปโปเตมัส” สมาชิกตัวน้อยล่าสุดของครอบครัวฮิปโปโปเตมัส ที่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา สร้างความตื่นเต้นและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง
นางสาวอุฬาริกา กองพรหม ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่มีความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกฮิปโปโปเตมัส” ซึ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับเป็นสมาชิกตัวที่ 5 ของครอบครัวฮิปโปโปเตมัสภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น
ภายในงานยังมีการจัดตกแต่งพื้นที่อย่างน่ารัก พร้อมมุมถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยว และกิจกรรมสร้างสีสัน โดยมีมาสคอต “ช้างไชโย” พาเยี่ยมชมความน่ารักของลูกฮิปโปน้อย สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
ลูกฮิปโปตัวน้อยมีพฤติกรรมร่าเริง ชื่นชอบการว่ายน้ำอยู่เคียงข้างแม่อย่างใกล้ชิด โดยแม่ฮิปโปจะคอยดูแลและให้นมอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนถึงสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่เข้มแข็ง ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุเพศได้อย่างชัดเจน แต่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับลูกฮิปโปตัวนี้ เป็นลูกของ “พ่อวีรชน” อายุ 52 ปี ซึ่งแม้อายุจะมากแต่ยังคงแข็งแรง คึกคัก เป็นพ่อพันธุ์ที่ดี และ “แม่มะยม” อายุ 15 ปี สาวสมวัย
ฮิปโปโปเตมัส เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มักอาศัยอยู่ในน้ำในช่วงเวลากลางวัน เช่น แม่น้ำ หนองน้ำ และทะเลสาบ มีความสามารถในการดำน้ำและเคลื่อนไหวใต้น้ำได้เป็นอย่างดี และมักออกหากินในเวลากลางคืน โดยอาหารหลักคือหญ้าและพืชน้ำ สามารถกินอาหารได้มากถึงวันละประมาณ 40 กิโลกรัม ทั้งนี้ ฮิปโปโดยเฉพาะตัวผู้และแม่ที่มีลูกอ่อนจะมีพฤติกรรมค่อนข้างหวงอาณาเขต
สวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมความน่ารักของลูกฮิปโปตัวน้อย พร้อมเรียนรู้พฤติกรรมและวิถีชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ณ ส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
ทั้งนี้ เตรียมจัดกิจกรรม “ลุ้นเพศและโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัส” ในเร็ว ๆ นี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้แก่ Facebook, Instagram และ TikTok
สวนสัตว์เชียงใหม่จะติดตามและดูแลสุขภาพของลูกฮิปโปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
