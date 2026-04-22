“NASA” เผยภาพถ่ายดาวเทียม “กระบี่” ภูมิประเทศสุดตื่นตาตื่นใจ สมเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

ชาวไทยได้ปลื้มกันถ้วนหน้าอีกครั้ง เมื่อ NASA เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียม “จังหวัดกระบี่” อธิบายความโดดเด่นสมเป็นจุดหมายท่องเที่ยวระดับโลก
วันนี้ (22 พ.ค. 2569) นาซ่า (NASA) องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ภาพถ่ายจากดาวเทียมผ่านเว็บไซต์ “NASA Earth Observatory” แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของพื้นที่จังหวัดกระบี่ บริเวณแนวชายฝั่งฝั่งตะวันตกในภาคใต้ของประเทศไทย โดยระบุเนื้อหาไว้ว่า
ตลอดแนวชายฝั่งตะวันตกของภาคใต้ประเทศไทย ผืนทรายสีอ่อนสว่างทอดยาวเรียงรายเคียงข้างผืนน้ำของ ทะเลอันดามันเกิดเป็นแนวชายหาดที่แทรกตัวอยู่ระหว่างภูมิประเทศอันหลากหลาย ทั้งภูเขาหินปูนแบบคาสต์ ป่าชายเลน และพื้นที่ชุมชนที่ขยายตัวตามแนวชายฝั่ง
ภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยเครื่องมือ OLI (Operational Land Imager) บน Landsat 8 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2026 เผยให้เห็นพื้นที่ชายฝั่งบางส่วนของ “จังหวัดกระบี่” โดยชายหาดเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างจากภูเก็ตไปทางตะวันออกราว 50 กิโลเมตร ข้ามอ่าวพังงา อ่าวขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก
ในบรรดาชายหาดที่มีชื่อเสียง “อ่าวไร่เลย์” กับ “อ่าวพระนาง” นับเป็นจุดหมายสำคัญ โดยเฉพาะในหมู่นักปีนผา เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทางเรือ และมีหน้าผาหินปูนริมทะเลที่สูงชันและโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของภูมิประเทศแบบคาสต์ในเขตร้อน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานอย่างเหมาะสมของชนิดหินและสภาพภูมิอากาศ
หินปูนในภูมิภาคนี้มีต้นกำเนิดจากการสะสมของแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นซากโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตในทะเล เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน พื้นที่แห่งนี้เคยจมอยู่ใต้ทะเลตื้น ก่อนที่การชนกันของแผ่นเปลือกโลกจะยกตัวหินขึ้นเหนือระดับน้ำ และค่อย ๆ ก่อรูปเป็นลวดลายซับซ้อนตามกาลเวลา ขณะเดียวกัน น้ำฝนที่มีความเป็นกรดอ่อนจากสภาพแวดล้อมเขตร้อน ได้เร่งกระบวนการผุพังทางเคมี กัดเซาะหินปูนจนกลายเป็นรูปร่างแปลกตา
ภูมิประเทศแบบคาสต์นี้ยังแผ่ขยายออกสู่ทะเลในรูปของหมู่เกาะ เช่น เกาะปอดะ และ เกาะห้อง ซึ่งปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียม โดยมีหน้าผาหินปูนสูงชันและถ้ำจำนวนมาก ทำให้เป็นจุดหมายยอดนิยมของนักพายเรือ ขณะเดียวกัน เรือขนาดใหญ่ก็แล่นผ่านผืนน้ำ ทิ้งร่องรอยเป็นเส้นสีขาวตัดผ่านทะเลอย่างชัดเจน
บนแผ่นดินใหญ่ ภูมิประเทศหลังแนวชายหาดยังคงมีความหลากหลาย ป่าไม้สีเขียวปกคลุมเชิงเขาของ เขานางนาค ซึ่งเป็นจุดชมวิวสำคัญที่เปิดมุมมองสู่ทะเลอันดามันและภูเขาหินปูนโดยรอบ ขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำเต็มไปด้วยป่าชายเลนเขียวขจีเรียงรายตามลำน้ำหลายสาย เช่น คลองจิหลาด
กิจกรรมของมนุษย์ปรากฏเด่นชัดในพื้นที่ราบ ซึ่งถูกพัฒนาเป็นเขตเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม เมืองกระบี่และชุมชนใกล้เคียงปรากฏเป็นกลุ่มสีเทาในภาพถ่ายดาวเทียม ขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือปรากฏเป็นลวดลายเรขาคณิตของสีเขียวและน้ำตาล สะท้อนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยมีการปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา รวมถึงพืชเศรษฐกิจอื่นอย่างสับปะรด
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline