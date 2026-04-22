หรอยแรง หอยนางรม “บ้านโคกไคร” สดจากแหล่ง ผิวคล้ำ ฉ่ำหวาน ไซส์พอดีคำ

พังงาชวนชิม “หอยนางรมบ้านโคกไคร” ที่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย สดใหม่จากแหล่งเพาะเลี้ยงแล้ว ยังมีสโลแกนชวนชิมว่า “หอยนางรมบ้านโคกไคร ไซส์พอดีคำ ผิวคล้ำ ฉ่ำหวาน” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สีสันของจังหวัดพังงาที่บรรดาสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
บ้านโคกไคร ตั้งอยู่ที่ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับ “คลองมะรุ่ย” สายน้ำที่ไหลเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดกระบี่
บ้านโคกไคร นอกจากจะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเลื่องชื่อของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง “หอยนางรม” ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย
หอยนางรมที่นี่มีเอกลักษณ์กับสโลแกนชวนชิม ว่า “หอยนางรมบ้านโคกไคร ไซส์พอดีคำ ผิวคล้ำ ฉ่ำหวาน” ที่หลาย ๆ คนเมื่อได้ลิ้มลองแล้วต่างติดใจไปตาม ๆ กัน
ที่บ้านโคกไครยังมีความเชื่อที่เป็นกิมมิกทางการท่องเที่ยวว่าสำหรับคู่รักหากได้มาชิมหอยนางรมที่นี่ เมื่อกลับไปจะมีชีวิตหวานฉ่ำเหมือนแรกที่รักกันใหม่ ๆ
นายสมพร สาระการ ผู้ประสานงานท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร เปิดเผยว่า พื้นที่คลองมะรุ่ยเป็นแหล่งน้ำรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม ทำให้มีแพลงก์ตอนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นอาหารสำคัญของหอยนางรม ส่งผลให้หอยมีเนื้อแน่น รสหวาน และมีกลิ่นทะเลอ่อน ๆ เป็นเอกลักษณ์
นอกจากนี้ชาวบ้านโคกไครยังนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ โดยใช้ล้อยางรถจักรยานยนต์เป็นวัสดุเพาะเลี้ยง ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ทำให้หอยนางรมของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาด และส่งจำหน่ายไปยังหลายจังหวัด เช่น สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง
ปัจจุบัน ชุมชนบ้านโคกไครสามารถผลิตหอยนางรมได้มากกว่า 200,000 ตัวต่อปี สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกว่า 400 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 4 ล้านบาทต่อปี กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสายกินและสายชุมชนที่น่าสนใจของฝั่งอันดามันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความสดจากธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแบบใกล้ชิด
สำหรับผู้ที่สนใจทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือกลางคลองมะรุ่ย ชมแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากยางล้อรถจักรยานยนต์ ก่อนนำมาเสิร์ฟให้ลิ้มลองกันแบบสดใหม่ ที่สร้างความประทับใจทั้งรสชาติและวิถีชีวิตพื้นบ้าน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นายสมพร สาระการ โทร. 08 7886 0465 ค่ะ
โดย : อโนทัย งานดี