กราบ “หลวงพ่อทันใจ” บันดาลความสำเร็จรวดเร็วทันใจ

“หลวงพ่อทันใจ” หรือ “พระเจ้าทันใจ” คือพระพุทธรูปที่สร้างสำเร็จโดยรวดเร็วทันใจภายในวันเดียว การสร้างหลวงพ่อทันใจ ปรากฏในคติความเชื่อของล้านนา ซึ่งต้องสร้างพระพุทธรูปให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 วัน ตั้งแต่รุ่งเช้า เมื่อพระอาทิตย์แรกขึ้น ทั้งการปั้นหล่อ ตกแต่งให้ได้พุทธลักษณะที่งดงาม
รวมถึงต้องมีพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้า และวัตถุมงคลไว้ภายในองค์พระ จนเมื่อพระอาทิตย์ตกดินถึงเป็นเวลาสิ้นสุดการสร้าง นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดว่า ผู้ร่วมสร้างหลวงพ่อทันใจต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ อีกด้วย
