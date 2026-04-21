SiteMinder เปิดมิติใหม่ ดึง AI ช่วยจองโรงแรม หลังพบว่านักเดินทาง 8 ใน 10 รายต้องการให้ AI เข้ามามีส่วนช่วยตลอดเส้นทางการวางแผนและจองที่พัก
“SiteMinder” แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อโรงแรมกว่า 53,000 แห่งใน 150 ประเทศทั่วโลกเข้ากับช่องทางการจองที่หลากหลายสำหรับนักเดินทาง ประกาศเปิดตัวขีดความสามารถใหม่ของแพลตฟอร์มและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดจำหน่ายห้องพักโรงแรมสู่มิติใหม่ในยุคแห่ง AI อย่างเต็มรูปแบบ
โดย SiteMinder มุ่งที่จะยกระดับแพลตฟอร์มสู่การเป็นระบบขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจอง ทั้งการจองตรงและการจองผ่าน OTA การประกาศเปิดตัวขีดความสามารถใหม่ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SiteMinder ในการเสริมสร้างศักยภาพให้โรงแรมคงความสามารถในการแข่งขันและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศความร่วมมือกับ DirectBooker ในฐานะพันธมิตรด้านดีมานด์ AI รายแรกของแพลตฟอร์ม
SiteMinder ขับเคลื่อนความก้าวหน้าดังกล่าวผ่านการขยายแพลตฟอร์มในสองส่วนหลัก
Demand Plus โซลูชันด้านการสร้างดีมานด์ของ SiteMinder บนแพลตฟอร์มอย่าง Google, Trivago และ TripAdvisor ได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากเมต้าเสิร์ชแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบนิเวศ AI เชิงสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude ช่วยให้นักเดินทางสามารถค้นหาโรงแรมผ่านคำแนะนำที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ ตรวจสอบราคาล่าสุดแบบเรียลไทม์ และทำการจองห้องพักโดยตรงผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงแรม
ด้วยแนวทางนี้ SiteMinder กำลังวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าสำหรับโรงแรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พันธมิตรที่ดีมานด์ AI ในการเข้าถึงและนำเสนอข้อมูลห้องพักของโรงแรมผ่านเครือข่ายแพลตฟอร์ม AI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้โรงแรมสามารถขยายฐานลูกค้าได้ครอบคลุมทุกช่องทางที่นักเดินทางใช้ในการวางแผนและจองที่พัก โดยมี DirectBooker เป็นพันธมิตรรายแรกที่เชื่อมต่อราคาห้องพักแบบเรียลไทม์เข้ากับแพลตฟอร์ม AI ชั้นนำและแพลตฟอร์มใหม่ในความร่วมมือครั้งนี้
นอกจากนี้ Channels Plus ซึ่งเป็นโซลูชันการกระจายห้องพักหลากหลายช่องทางจาก SiteMinder จะช่วยให้การจองผ่าน OTA รวมถึงช่องทางตัวกลางการจองที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI สามารถเข้าถึงข้อมูลห้องพักของโรงแรมได้โดยตรง โดยผู้เดินทางสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และยืนยันการจองจนจบกระบวนการภายในแพลตฟอร์มของพันธมิตร ในขณะที่ข้อมูลการจองจะถูกส่งต่อผ่านระบบ SiteMinder ไปยังโรงแรมโดยตรงผ่านช่องทางหลักทั้งสองแนวทาง
ไม่ว่าจะเป็นการจองตรงหรือการจองผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตร SiteMinder ช่วยขยายขอบเขตการเข้าถึงของโรงแรมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นในระบบนิเวศการจองรูปแบบใหม่ พร้อมขับเคลื่อนดีมานด์ที่เกิดจาก AI ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบการจองตรงและการจองผ่านตัวกลาง
การประกาศในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรม โดยรายงาน Changing Traveller Report 2026 ของ SiteMinder ซึ่งเป็นการสำรวจด้านที่พักและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก พบว่านักเดินทางถึง 8 ใน 10 รายต้องการให้ AI เข้ามามีส่วนช่วยตลอดเส้นทางการวางแผนและจองที่พัก สะท้อนให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างโรงแรมและแขกผู้เข้าพัก ซึ่งแพลตฟอร์มล่าสุดของ SiteMinder ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปนี้
Sanjay Vakil ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง DirectBooker กล่าวว่า “AI กำลังสร้างโอกาสใหม่ของการค้นหาโรงแรม และทุกโรงแรมควรได้รับโอกาสที่จะถูกค้นพบผ่านช่องทางนี้ SiteMinder เป็นผู้บุกเบิกช่องทางการจัดจำหน่ายห้องพักโรงแรมในทุกจุดเปลี่ยนสำคัญ และความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดความเป็นผู้นำสู่ยุคของการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงช่วยผลักดันเป้าหมายของ DirectBooker ให้โรงแรมได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทั้งการเข้าถึงดีมานด์รูปแบบใหม่ ในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับผู้เข้าพักไว้ได้อย่างเหมาะสม”
Norman Arundel ผู้อำนวยการฝ่ายโรงแรมและรีสอร์ทของ EVT กลุ่มธุรกิจโรงแรมและความบันเทิงชั้นนำที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยุโรป กล่าวว่า “เรากำลังสังเกตพฤติกรรมการค้นหาของผู้เข้าพักที่เปลี่ยนแปลงไปแบบเรียลไทม์ และทิศทางนั้นชัดเจนว่า AI กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่นักเดินทางใช้ค้นหาและเลือกที่พัก สิ่งสำคัญสำหรับโรงแรมในตอนนี้คือการปรากฏตัวให้ลูกค้าเห็นในช่องทางเหล่านั้น พร้อมนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในจังหวะที่เหมาะสม สำหรับ EVT เรามองว่านี่คือโอกาสสำคัญในอุตสาหกรรมการบริการ และเป็นเรื่องน่ายินดีที่เรามีพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมให้โรงแรมไม่เพียงแค่การถูกค้นพบ แต่ยังสามารถทำการจองได้ ไม่ว่าผู้เข้าพักจะค้นหาผ่านช่องทางใดก็ตาม”
นวัตกรรมทั้งสองส่วนนี้ขับเคลื่อนด้วย Model Context Protocol (MCP) ซึ่งช่วยให้แพลตฟอร์ม AI เข้าถึงข้อมูลโรงแรมได้แบบเรียลไทม์ แทนการพึ่งพาข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่ไม่อัปเดต
ด้วยจำนวนโรงแรมกว่า 53,000 แห่ง ห้องพักรวมกว่า 2.5 ล้านห้อง และการประมวลผลยอดการจองที่พักมากกว่า 300 ล้านคืนต่อปีใน 150 ประเทศทั่วโลก SiteMinder ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายที่ใหญ่และการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรมโรงแรม ด้วยเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าสำหรับโรงแรมดังกล่าว ทำให้ SiteMinder สามารถสนับสนุนโรงแรมให้เติบโตในยุคของการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างเต็มศักยภาพ
#####################
ภาพ AI จาก SiteMinder