เที่ยวฟรี ตลาดนัดงานศิลป์-วินเทจ-คราฟต์ ริมเจ้าพระยา ที่ “The StandardX” ถ.พระอาทิตย์

The StandardX, Bangkok Phra Arthit โรงแรมที่ผสานดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับบรรยากาศของย่านเก่าแก่ที่มีเสน่ห์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจัดกิจกรรม Market Things เป็นประสบการณ์ที่ครบทั้งวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์ในวันเดียว ฟินกับตลาดนัดชิค ๆ แวะจิบกาแฟ
สำหรับการเปิดตลาดนัด Market Things รอบนี้ของ มีความพิเศษกว่าที่เคย ภายในงาน พบกับหนังสือทำมือ กระเป๋าสาน เครื่องประดับจากเศษวัสดุเหลือใช้ ภาพถ่ายและงานศิลปะ พร้อม Workshop สนุก ๆ ในบรรยากาศผ่อนคลาย
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชม ชอป ในกิจกรรม “Market Things: Vintage I Art I Craft and Workshop” ได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 เมษายน นี้ เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ โรงแรม The StandardX, Bangkok Phra Arthit ถนนพระอาทิตย์ งานนี้เปิดให้เข้าชมฟรี ซึ่งผู้ร่วมงานอาจจะได้ของสะสมและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ติดมือกลับบ้านไป