อัพเดต “ลูกเก้งน้อย” รอดจากไฟป่า ทำตาแป๋วมัดใจทั้งโซเชียล

อัพเดต “ลูกเก้งน้อย” ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่า ซึ่งขณะนี้กินนมเก่ง เติบโตแข็งแรงและอยู่อย่างปลอดภัย พร้อมโชว์ภาพความน่ารัก “ทำตาแป๋ว” จนใจละลายตกคนทั้งโซเชียลไปในทันที
เฟซบุ๊กเพจ PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อัพเดตภาพความน่ารักของ “ลูกเก้งน้อย” ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่า พร้อมให้ข้อมูลว่า
วันนี้พามาอัปเดตชีวิตของ "น้องเก้งตัวน้อย" ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่าที่ผ่านมาค่ะ 🔥🌲 หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือออกมา ตอนนี้น้องอยู่ในการดูแลของทีมสัตวแพทย์และพี่ๆ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 👩⚕️🩺✨
ตอนนี้กินนมเก่ง เห็นแล้วใจฟูมากก! ขอขอบคุณพี่ๆ ทีมงานจาก อุทยานแห่งชาติรามคำแหง - Ramkhamhaeng National Park ที่คอยดูแล ป้อนนม และเฝ้าทะนุถนอมน้องอย่างดีไม่มีห่าง 🍼✨🥰
ขอบคุณทุกกลังใจที่ส่งพลังบวกให้เจ้าตัวเล็กเติบโตอย่างแข็งแรง ร่าเริง และปลอดภัย ใครเห็นภาพนี้แล้วกด Like กด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและเป็นกำลังใจให้น้องเก้งน้อยกันเยอะๆ น้าาา 💖💖💖
