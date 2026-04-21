“ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน” จัดโปรลดพิเศษ 9 เมนูซิกเนเจอร์ ต้นตำรับฮ่องกงแท้

“ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน” ยกระดับความอร่อย จัดโปรโมชันใหญ่ลด 20% ยกทัพ 9 เมนูซิกเนเจอร์ระดับจักรพรรดิ เสิร์ฟต้นตำรับฮ่องกงแท้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.69
ร้านอาหารจีน "ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน" (Hong Kong Fisherman) แลนด์มาร์คความอร่อยระดับพรีเมียม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประกาศเปิดตัวโปรโมชันสุดพิเศษ มอบส่วนลด 20% สำหรับ 9 เมนูไฮไลต์ ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศและถ่ายทอดเทคนิคการปรุงตามแบบฉบับฮ่องกงดั้งเดิม ในราคาเริ่มต้นเพียง 560 – 1,760 บาท (จากราคาปกติ 700 – 2,200 บาท) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
หัวใจสำคัญของโปรโมชันนี้คือการนำเสนอ "ศาสตร์และศิลป์" แห่งการปรุงอาหารในทุกขั้นตอน นำโดยเมนูระดับตำนานอย่าง "เป็ดปักกิ่งย่างไม้ลำไย" ที่ใช้เวลาย่างนานกว่า 20 นาทีเพื่อให้หนังกรอบหอมกลิ่นไม้ละมุนอันเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถเลือกปรุงเนื้อเป็ด 1 เมนู ได้จาก 2 สไตล์ ให้เลือก ทั้ง "เนื้อเป็ดสับผัดผัดถั่วแขกซอสเอกซ์โอ" หรือ "เนื้อเป็ดผัดเห็ดรวมซอสเห็ดทรัฟเฟิล" นอกจากนี้ยังมี "ไก่ทอดหนังกรอบ" ที่ใช้เทคนิคการทอดนานถึง 30 นาที เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ได้ผิวที่กรอบสม่ำเสมอแต่ยังคงความฉ่ำของเนื้อด้านใน สะท้อนถึงความพิถีพิถันมาตรฐานห้องครัวฮ่องกงคลาสสิก
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบวัตถุดิบระดับพรีเมียม ร้านได้คัดสรรเมนู "กระเพาะปลาสด" มานำเสนอถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ "กระเพาะปลาสดขาห่านซอสเป๋าฮื้อ" รสเข้มข้น "กระเพาะปลาสดผัดแห้งเนื้อปู" และ "กระเพาะปลาสดบล็อกโคลี่ซอสเป๋าฮื้อ" เพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยเมนูจากกุ้งแม่น้ำตัวโตที่ปรุงในสไตล์ "บะหมี่อีฟูกุ้งแม่น้ำซอสเอกซ์โอ" หรือ "กุ้งแม่น้ำอบวุ้นเส้นหม้อดิน" และปิดท้ายด้วยเมนูร่วมสมัยอย่าง "เต้าหู้ทะเลอบหม้อดินซอสพริกเซี่ยงไฮ้" หรือ "เต้าหู้ทะเลหม้อดินซอสเห็ดทรัฟเฟิล" ที่เป็นการผสมผสานวัตถุดิบตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว
ร้านอาหารจีน “ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน” มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานรสชาติฮ่องกงขนานแท้ควบคู่ไปกับการบริการระดับพรีเมียม โปรโมชันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าทั้งกลุ่มครอบครัว นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวได้สัมผัส เมนูซิกเนเจอร์ที่ทรงคุณค่าในราคาที่คุ้มค่า ณ สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติอย่าง อิมแพ็ค เมืองทองธานี" สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยที่ "คุ้มค่า" และ "น่าประทับใจ" ได้แล้ววันนี้ ณ ล็อบบี้ อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สำรองที่นั่ง: โทร 02-833-5434-5 และช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์ : www.hkfisherman.com, โซเชียลมีเดีย: Facebook / Instagram: HongKongFisherman, และ LINE Official Account: @hongkongfisherman
