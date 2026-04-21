ทุเรียนเลิฟเวอร์ห้ามพลาด "บุฟเฟต์ทุเรียน" ส่งตรงจากสวนถึง โก โฮลเซลล์

ห้ามพลาด! โก โฮลเซลล์ ชวนฟินไปกับ "บุฟเฟต์ทุเรียนสุดพรีเมียม" สดตรงจากสวน ครบครันผลไม้ฤดูกาล คุ้มค่าราคาพิเศษ ช่วยเกษตรกรชาวสวน เต็มอิ่มกับทุเรียนได้ที่ โก โฮลเซลล์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2569
กลับมาอีกครั้งกับความอร่อยที่หลายคนรอคอย บุฟเฟต์ทุเรียน ที่ โก โฮลเซลล์ กิจกรรมสุดพิเศษที่มีเพียงปีละครั้ง ชวนคนรักทุเรียนมาฟินแบบจัดเต็ม กับขบวน “ราชาผลไม้” อย่างทุเรียนคุณภาพเยี่ยม เนื้อแน่นเนียน หอมหวาน ส่งตรงจากสวน พบกับหลากหลายสายพันธุ์ยอดนิยม โดยเฉพาะ หมอนทอง นอกจากนี้ยังมีผลไม้ประจำฤดูกาลยอดฮิต เงาะ สละ ที่ชาวสวนผลไม้ขนทัพมาเต็มพิกัด เพื่อให้อิ่มอร่อยแบบกินไม่ยั้งตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม สำหรับผู้ใหญ่ราคาเพียง 599 บาท (699 บาท สำหรับสาขาหาดใหญ่, ภูเก็ต, ราไวย์) ส่วนเด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 130 ซม. คิด 359 บาทต่อคน เปิดวันละ 2 รอบ 11.00 -12.00 น. และ15.00 - 16.00 น. จำกัดรอบละ 25 คนเท่านั้น พิเศษยิ่งขึ้น! ชวนเพื่อนหรือครอบครัวมาอร่อยยกแก๊ง ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 50 บาทต่อคน
นอกจากเมนูผลไม้แล้ว ของหวานยังจัดเต็มมาให้พร้อมสรรพ ทั้ง ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน ไอศกรีม รวมถึงยังมีกิจกรรมสนุกๆ ด้วยการแลกซื้อบัตรร่วมกิจกรรมโกยผลไม้ 10 วินาที
ยิ่งไปกว่านั้น สมาชิก The1 ที่จองคิวบุฟเฟต์ล่วงหน้า จะได้รับคะแนนเพิ่ม 500 คะแนน หรือ จะนำคะแนน 800 คะแนน มาเป็นส่วนลด 120 บาทก็ทำได้เลย ประหยัดไปอีก แต่ The1 ต้องเชื่อมกับ Application GO WHOLESALE ก่อน
สำหรับบุฟเฟต์ทุเรียน ของ โก โฮลเซลล์ เปิดฤดูกาล วันที่ 25 เมษายน – 24 พฤษภาคม หมุนเวียนความอร่อยไปยังสาขาต่างๆ ดังนี้
วันที่ 25 เมษายน 2569 : สาขาพัทยา และสาขาขอนแก่น
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2569 : สาขาพระราม 2
วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 : สาขาหาดใหญ่
วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2569 : สาขาเชียงใหม่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 : สาขารังสิต
วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 : สาขาเจริญราษฎร์
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2569 : สาขาศรีนครินทร์
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 : สาขารามคำแหง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2569 : สาขาราไวย์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 : สาขาภูเก็ต
กิจกรรมนี้นอกจากจะอิ่มอร่อยไปกับราชา ราชินีผลไม้กันแบบจุกๆ แล้ว อีกด้านหนึ่งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรกร ช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตรจากชาวสวน สร้างรายได้และความมั่นคงในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โก โฮลเซลล์ ในสาขาที่จัดงาน หรือ แสกนคิวอาร์โค้ทที่ปรากฏ
