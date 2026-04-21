22 เม.ย.นี้ พกแก้วรักษ์โลก รับฟรีเป๊ปซี่รีฟิล ที่ "บาร์บีคิวพลาซ่า" ฉลองวันคุ้มครองโลก

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จับมือ บาร์บีคิวพลาซ่า ชวนพกแก้วรักษ์โลก รับฟรีเป๊ปซี่รีฟิล ฉลองวันคุ้มครองโลก 22 เมษายนนี้
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ร่วมกับ บาร์บีคิวพลาซ่า แบรนด์ร้านอาหารตัวจริงเรื่องปิ้งย่างของคนไทยกว่า 39 ปี เดินหน้าสู่การเป็นร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไลฟ์สไตล์การกินที่ใส่ใจโลก จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องใน “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ประจำปี 2569 ชวนคนรักปิ้งย่างร่วมลดขยะและใส่ใจโลก ผ่านโปรโมชัน “นำแก้วมาเอง รับฟรีเป๊ปซี่รีฟิล” เพียงสั่งอาหารภายในร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเท่านั้น และนำแก้วส่วนตัวมาใช้ รับสิทธิ์เติมเครื่องดื่มรีฟิล เป๊ปซี่ เป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล และลิปตัน ชามะนาว ฟรีไม่อั้นมูลค่า 49 บาท (1 สิทธิ์ต่อ 1 แก้ว และจำกัดสิทธิ์ 4 คนต่อโต๊ะ) เฉพาะวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า 24 สาขาที่ร่วมรายการ
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมไลฟ์สไตล์รักษ์โลกในกลุ่มผู้บริโภค ผ่านการรณรงค์ให้หันมาพกพาแก้วน้ำส่วนตัวแบบใช้ซ้ำ แทนการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ค่านิยม “การเติบโตอย่างยั่งยืน” (Growing for Good) ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค และร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับร้านบาร์บีคิวพลาซ่าที่ร่วมรายการ 24 สาขา ได้แก่: มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล พระราม 2, ซีคอน บางแค, ซีคอนสแควร์, เดอะมอลล์บางกะปิ, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล รามอินทรา, โรบินสัน สกลนคร, โรบินสัน มุกดาหาร, โลตัส โอเอซิส เบลล่า พัฒนาการ 30, มาร์เก็ตเพลส เทพรักษ์, มาร์เก็ตวิลเลจ รังสิต, เซ็นทรัล อุดรธานี, โลตัส ประชาอุทิศ พลาซ่า, วิคตอเรีย การเด้นส์, ลิตเติ้ลวอล์ค พรานนก-พุทธมณฑล, โรบินสัน กาญจนบุรี, โรบินสัน ราชพฤกษ์ และ โรบินสัน สมุทรปราการ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline