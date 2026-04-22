ตื่นตาตื่นใจ โชว์ “ช้างว่ายน้ำ” สุดน่ารัก มีไม่กี่แห่งในโลก ที่ “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว”

ชวนชมโชว์ “ช้างว่ายน้ำ” สุดน่ารัก หนึ่งเดียวในเมืองไทย และมีไม่กี่แห่งในโลกที่ “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสามารถสุดอะเมซิ่งของช้างไทยที่โด่งดังไกลไปในระดับโลกเลยทีเดียว
“สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” เป็นหนึ่งในสวนสัตว์ชั้นนำระดับเอเชีย ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ “หมูเด้งฟีเวอร์” จนลือลั่นสนั่นโลกมาแล้ว สำหรับใครที่ไปเที่ยวจังหวัดชลบุรี สวนสัตว์แห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของเมืองไทย และเป็นสวนสัตว์ลำดับที่ 2 ของประเทศ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดำเนินงานภายใต้นโยบายหลัก 4 ประการ คือ 1.การอนุรักษ์สัตว์ป่า 2.การศึกษาค้นคว้าวิจัย 3.เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ 4.ให้ประโยชน์กับสังคม โดยมีการบริหารจัดการและการดูแลสัตว์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงเน้นในเรื่องความปลอดภัย ทั้งของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และสัตว์ทุกตัว
สวนสัตว์แห่งนี้มีเนื้อที่ราว 5,000 ไร่ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น มีสัตว์กว่า 300 ชนิด มากกว่า 3,000 ตัว มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนศึกษาและวิจัยซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเที่ยวชม ส่วนบริการที่จัดไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว และ “ส่วนแสดง” ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสันทนาการ เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม
โดยบรรยากาศของส่วนแสดงในสวนสัตว์นั้นก็ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวางสามารถนั่งรถหรือเดินชมกันได้แบบสบาย ๆ ท่ามกลางการจัดตกแต่งสถานที่ออกเป็นโซนต่าง ๆ พร้อมกับโชว์จากสัตว์ และกิจกรรมให้อาหารสัตว์ให้สนุกกันได้ตลอดเส้นทาง
ในส่วนการเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้น มี 2 เส้นทาง ใน 2 รูปแบบกิจกรรม คือ เส้นทาง “สีชมพู” นักท่องเที่ยวสามารถขับรถส่วนตัวเข้าภายในสวนสัตว์ได้
และเส้นทาง “สีเขียว” ให้จอดรถในพื้นที่ที่สวนสัตว์กำหนดไว้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางบริการนำเที่ยวชมสวนสัตว์ได้ “ฟรี”
สำหรับกิจกรรมหลักของผู้มาเยือนสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ก็คือการชมวิถีความเป็นอยู่ของสัตว์ในโซนต่าง ๆ นำโดย โซน “แอฟริกัน ซาวันน่า” ที่ออกแบบการจัดแสดงตามถิ่นกำเนิด เน้นการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งประกอบให้เหมือนท้องถิ่นนั้น ๆ มีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดอยู่ในส่วนแสดงเดียวกัน อาทิ ครอบครัวสิงโตขาว ฝูงยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาให้อาหารสัตว์ได้ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้
โซน “Forest of Asia” หรือป่าเอเชีย มีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้ต่างๆ มีทั้งค่างห้าสี เลียงผา หมาไม้ เก้ง จระเข้ ตะโขง เป็นต้น และยังจัดให้มีเรื่องราวที่น่าสนใจของป่าไม้ชนิดต่างๆ อาทิ ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ฯลฯ
โซน “หุบเสือป่า” จัดแสดงสัตว์ป่าตระกูลแมวที่มีขนาดต่างๆ กัน ตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ อาทิ เสือโคร่ง เสือโคร่งขาว เสือดาว เสือดำ สิงโต สิงโตขาว เสือดาว เป็นต้น
นอกจากนี้ก็ยังมีโซน อเมซอน อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย กรงนกใหญ่ และมหัศจรรย์สัตว์โลก เป็นต้น ซึ่งทางสวนสัตว์ได้จัดให้บรรดาสัตว์ต่าง ๆ ได้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด
สำหรับไฮไลต์ไม่ควรพลาดเมื่อมาสวนสัตว์แห่งนี้ก็คือการชมความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระ ซุปตาร์สัตว์ชื่อดังระดับโลกที่วันนี้โตเป็นสาวแล้ว, “แม่มะลิ” ฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในเมืองไทยถึงกว่า 60 ปี และอายุยืนเป็นอันดับ 2 ของโลก, “ขาหมู” อีกหนึ่งฮิปโปดาวดังที่มาของชื่อเพจดัง ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง
ชมความน่ารักน่าเอ็นดูของ “สล๊อต” หรือ “คุณแฟลช” อีกหนึ่งขวัญใจนักท่องเที่ยวผู้มีวิถีสโลว์ไลฟ์ กับการกินอาหารอย่างเอร็ดอร่อยชนิดกินไปหลับไป ที่นักท่องเที่ยวต้องเอาใจช่วยลุ้นว่าจะกินอาหารหมดหรือเปล่า, ชมครอบครัวหนูยักษ์ “คาปิบารา” สุดน่ารัก
ดู “จิงโจ้แดง” จอมโดดเด้งจากออสเตรเลีย, ดูลีลาฝูง “นกฟลามิงโก้” ที่น่ารักน่ามอง และให้อาหารฝูง “ละมั่ง” ในสวนละมั่งท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้ และน้อง ๆ ละมั่งที่น่ารักและกินเก่ง เป็นต้น
09 ลีลานกฟลามิงโก้
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงของสัตว์แสนรู้ คือ พาเหรดนกกาบบัว พาเหรดนกเพนกวินสุดน่ารัก และโชว์ “ช้างว่ายน้ำ” สุดตื่นตาที่ถือเป็นอีกหนึ่งภาพจำสุดอะเมซิ่งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่โด่งดังไกลไปในระดับโลกเช่นกัน
โชว์ช้างว่ายน้ำจะอยู่ที่อาคารแสดงช้างว่ายน้ำ ซึ่งจะเปิดให้ชมเป็นรอบ ๆ ใช้เวลาชมโชว์แต่ละรอบประมาณ 10-15 นาที
ภายในอาคารแสดงช้างว่ายน้ำแบ่งเป็น 2 ชั้น สามารถชมโชว์ช้างว่ายน้ำได้ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ในมุมมองที่แตกต่างกัน
ในส่วนชั้นบนจะมองเห็นด้านบนของสระว่ายน้ำช้างขนาดใหญ่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมองเห็นอิริยาบถของช้างตัวโตที่มุดลงน้ำว่ายไป-มา ระหว่างทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อไปกินอาหารจากควาญที่คอยป้อนให้
ส่วนชั้นล่างผนังด้านหน้าจะเป็นตู้กระจกกว้างมองเห็นน้ำและพื้นภายในสระ ถือเป็นมุมไฮไลต์ที่สามารถมองเห็นลีลาของช้างตัวโตที่แสดงโชว์ว่ายน้ำสลับฝั่งซ้าย-ขวา ไปมาได้อย่างใกล้ชิดน่าตื่นตาตื่นใจ
สำหรับช้างเป็นสัตว์สังคมที่ชอบน้ำ และจะมีความสุขเวลาที่อยู่ในน้ำ โดยเราสามารถดูได้จากภาษากายของช้างที่เต็มไปด้วยความสุขยามเมื่อลงแหวกว่ายเล่นน้ำ
การแสดงช้างว่ายน้ำเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปลายปี 2559 เป็นส่วนแสดงสัตว์ที่สมบูรณ์เทียบเท่าระดับโลก มีสระน้ำช้างขนาดใหญ่กว้างกว่า 30 เมตร สูงกว่า 4 เมตร
โชว์ช้างว่ายน้ำจะมีช้างแสนรู้ที่ฝึกมาอย่างดีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาว่ายน้ำโชว์นักท่องเที่ยว โดยวันธรรมดามี 2 รอบการแสดง เวลา 11.00 และ 14.30น. ส่วน วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มการแสดงอีก 1 รอบ ใน เวลา 12.30 น. รวมเป็น 3 รอบการแสดง
นอกจากโชว์ช้างว่ายน้ำแล้ว ในโซนนี้ยังมีกิจกรรมการให้อาหารช้าง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปซื้ออาหารป้อนช้างแสนรู้ผู้น่ารักกันได้
สำหรับโชว์ช้างว่ายน้ำหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวถือเป็นอีกหนึ่งความฉลาดแสนรู้ และความสามารถของช้างไทยที่โด่งดังไกลไปในระดับโลกเลยทีเดียว
“สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” ตั้งอยู่ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. ราคาบัตรเข้าชม คนไทย : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 40 บาท, ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 350 บาท เด็ก 120 บาท ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 3ปี /ผู้พิการ/พระภิกษุสงฆ์/ทหารผ่านศึก/ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะคนไทย) เข้าฟรี
ค่ารถเข้าสวนสัตว์ รถจักรยานยนต์ 40 บาท รถยนต์ 80 บาท รถบัส 100 บาท
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-3831-8444 หรือดูที่เว็บไซต์ www.kkopenzoo เฟซบุ๊กแฟนเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo