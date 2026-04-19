ปักหมุด 3 แลนด์มาร์กกลางกรุง เที่ยวงาน “ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 22–26 เม.ย.นี้

วธ. เตรียมเปิดฉาก “ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”22 - 26 เมษายน 2569 นี้ตระการตากับ 3 แลนด์มาร์กสำคัญใจกลางมหานคร ยกขบวนโขน - การแสดงพื้นบ้าน - ร่วมสมัย ศิลปินดังชมคอนเสิร์ตศิลปินดารารุ่นใหม่ที่อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , เดินวัง ชมพิพิธภัณฑ์ ดูหนัง ดูโชว์ ช้อป ชิมที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และย้อนดูลิเก ทำคอนเทนต์งานวัดเก๋ๆ ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ชวนเเต่ง “ชุดไทย” ฉลองกรุง อวดสายตาชาวโลก สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สืบสาน ต่อยอด มรดกวัฒนธรรมสู่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเเละชาวต่างประเทศ
วันที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานเเถลงข่าวการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์“ โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้เเทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดารา อินฟลูเอนเซอร์ สื่อมวลชน เเละเเขกผู้มีเกียติ เข้าร่วม ณ Creative Space ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่ กิจกรรมภายในงานเเถลงข่าวมีการเเสดงทางศิลปวัฒนธรรม การพูดคุยถึงกิจกรรมไฮไลท์ของงานโดยผู้เเทนจาก 3 พื้นที่ บูธสาธิตอาหารไทย ขนมไทย เเละวัฒนธรรมไทย อาทิ การทำขนมครก อาหารชาววัง การทำบุหงารำไป การสานปลาตะเพียน เเละบูธถ่ายภาพ Generate AI
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมจัด “งานใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2569 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 244 ปี และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 244 ปี และพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อสร้างประเทศชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาถึงปัจจุบัน
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า “งานใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” มีพิธีทางศาสนา ได้แก่ วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงเทพยดา ณ ลานหญ้าระหว่างอาคารมหาจุฬาลงกรณ์กับอาคารมหาวชิราวุธ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เวลา 09.30 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายนนี้ จัดกิจกรรมใน 3 พื้นที่ประกอบด้วย
1. อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “รัตนโกสินทร์มีชีวิต : Living Rattanakosin อดีต ปัจจุบัน อนาคต ที่เราเดินไปด้วยกัน” ได้แก่ นิทรรศการ “ฉลอง 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ในรูปแบบ Outdoor Multimedia Exhibition กิจกรรมถ่ายภาพชุดไทยพระราชนิยม ด้วยระบบ Generative AI สัมผัสประสบการณ์ไทยรูปเเบบดิจิทัล ช้อป ตลาดวัฒนธรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม อาหารและเครื่องดื่ม สนุกกับกิจกรรม เลนส์เล่าเรื่อง 244 ปี รัตนโกสินทร์ กับ Canon ร่วมกิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ สาธิตมรดกภูมิปัญญาไทย อาหารเเละขนมไทย เวิร์กช็อป ไทยร่วมสมัย ชมการเเสดงศิลปวัฒนธรรม การเเสดงโขนเยาวชน ละครพันทางเเละนาฏศิลป์ วงดนตรีไทยร่วมสมัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อันโฟคซอง วงดนตรี Notminor Band วงดนตรี Quiet Please Band วง White Lie เเละศิลปินดัง อาทิ พลพล พลกองเส็ง , The Face Men Thailand Season 4 , บุ๋น เปรม , จะจ๋า เเดนดาว ,ติวเตอร์ - ยิม , ลาโฟล์ค - โดม เเละ เจมส์ - น้ำใส
เวทีกลาง ชมฟรีการแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตา โขน รามเกียรติ์ ชุดรามาวตาร , วงดนตรี CU Band , ลิเกเรื่อง เล่ห์ลวงบ่วงเพลิงสมาคมลิเกประเทศไทย ร่วมกับศิลปินพิเศษ โตโต้ ธนเดช The Golden Song , การเเสดงโนราพร้อม 7 นางเอกหนังลุง , รำวงย้อนยุค , ละครนอกเรื่องเเก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก , วงดนตรีสากลสำนักการสังคีต กรมศิลปากร , วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม , หมอลำมหาวิทยาลัยขอนเเก่นเเละน้องภูมิ หมอลำน้อย , กระตั้วเเทงเสือ , ศิลปะการเเสดงร่วมสมัย ชุด รัตนโกสินทร์เเผ่นดินทอง เเละ Meet & Greet เน็ต เจเจ จากซีรีย์ ภพเธอ พร้อมคอนเสิร์ตศิลปินและนักแสดงชื่อดัง อาทิ เวียง นฤมล , วง Getsunova , วง Fellow Fellow , วง ATLAS , ฮาย อาภาพร เเละคอนเสิร์ต เสียง ร่วม สมัย ดัมมี่ อริน เอมมี่ ธรรมชาติ เเละพัตตี้อัง The voice pride Thailand 2025 ชมพิธีเปิดงานในวันที่ 22 เมษายน พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ เบส คำสิงห์
2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้แก่ Rattanakosin Royal Night รัตนโกสินทร์ วังเรืองรองค่ำคืนที่ทุกคนจะได้ “เดินวัง ชมพิพิธภัณฑ์ ดูหนัง ดูโชว์ ช้อป ชิม” ในบรรยากาศวังเรืองรอง กิจกรรมถ่ายภาพชุดไทยพระราชนิยม ด้วยระบบ Generative AI ชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครในยามค่ำคืน (Night Museum) ฉายหนังกลางแปลง อาทิ สวัสดีบางกอก คุณชายน์ The Cliche เดอะ สโตน พระเเท้ คนเก๊ เเละซองเเดงเเต่งผี ชมการเเสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ เเละกรมศิลปากร การแสดงวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด การแสดงวงดนตรีโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ การแสดงสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้านโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม การแสดงลิเกคณะเอไชยา มิตรชัย การแสดงคอนเสิร์ต เต๋า ภูศิลป์ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและอาหารไทยอาหารถิ่น ร่วมเล่น ร่วมสนุก “ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไท ไทย” พบกับการละเล่นและการแสดงหาชมได้ยาก อาทิ หมากรุกคน กระตั้วแทงเสือ ลำตัดอีเเซว หนังใหญ่วัดขนอน รำมวยโบราณ กลองเซิ้งมวยไทย การเเสดงเพลงฉ่อย การเเสดงคนเชิดหุ่น เป็นต้น สาธิตอาหารเเละขนมไทย รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการและเสวนาวิชาการ โดยกรมศิลปากร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และกิจกรรมความดี เสิร์ชได้ : click เดียวก็เจอ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
และ 3.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จัดงาน Klong San - Kudi Chin Cultural Walk“เดินชุมชนคลองสาน - กะดีจีน ยลวิถีรัตนโกสินทร์” ภายในงานมีกิจกรรม เช่น ไหว้พระรับพร เสริมสิริมงคล การสาธิตเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดอาหารสามศาสน์เเละการประกวดโต๊ะหมู่บูชา การเเสดงศิลปวัฒนธรรม การเเสดงวงออร์เคสตรา เเละกิจกรรมเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลเเด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 1 เรื่องเล่า 3 พื้นที่ เปิดพื้นที่ให้ครอบครัวและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เลือกเข้าร่วมงานและกิจกรรม ร่วมสัมผัสคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด เกิดการมีส่วนร่วม เรียนรู้ และต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการสร้างรายได้และความยั่งยืนในมิติสังคมและเศรษฐกิจ ที่สำคัญขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เเต่งชุดไทย ชุดไทยประยุกต์ หรือผ้าไทยในสไตล์ที่สะท้อนตัวตนอย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบหรือแนวทาง เข้าร่วมภายในงาน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มุ่งสร้างพฤติกรรมใหม่ให้การสวมใส่ผ้าไทยและชุดไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย ผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลอย่างยั่งยืน ” นางสาวซาบีดา กล่าว
นางสาวซาบีดา กล่าวอีกว่า ในโอกาสครบรอบ 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ไทยฉบับการ์ตูน “กรุงรัตนโกสินทร์นพรัตน์ราชธานี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งเเต่รัชกาลที่ 1 - 10 และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเนื้อหาครอบคลุมการสถาปนากรุง เหตุการณ์สำคัญ และพัฒนาการของประเทศ หนังสือเล่มนี้มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป พร้อมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจะมอบให้แก่ห้องสมุด และสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเเละติดตามการจัดงานได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 แฟนเพจเฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรมเเละสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
