“จุ่มแซ่บฮัท” Crystal Sports G อีสานโฮมคุกกิ้งย่านเลียบด่วน

“จุ่มแซ่บฮัท” สาขาใหม่ Crystal Sports G บนถนนเลียบด่วนเอกมัย–รามอินทรา ร้านอีสานสไตล์โฮมคุกกี้ง เสิร์ฟจานอร่อยสุดแซ่บ พร้อมเมนูไฮไลต์พิเศษเฉพาะสาขานี้ ทั้ง ชุดจุ่มแจ่วฮ้อนเนื้อพรีเมียม ลิ้นวัวซูวีพรีเมียมเสิร์ฟกับแจ่วปลาร้าไข่ดอง ข้าวจี่ชีสสไตล์อีสาน และเครื่องดื่มสำหรับสายรักสุขภาพ
ใครที่ชื่นชอบเมนูแซ่บสไตล์อีสาน แต่ก็อยากนั่งชิลๆ พักผ่อน และใช้เวลาในมื้ออร่อยไปกับครอบครัวและเพื่อนฝูง บอกเลยว่าห้ามพลาดร้าน “จุ่มแซ่บฮัท” ที่ล่าสุดมาเปิดสาขาใหม่ที่ Crystal Sports G สนามเทนนิสอินดอร์แห่งใหม่ในย่าน Palm Hills บนถนนเลียบด่วนเอกมัย–รามอินทรา
สิ่งที่แตกต่างจากสาขาประดิพัทธ์ 15 และสาขาอารีย์ (Josh Hotel Ari) คือการเป็นพื้นที่แห่งการผ่อนคลาย ด้วยทำเลที่รายล้อมด้วยคอมมูนิตี้ไลฟ์สไตล์ ทั้งสายสปอร์ต สายเอาต์ดอร์ ไปจนถึงคนที่มองหาที่นั่งกินข้าวกับครอบครัวหรือเพื่อนหลังวันทำงานยาวๆ ที่นี่จึงเป็นพื้นที่พักเบรกเล็กๆ ของวัน ที่ชวนให้คนแวะมานั่งกินข้าว ใช้เวลา และพูดคุยกันอย่างเต็มที่
เมื่อก้าวเข้ามาภายในร้าน จะพบกับการออกแบบในสไตล์ Local Modern Contemporary ที่หยิบเสน่ห์พื้นถิ่นอีสานอย่างลายผ้าทอ งานไม้ และวัสดุธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจ ก่อนจะตีความใหม่ให้ดูเรียบง่าย โปร่ง และเข้ากับจังหวะชีวิตของคนเมือง พื้นที่โดยรวมให้ฟีลแบบ Casual Premium ดูดี มีคุณภาพ แต่ยังคงความเป็นกันเอง คล้ายบ้านหลังหนึ่งที่เปิดรับให้ผู้คนแวะมากินข้าว นั่งคุย หรือใช้เวลาผ่อนคลายได้ตั้งแต่มื้อกลางวันไปจนถึงช่วงค่ำ นอกจากนี้ยังมีเสียงเพลงดนตรีสดเพราะๆ ช่วงค่ำ ทุกวันพุธ-เสาร์
ส่วนอาหารที่ร้านนี้ก็ยังคงเป็นอาหารอีสานสไตล์ Home Cooking มีหลากหลายเมนูสุดฮิตของจุ่มแซ่บฮัทให้ลองชิมเช่นเดิม โดยเฉพาะจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อน เมนูส้มตำ ยำ ลาบ ย่าง เป็นต้น แล้วก็ยังมีเมนูเฉพาะที่ชิมได้เฉพาะสาขา Crystal Sports G แห่งนี้เท่านั้น เช่น ชุดจุ่มแจ่วฮ้อนเนื้อพรีเมียม ลิ้นวัวซูวีพรีเมียมเสิร์ฟกับแจ่วปลาร้าไข่ดอง ข้าวจี่ชีสสไตล์อีสาน และเครื่องดื่มสำหรับสายรักสุขภาพ
มาถึงที่แล้วต้องชิมจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อน น้ำซุปมีให้เลือก 3 แบบ ส่วนน้ำจิ้มแจ่วสูตรของทางร้านก็จะมีเครื่องปรุงให้ปรุงรสเพิ่มเองได้ตามแบบที่ชื่นชอบ เลือกสั่งเป็น ชุดจุ่มแซ่บวากิวพรีเมียม (490 บาท) คัดเนื้อคุณภาพดีสองชนิดมาไว้ในชุดเดียว ทั้ง เนื้อวัวออสเตรเลียวากิว ที่มีไขมันแทรกสวย ให้สัมผัสนุ่มละมุน และ เนื้อไทยวากิวสุรินทร์ วากิวสายพันธุ์แท้ที่เลี้ยงอย่างพิถีพิถันด้วยธัญพืชพื้นเมืองและฟางข้าวหอมมะลิ จนได้เนื้อที่นุ่มฉ่ำและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เสิร์ฟมาพร้อมจานผักรวม
สายเนื้อห้ามพลาด ลิ้นวัวซูวีแจ่วไข่ดอง (250 บาท) เป็นเนื้อส่วนลิ้นวัวพรีเมียมนำไปซูวี แล้วย่างให้หอมๆ เนื้อจึงยังนุ่มเด้งอร่อย มาคู่กับแจ่วรสเข้มข้นแบบอีสาน ผสานกับความนัวของไข่ดอง และยังเสิร์ฟพร้อมกับมะเขือเทศดองช่วยตัดรส
อีกจานเนื้อต้องลอง พิคานย่าซอสรสมือเมีย (350 บาท) เนื้อพิคานย่าหรือเนื้อวัวส่วนสะโพกด้านบน นำมาย่างให้สุกหอม (สามารถเลือกความสุกได้) เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสสูตรพิเศษ ที่มีความหอมนัว เข้ากันกับเนื้อย่าง กินได้แบบเพลินๆ
จานย่างอีกเมนูที่ต้องสั่งคือ ปลาดุกแกะย่างไร้ก้างขวางคอ (120 บาท) ปลาดุกชิ้นใหญ่ แล่มาเฉพาะเนื้อ ไม่มีก้างมากวนใจ ย่างมาหอมๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่ว
ปลาดุกมาแล้วก็ต้องต่อด้วย ตำยาใจวัยทำงาน (90 บาท) เป็นส้มตำปูปลาร้าใส่กุ้งฝอย รสชาติจัดจ้านในแบบอีสาน เส้นมะละกอกรอบๆ ส่วนกุ้งฝอยลวกสุก นำมาคลุกเคล้ากับน้ำส้มตำ อร่อยถูกใจสุด
ส่วนเมนูข้าวจี่ของที่นี่ก็พิเศษกว่าที่อื่น ข้าวจี่กระทะร้อนไส้กรอกอีสานหมูชีส (150 บาท) เป็นข้าวจี่รูปแบบใหม่ เสิร์ฟมาในกระทะร้อน ข้าวจี่หอมๆ ได้ความเปรี้ยวจากไส้กรอกอีสาน ข้างบนเป็นชีสยืดๆ หอมกลิ่นกระทะ
ส่วนเมนูกินเล่นต้องชิม กุ้งทอดโยคะคลาส (100 บาท) เป็นกุ้งฝอยทอดเป็นแพ กรอบๆ หอมๆ และ อ่องปูนา (190 บาท) เนื้อเนียนมันนัวจากมันปูนา
สายรักสุขภาพ ที่ร้านก็ยังมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ชิมหลายเมนู ทั้งน้ำผลไม้สกัดเย็นแบบไม่เติมน้ำตาล และสมูทตี้ดื่มแล้วสดชื่น ลองชิม Eye Beam (140 บาท) น้ำผลไม้สกัดเย็น มีส่วนผสมของแครอท ส้ม สับปะรด และแอปเปิ้ลแดง ส่วนสมูทตี้เลือกเป็น Yogurt Berry Smoothie (90 บาท) มีโยเกิร์ต สตรอว์เบอร์รี่ มิกซ์เบอร์รี่ และ น้ำแอปเปิ้ล
ขอปิดท้ายมื้อด้วยของหวานเย็นชื่นใจ ข้าวเหนียวดำเผือกไอศกรีมกะทิ (75 บาท) ข้าวเหนียวดำหอมๆ มีเนื้อเผือกให้เคี้ยว กินคู่กับไอศกรีมกะทิหอมๆ มันๆ หวานไม่มาก หรือจะเลือกเป็น ไอศกรีมชาเย็นเฉาก๊วย (65 บาท) ไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอม (60 บาท) กระท้อนลอยแก้ว (60 บาท) ลูกตาลขนุนลอยแก้ว (60 บาท) ก็หวานหอมอร่อยชื่นใจไม่แพ้กัน
* * * * * * * * * * * * * *
“จุ่มแซ่บฮัท” สาขา Crystal Sports G ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กทม. เปิดให้บริการทุกวัน วันอาทิตย์ – วันอังคาร เวลา 11.00- 22.00 น. วันพุธ – วันเสาร์ เวลา 11.00- 24.00 น. โทร. 065-969-3716 Facebook: จุ่มแซ่บฮัท Joomzaphut และ Instagram: joomzaphut
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline