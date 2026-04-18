ปักหมุด "79 Beach Club & Resort" เดย์บีชคลับอันดับหนึ่งบนเกาะสมุย

79 Beach Club & Resortปักหมุด “เดย์บีชคลับอันดับหนึ่งบนเกาะสมุย” จุดเช็กอินใหม่มาแรง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
หากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนริมทะเลที่ครบทั้งความชิลและความสนุกในช่วงเวลากลางวัน คงไม่มีที่ไหนจะชาร์จพลังได้ดีไปกว่า “79 Beach Club” เดย์บีชคลับริมทะเลอันดับ 1 ที่ใหญ่และคูลที่สุดบนเกาะสมุย โดยตั้งเป้าเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งการมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว พักผ่อนแบบส่วนตัว หรือจะเป็นสายปาร์ตี้กับเพื่อน ๆ โดยชูจุดเด่นด้วยคอนเซปต์ “Full Moon Every Day” ที่พร้อมมอบประสบการณ์ความสนุกแบบฟูลมูนปาร์ตี้ได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอคืนพระจันทร์เต็มดวง และมาพร้อมด้วยบรรยากาศริมทะเล ทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาบีชคลับบนเกาะ พร้อมบริการเครื่องดื่มซิกเนเจอร์หลากหลายเมนู และดนตรีจากดีเจระดับอินเตอร์ ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความสุขอย่างแท้จริงด้วยแนวคิด Happy Hour is Every Hour
ปักหมุดหาดบางรัก จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด
79 Beach Club ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4,000ตารางเมตร โอบล้อมด้วยหาดทรายขาวละเอียดและทะเลสีฟ้าใสที่ทอดยาวไกลสุดสายตา บนทำเลศักยภาพริมหาดบางรัก ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยงามและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะสมุย พร้อมการเดินทางสะดวกสบายเพียง 9 นาทีจากสนามบินนานาชาติสมุย ตัวบีชคลับได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ผสานดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ของเกาะสมุยได้อย่างลงตัว ไฮไลต์อยู่ที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ใจกลางบีชคลับ ซึ่งถูกออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายกับเกาะสมุย นอกจากนี้ยังนำแรงบันดาลใจจากแผนที่เกาะมาจัดวางโซนต่าง ๆ อย่างมีเสน่ห์เฉพาะตัวซึ่งสะท้อนถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียด
ไฮไลต์บริการระดับพรีเมียม
ภายในโครงการประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
·สระว่ายน้ำใหญ่ที่สุด: สระว่ายน้ำกลางแจ้งที่กว้างที่สุดในบรรดาบีชคลับบนเกาะสมุย พร้อมดีเจในโอกาสพิเศษ
·Signature Cocktail Bar: บาร์อาหารและเครื่องดื่มที่รังสรรค์โดยเซฟและมิกโซโลจิสต์มืออาชีพ เน้นการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างมะพร้าวสมุยและสมุนไพรพื้นบ้านมาสร้างสรรค์เมนูสูตรเฉพาะ
·Wine Cellar: คัดสรรไวน์ แชมเปญ และเครื่องดื่มชั้นดีจากหลากหลายแหล่งทั่วโลก ให้ได้สัมผัสรสชาติที่แตกต่างในบรรยากาศที่ลงตัว
·Jet Surf: สนุกไปกับกิจกรรมเจ็ตเซิร์ฟที่ทางบีชคลับมีให้บริการ สามารถโต้คลื่นบนผืนน้ำใส เติมเต็มความตื่นเต้นและประสบการณ์ใหม่ระหว่างการพักผ่อน
·พื้นที่สำหรับทุกคน: ต้อนรับทั้งครอบครัวและนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม พร้อมโซนที่นั่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำ ให้ทุกคนเข้ามาใช้เวลาและดื่มด่ำบรรยากาศบีชคลับ
·แพ็กเกจที่หลากหลาย: รองรับทั้งนักเดินทางสาย Solo, Duo ไปจนถึงกลุ่มเพื่อนและคู่รักที่ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วย VIP Sunbed และ VIP Pod ที่รองรับได้สูงสุด 6 คน
·จัดงานไพรเวท: รองรับการจัดงานพิเศษทุกรูปแบบ ด้วยสถานที่ที่สวยงามและบริการครบครัน สร้างช่วงเวลาที่น่าประทับใจสำหรับทุกโอกาส
เชื่อมความสนุกและการพักผ่อนอย่างลงตัว
นอกจากส่วนของบีชคลับแล้ว 79 Beach Club & Resort ยังมีบริการห้องพักหลากหลายรูปแบบไว้รองรับแขกทุกสไตล์ให้เที่ยวสนุก รับประทานอาหารอร่อย และเอ็นจอยกับกิจกรรมริมทะเลได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องหาที่พักข้างนอก พร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้ม อาทิ มีบาร์ชงค็อกเทลส่วนตัวภายในห้องพัก ให้คุณเพลิดเพลินกับการรังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดได้ตามสไตล์ มีบริการอาหารเช้าจนถึงสายและเวลาเช็กเอาต์ที่ขยายได้ถึง 14.00 น. ให้ผู้เข้าพักตื่นมารับวิวทะเลยามเช้าแบบไม่ต้องเร่งรีบ เพราะโครงการอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสมุยเพียง 9 นาทีเท่านั้น แค่ลงเครื่องก็พร้อมเริ่มโหมดพักผ่อนได้ทันที
“79 Beach Club & Resort” เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11.00 - 23.00 น. จองและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 092-949-7979 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://79samui.com/beach-club