เที่ยวงาน "ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" 22-26 เม.ย.นี้

วธ. ชวนย้อนวันวาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดเต็มบรรยากาศงานวัดไทย 22–26 เม.ย. นี้
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสบรรยากาศ “งานวัด” กลิ่นอายไทยแท้ ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–26 เมษายน 2569 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ย้อนวันวาน ท่ามกลางกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และความบันเทิงครบครัน
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งโซน “เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด” ที่รวบรวมบรรยากาศแบบไทยดั้งเดิม อิ่มบุญกับกิจกรรมธรรมะแนวสร้างสรรค์ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับทุกเพศทุกวัย
นอกจากนี้ ยังอิ่มอร่อยกับเมนูชุมชนจาก 5 ศาสนา ที่นำเสนอทั้งอาหารคาวหวานและอาหารนานาชาติ อาทิ ส้มตำ ขนมครก ขนมเบื้อง เคบับ และอาหารอินเดีย ให้ได้ลิ้มลองตลอดการจัดงาน
สำหรับสถานที่จัดงาน แบ่งเป็น 3 จุดหลัก ได้แก่
- อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
- วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline