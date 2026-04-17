ใส่ชุดไทย-พับดอกบัว สัมผัสประสบการณ์ข้าวแช่แนวใหม่ ที่ “โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก”

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ชวนสัมผัสประสบการณ์ “ข้าวแช่” แนวใหม่ที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทรนด์ร่วมสมัยยุคดิจิทัล พร้อมกิจกรรมใส่ชุดไทยพับดอกบัวที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่น
หากใครคิดว่าข้าวแช่เป็นแค่อาหารคลายร้อนของคนรุ่นเก่าก็คงต้องมาอัปเดตความคิดใหม่ เพราะเมื่อเทศกาลสงกรานต์มาเยือนทีไรก็กลับมาเป็นเทรนด์ในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเมื่อมาจับคู่กับประสบการณ์สุดพิเศษที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก นอกจากจะเป็นโรงแรมหรูหรา 5 ดาวย่านถนนวิทยุแล้ว ที่นี่ยังเคยเป็นที่ตั้งเดิมของวังคันธวาส ของเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๕ และเป็นพระอัยยิกาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ด้วยเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์นี้ โรงแรมจึงถูกออกแบบให้สะท้อนเรื่องราวของอดีตอย่างลงตัว ผสมผสานสไตล์ไทยและยุโรปจนได้รับรางวัลสุดยอดโรงแรม 5 ดาวในหมวดการตกแต่งภายในยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย
สิ่งที่ทำให้ประสบการณ์นี้พิเศษคือกิจกรรมใส่ชุดไทยและพับดอกบัว ซึ่งเดิมทีโรงแรมมีบริการอยู่แล้ว แต่ตอนนี้กิจกรรมนี้กลับมาฮิตใหม่ในหมู่วัยรุ่นที่หลงใหลการแต่งชุดไทยถ่ายรูป ทำให้การพับดอกบัวไม่ใช่แค่งานหัตถกรรม แต่เป็นศิลปะที่ช่วยให้จิตใจสงบ เหมาะกับการเข้าร่วมคอนเทนต์แนวสโลว์ไลฟ์ ที่กำลังได้รับความนิยม
หลังจากสวมใส่ชุดไทยและสร้างสรรค์ดอกบัวด้วยมือตัวเอง ก็ถึงเวลาเดินไปยังห้องอาหาร เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์รี่ ที่ชั้น 3 เพื่อลิ้มลองข้าวแช่ตำรับชาววังระดับพรีเมี่ยม ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด
โดยเชฟมนตรี จิรฐิติกาลกิจ ที่ได้คัดสรรข้าวหอมมะลิออร์แกนิคจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ นำมาล้างอย่างพิถีพิถัน ก่อนแช่ข้ามคืนในน้ำเย็นลอยดอกมะลิ เพื่อให้ข้าวมีกลิ่นหอมละมุนและเนื้อสัมผัสเบาสบาย
ที่พิเศษคือเครื่องเคียง 8 อย่างสูตรดั้งเดิม อาทิ ลูกกะปิปลา หอมแดงสอดไส้ปลา เนื้อหรือหมูฝอย ไชโป๊วผัดไข่ ไข่วงเดือนหมู พริกหยวกสอดไส้ ปลาช่อนแห้งผัดหวาน และหมูเปีย ปิดท้ายด้วยมะยงชิดลอยแก้วเพื่อความสดชื่น
ข้าวแช่เสิร์ฟในราคา 980++ บาทต่อเซ็ตสำหรับรับประทานที่ห้องอาหาร หรือ 1,480 บาทสุทธิสำหรับซื้อกลับบ้าน เปิดให้บริการทุกวันมื้อกลางวัน 11.30-14.30 น. และมื้อเย็น 18.00-22.00 น. จนถึง 31 พฤษภาคม 2569 โดยสมาชิกแมริออท บอนวอยได้รับส่วนลด 10% และสมาชิกคลับแมริออทรับส่วนลด 20%
ห้องอาหาร เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์รี่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล สำรองที่นั่งหรือสั่งจองเซ็ตข้าวแช่ได้ที่: https://athenee.co/THOSCKhaoChae