“หมู่บ้านคีรีวงกต” นั่งอีแต๊กชมธรรมชาติ เสน่ห์ท้องถิ่นอุดรธานี

ฤดูร้อนที่แสนอบอ้าวไม่ใช่ปัญหาใน “หมู่บ้านคีรีวงกต” ซึ่งแม้แสงแดดร้อนแรงเพียงใด แต่เส้นทางท่องเที่ยวเขียวชอุ่มยังคงเป็นจุดขายได้ตลอดทั้งปี ด้วยกิจกรรมยอดนิยมอย่าง “นั่งรถอีแต๊ก” ตะลุยหมู่บ้าน ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมอันร่มรื่น ฝ่าลงไปในลำธาร สู่จุดหมายริมน้ำตก แวะพักรับประทานอาหารพื้นบ้านสุดอร่อย
“หมู่บ้านคีรีวงกต” เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางตอนเหนือของจังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตติดกับ อำเภอปากชม จังหวัดเลย กับอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โอบล้อมด้วยภูเขาสูงเขียวขจีของพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำโสม-นายูง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำตกห้วยพาง ลำธารที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในหมู่บ้านให้ได้ใช้ประโยชน์ในการทําอาชีพเกษตร
หมู่บ้านอันห่างไกลจากตัวเมืองอุดรธานีราว 140 กิโลเมตร แต่สามารถยกระดับกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดได้ เพราะนำจุดขายของพื้นที่มาพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวแนววิถีชีวิต เปิดให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ หรือใครจะมาเที่ยวแบบเดย์ทริปก็ได้
ชาวบ้านพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมากมายที่ตอบโจทย์สายลุยและคนรักธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ชมวิวทิวเขาสายหมอกยามเช้า นั่งอีแต๊กซิ่งชมธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น การเดินป่า เที่ยวน้ำตก แวะกินข้าวแบบรักษ์โลก
รถอีแต๊กนำเที่ยว ตัวเอกของกิจกรรมสนุก
รถอีแต๊ก ยานพาหนะที่ใช้ในเกษตรกรรมหรือการขนส่งสินค้า ได้รับการดัดแปลงจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว นำนักท่องเที่ยวนั่งได้คันละ 5-8 คน ตะลอนๆไปตามหมู่บ้าน มุ่งหน้าสู่ “น้ำตกห้วยพาง” หรือ “น้ำตกช้างพลาย” ตลอดเส้นทางที่ผ่านไปเป็นแนวเขียวขจีของไร่มันสำปะหลัง สลับกับแปลงข้าวไร่และลูกเดือยบนเนินเขา
โดยหนึ่งในไฮไลต์อยู่ที่การได้นั่งรถอีแต๊กล่องไปตามลำน้ำใน “ห้วยน้ำฮวย” ซึ่งเป็นลำห้วยเล็กๆ ที่มีต้นน้ำอยู่ที่ภูเขา ซึ่งน้ำในลำห้วยตื้นแค่ประมาณข้อเท้าเท่านั้น หากบางช่วงอยากจะลงจากรถ เดินเท้าสำรวจเองก็ทำได้
“กินข้าวป่า” ของอร่อยแบบรักษ์โลก
โปรแกรมการนั่งรถอีแต๊กส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวจะเลือกจองในรอบสาย-เที่ยง เพื่อให้ตรงกับเวลารับประทานมื้อเที่ยงหรือบ่าย โดยหลังจากการเดินทางตะลอนๆไปตามเส้นทางเกษตรกรรม วิถีชุมชนแล้ว จุดหมายอยู่ที่น้ำตกช้างพลาย โดยก่อนรับประทานอาหาร สามารถแวะเล่นน้ำตก เดินชมลำธารละแวกนั้นก่อนก็ได้ จากนั้นก็เป็นเวลาร่วมกันรับประทาน “ข้าวป่า” ซึ่งเหตุผลที่เรียกว่าเป็นข้าวป่า เพราะชาวบ้านใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นทั้งภาชนะประกอบอาหารแทบทุกขั้นตอน
บริเวณลานริมน้ำตก จัดเป็นสถานที่รับประทานอาหารเมนูท้องถิ่นที่ใช้กระบอกไม้ไผ่แทนจาน เช่น ส้มตำ ไก่ย่าง ข้าวเหนียว และขาดไม่ได้ คือ แกงส้มหยวกกล้วยซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของชุมชนแห่งนี้ ใช้วัตถุดิบที่หาได้เองในธรรมชาติ มีเนื้อปลาและหยวกกล้วยเป็นส่วนผสม เพิ่มความพิเศษด้วยการนำมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่ ช้อนและแก้วน้ำทำจากไม้ไผ่ วางเสิร์ฟมาในใบตองที่ปูไว้บนแคร่ไม้ เรียกว่านอกจากจะอร่อยแล้วยังรักษ์โลกอีกด้วย
หลังความอิ่มอร่อยจบลง นักท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้อีกพักใหญ่ ก่อนจะนั่งรถอีแต๊กกลับในอีกเส้นทางที่มีระยะใกล้กว่าเดิม เป็นอันจบเดย์ทริปของกิจกรรมสนุกด้วยรถอีแต๊ก โดยหากนักท่องเที่ยวมีเวลามากพอ สามารถเพิ่มเติมกิจกรรมสำรวจวิถีชีวิตในหมู่บ้านเพิ่มเติมได้ เช่น ชมการแปรรูปกล้วย การทำไม้กวาด เป็นต้น
การท่องเที่ยวและเกษตรโอทอป
นอกจากความโดดเด่นของกิจกรรมนั่งรถอีแต๊กเที่ยวในหมู่บ้านคีรีวงกตแล้ว อำเภอนายูงยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการปลูกกาแฟอาราบิก้า และพืชเมืองหนาว โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง พร้อมตั้งโรงงานแปรรูปกาแฟ ผลิตทั้งกาแฟอาราบิกาและโรบัสต้า ในรูปแบบกาแฟคั่วบดแบรนด์ “กาแฟนายูง” เพื่อเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดอุดรธานี ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานสถานศึกษาและผู้สนใจ มาเยี่ยมชมการปลูกและผลิตกาแฟนายูงในพื้นที่
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมู่บ้านคีรีวงกต อำเภอนายูง ตำบลนาแค จังหวัดอุดรธานี
สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีบรรยากาศแตกต่างกันไป โดยจำเป็นต้องติดต่อจองล่วงหน้า
สอบถามผู้ใหญ่บ้าน นรินทร์ อนันทวรรณ์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศคีรีวงกต โทร. 08-3147-9004
สุบิน ขวาของ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านคีรีวงกต โทร. 08-7424-1994
ททท.สำนักงานอุดรธานี https://www.facebook.com/tatudon