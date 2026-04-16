ระทึก! “ต้นไม้หมายเมือง” อายุกว่า 200 ปี หักโค่นกลางวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ผ่านมา ภายใน วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดเหตุกิ่งขนาดใหญ่ของ “ต้นไม้หมายเมือง” ซึ่งเป็นต้นยางนายักษ์อายุกว่า 200 ปี และถือเป็นต้นไม้สำคัญคู่กับเสาอินทขิล หักโค่นลงมาภายในบริเวณวัด ตรงกับ “วันพญาวัน” ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวล้านนา
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ากิ่งไม้ที่หักลงมาได้สร้างความเสียหายให้กับเสาส่งสัญญาณและเสาไฟฟ้าภายในวัดบางส่วน อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณวัดและประชาชนที่ทราบข่าว เนื่องจากต้นไม้ดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และความเชื่อของชาวเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบความเสียหายและประเมินสภาพต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อป้องกันเหตุซ้ำในอนาคตต่อไป
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline