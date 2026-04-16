"บุฟเฟต์ซีฟู้ด" ทุกคืนวันเสาร์ ยกความสดจากท้องทะเลสู่ใจกลางเมือง ณ ห้องอาหารเวนติซี

ยกความสดจากท้องทะเลสู่ใจกลางเมือง กับบุฟเฟต์ซีฟู้ดสุดพรีเมียม ณ ห้องอาหารเวนติซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
ตลอดเดือนเมษายนนี้ ทุกค่ำคืนวันเสาร์ร่วมลิ้มรสชาติความสดใหม่ที่มาพร้อมความหวานฉ่ำกับเหล่าซีฟู้ดคุณภาพเยี่ยมใจกลางเมือง ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญคุณมาร่วมสัมผัสความอร่อยกับบุฟเฟต์ธีมซีฟู้ดที่ผสานความโดดเด่นของรสชาติอาหารสไตล์อิตาเลียน – ไทย ขบวนความสดใหม่จากท้องทะเลเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้ลิ้มลองถึงโต๊ะส่งตรงจากทะเลไทยและนานาชาติ รังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยแบบครบครันในทุกคำเพื่อให้คุณได้ควงแขนครอบครัว และเพื่อนๆ มาอิ่มเอมแบบจัดเต็มไม่อั้น อาทิ มุมสลัดออร์แกนิค, มุมอาหารญี่ปุ่น ซูชิ ซาชิมินานาชนิด, ซุป, ซีฟู้ดออนไอซ์ กั้งกระดาน กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่ หอยหวาน ปูม้า และไข่ปลาแซลมอน ห้ามพลาดกับเมนูไฮไลท์ ปลาแซลมอนอบ, ปลาหมึกย่าง, กุ้งแม่น้ำย่าง, ปูนิ่มทอดกระเทียม, ลิงกวินี่ซีฟู้ด, ซีฟู้ด กราแตง, หอยนางรมสุราษฎร์ธานี, หอยนางรมเกาหลี, หอยนางรมฝรั่งเศส เป็นต้น ปิดท้ายความอร่อยกับขนมหวานทั้งไทยและอิตาเลียน ให้ทุกมื้อค่ำของคุณเต็มไปด้วยความสด หวาน ฉ่ำ และความประทับใจไม่รู้ลืม
บุฟเฟต์ธีมซีฟู้ด ทุกคืนวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 22.30 น. ราคา 2,490 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มไม่อั้น
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
