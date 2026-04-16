แพคเกจเข้าพักสุดพิเศษ "อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง" ฉลองครบ 80 ปีแบรนด์อินเตอร์คอนติเนนตัล

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง ร่วมฉลองครบรอบ 80 ปีแบรนด์อินเตอร์คอนติเนนตัล มอบแพคเกจการเข้าพัก ที่พาคุณสัมผัสมรดกแห่งเมืองล้านนาท่ามกลางความหรูหราทันสมัย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ที่เครือโรงแรมและรีสอร์ทอินเตอร์คอนติเนนตัลมอบประสบการณ์ระดับลักซ์ชูรีให้แก่นักเดินทางทั่วโลกมาตลอด 8 ทศวรรษ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและขอเชิญทุกท่าน มาพักผ่อนเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมล้านนาและเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงยาวนานระดับโลก
ในโอกาสสำคัญนี้ โรงแรมฯ ขอมอบแพคเกจ “The 80-Year Journey” เพื่อการเข้าพัก ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัสประวัติศาสตร์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ได้แก่ ทุกท่านที่เข้าพักตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป จะได้รับโบนัสคะแนนสะสม IHG One Rewards 8,000 คะแนนต่อการเข้าพัก อาหารเช้าทุกวัน ส่วนลด 20% สำหรับการรับประทานอาหารในห้องอาหารและบาร์ของโรงแรมฯ ส่วนลด 15% สำหรับทรีตเมนต์ที่ เดอะ ไอ สปา กิจกรรมฟิตเนสที่ร่วมรายการ รวมถึงบริการ WiFi เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และบริการจอดรถ
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่อันเป็นจุดหมายของนักเดินทางทั่วโลก ที่แห่งนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางผู้ชื่นชอบการพักผ่อนท่ามกลางวัฒนธรรม และสัมผัสร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก กิจกรรมทั้งหมดของโรงแรม จึงออกแบบมาเพื่อสร้างช่วงเวลาแสนพิเศษ และยกย่องวิสัยทัศน์ของแบรนด์โรงแรมหรูระดับนานาชาติแบรนด์แรกของโลก
แพกเกจ “The 80-Year Journey” เปิดให้สำรองห้องพักได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 และสามารถเข้าพักได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 สามารถดูรายละเอียดแพ็คเกจเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง สามารถเข้าชมได้ที่ https://chiangmai.intercontinental.com/en
#########################################
