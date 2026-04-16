ใจหาย “พระแก้วดอนเต้า” (องค์จำลอง) วัดพระธาตุลำปางหลวงหล่นแตก หลายคนหวั่นเกิดขึด-อาเพศ-ลางร้าย

เพจดัง เผยข่าวชวนใจหาย “องค์พระเจ้าแก้ว” หรือ “พระแก้วดอนเต้า” (องค์จำลอง) วัดพระธาตุลำปางหลวง หล่นแตกเป็น 3 ชิ้น ขณะเคลื่อนย้ายให้สรงน้ำพระ ด้านชาวเน็ตเสียงแตก หลายคนหวั่นเกิดอาเพศ-ลางร้าย ส่วนอีกฝั่งบอกเป็นอุบัติเหตุ-ประมาท
เพจ Lampang Variety - ลำปางวาไรตี้ ข่าว,รีวิว เผยข่าวชวนใจหาย “องค์พระเจ้าแก้ว” หรือ “พระแก้วดอนเต้า” (องค์จำลอง) หล่นแตกเป็น 3 ชิ้น ขณะเคลื่อนย้ายให้ประชาชนสักการะและสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยเพจดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความ ว่า
วินาที องค์พระเจ้าแก้ว(องค์จำลอง) หล่นแตกเป็น 3 ชิ้น ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่ 16 เม.ย.69 ขณะที่มีการอัญเชิญองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นมณฑปเพื่อให้ประชาชนเข้ากราบสักการะและสรงน้ำเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมือง แต่ระหว่างการเคลื่อนย้ายอัญเชิญ #องค์จำลอง ได้หล่นแตกเป็น 3 ส่วน ซึ่งหลังเหตุการณ์เกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับมาสามารถสรงน้ำได้ตามปรกติอีกครั้ง
ดร.ปิงปอง เผย เหตุอุ้มพระแก้วมรกตดอนเต้า องค์จำลองหลุดมือตกหล่น แต่พระองค์จริงไม่เสียหาย ไม่ถือว่าเหตุอาเพศหรือตกขึดใดๆ เป็นอุบัติเหตุเท่านั้น
ขณะที่ ดร.อนุกูล ศิริพันธ์ หรืออาจารย์ปิงปอง เป็นนักวิชาการและนักอนุรักษ์วัฒนธรรมคนสำคัญในจังหวัดลำปาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่า วันนี้ 16 เม.ย.69 มีโอกาสได้ไปสรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า วัดพระธาตุลำปางหลวง ได้เกิดอุบัติเหตุในขณะได้อุ้มองค์พระหลุดตกมือ #เป็นองค์พระจำลอง ซึ่งไม่ได้เป็นองค์จริงเเละพระเจ้าองค์จริงไม่ได้เกิดความเสียหายใดๆเลย ในกรณีนี้ #ไม่ถือว่าเหตุอาเพศหรือตกขึดใดๆ เป็นอุบัติเหตุเท่านั้น ซึ่งอาจารย์ปิงปองก็อยู่ในเหตุการณ์เเละอยู่ในบริเวณนั้นด้วย
(หมายเหตุ : มีการแก้ไขคำผิดจากเพจต้นฉบับ)
สำหรับพระแก้วดอนเต้า หรือ “พระเจ้าแก้วมรกต” หรือ “องค์พระเจ้าแก้ว” ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง
พระแก้วดอนเต้าสร้างด้วยหินมีค่าสีเขียวประเภทหยกอ่อนที่ดูคล้ายมรกต เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน รุ่นหลังปางสมาธิขัดสมาธิราบ มีหน้าตักกว้าง 6 นิ้วครึ่ง สูงจากฐานรากถึงเศียร 8 นิ้ว ไม่มีพระเกตุมาลาเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป โดยที่บริเวณฐานพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าจะทำด้วยทองคำหนัก 19 บาท 1 สลึง 1 เฟื้อง มีชฎาทองคำเป็นเครื่องสวมเศียร และมีเครื่องทรงทำเป็นสร้อยสังวาล ซึ่งเป็นเนื้อทองคำรวมน้ำหนักถึง 7 บาท
โดยปกติประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ากราบไหว้สักการะพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าได้ ที่กุฏิพระแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีลูกกรงเหล็กกั้นเอาไว้อย่างแน่นหนาถึง 2 ชั้น
แต่ทุก ๆ ปี ในช่วงงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์ขึ้นปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ทางจังหวัดลำปางได้มีการทำพิธีอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า มาประดิษฐานยังแท่นประดิษฐานชั่วคราว ที่ข่วงนครลำปาง ให้ประชาชนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ได้สักการะบูชาอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีกรงเหล็กกั้น ซึ่ง 1 ปี จะมีโอกาสเพียงครั้งเดียว ก่อนที่จะอัญเชิญกลับไปประดิษฐานที่ กุฏิพระแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง ดังเดิม
ั้งนี้หลังมีข่าวพระแก้วดอนเต้า (องค์จำลอง) หล่นแตก คอมเม้นต์จากชาวเน็ตได้เสียงแตก โดยส่วนหนึ่งหวั่นเกิดขึด-อาเพศ-ลางร้าย ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคอมเม้นต์บอกว่าให้มองเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากประมาท หรือเหตุสุดวิสัย
สำหรับการบูรณะซ่อมแซมพระแก้วดอนเต้าองค์จำลองหลังจากนี้คงต้องติดตามกันต่อไป