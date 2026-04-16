“Hung Hom New Waterfront” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในฮ่องกง ชมวิวอ่าววิคตอเรีย

ฮ่องกงเปิดตัว “Hung Hom New Waterfront” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในเขต Hung Hom ฝั่ง Kowloon เพิ่มพื้นที่สาธารณะชมวิวอ่าววิคตอเรีย
พื้นที่ริมน้ำแห่งใหม่ “Hung Hom New Waterfront” เปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบ Soft Opening เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริเวณชายฝั่งอ่าววิคตอเรีย (Victoria Harbour) โดยเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยปิดกั้นไม่ให้เข้าถึง ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
โครงการดังกล่าวจะเปิดให้บริการเป็นระยะ โดยมีกำหนดเปิดเต็มรูปแบบภายในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่พักผ่อนแห่งใหม่ ระหว่างที่ยังมีการพิจารณาแผนพัฒนาระยะยาวของพื้นที่
แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าทางรถไฟของ Kowloon-Canton Railway และต่อมาอยู่ภายใต้การใช้งานของ MTR Corporation ก่อนจะถูกนำมาปรับใช้ชั่วคราวในรูปแบบใหม่
ทั้งนี้ Development Bureau ได้มอบสิทธิ์การบริหารจัดการพื้นที่ผ่านการประมูลให้กับ Bay Area Media Company Limitedภายใต้เครือ Bauhinia Cultural Group โดยเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นประมาณ 3 ปี
ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ดำเนินการมีแผนจัดกิจกรรมสาธารณะและพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมด้านศิลปะ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการพักผ่อน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้มาเยือน
การเปิดให้บริการแบบเป็นระยะหมายความว่า พื้นที่แห่งนี้จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงและขยายรูปแบบการใช้งาน โดยจะมีการทยอยเปิดโซนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม พร้อมอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดการเข้าชมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โครงการจะเดินหน้าสู่การเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปีนี้
