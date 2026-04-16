ไปกันต่อ! "วันไหลพัทยา 2569" จัดเต็ม 3 วัน 3 คืน 17-19 เม.ย.นี้

เตรียมตัวให้พร้อม ไปเล่นสงกรานต์กันต่อที่ "วันไหลพัทยา 2569" จัดเต็ม 3 วัน 3 คืน 17-19 เม.ย.นี้ บนชายหาดพัทยากลาง
เพจ "สายตรงพี่เบียร์ พัทยา" ชวนเที่ยวงาน "วันไหลบางแสน 2569" ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน 2569 บนชายหาดพัทยากลาง
"พัทยาแตกแน่! วันไหล 2569 จัดเต็ม 3 วัน 3 คืน ชวนสายมันส์มาสาดให้สุด!
เตรียมตัวให้พร้อม! เมืองพัทยาร่วมกับ ททท. และกระทรวงวัฒนธรรม เนรมิตความมันส์ครั้งใหญ่ในงาน “วันไหลพัทยา 2569” ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน 2569 บนชายหาดพัทยากลาง พร้อมขนทัพ ศิลปินดังจัดเต็มทุกวัน งานนี้บอกเลย…สายเปียกห้ามพลาด!
ไฮไลท์เด็ดต้องมา!
* สาดน้ำสุดมันส์ริมทะเล บรรยากาศโคตรฟิน
* คอนเสิร์ตศิลปินดัง 3 วันเต็ม
* แลนด์มาร์คเล่นน้ำยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
ปิดถนนวันไหลพัทยา (19 เม.ย.)
ปิดถนนชายหาดพัทยา ตั้งแต่ วงเวียนโลมา → แยกวัดชัยพัทยาใต้
เวลา 12.00 – 24.00 น. (วันเดียวเท่านั้น!)
18 เม.ย. 69 วันไหลนาเกลือ & เกาะล้าน
ถนนสุขุมวิท (หน้าวัดกระทิงราย → พัทยาเหนือ)
- เลนซ้ายสุด = โซนเล่นน้ำ
- 2 เลนขวา = รถทั่วไป + รถฉุกเฉิน
เล่นน้ำได้ เวลา 12.00 – 22.00 น.
ปรับจราจรเพิ่มเติม
ถนนสว่างฟ้า → เดินรถทางเดียว
(สุขุมวิท → แยกนำชัย ถนนนาเกลือ)
เวลา 14.00 – 23.00 น.
19 เม.ย. 69 วันไหลพัทยา
ถนนสุขุมวิท (พัทยาเหนือ → ตลาดน้ำสี่ภาค)
- เลนซ้ายสุด = เล่นน้ำ
- 2 เลนขวา = สัญจรปกติ + รถฉุกเฉิน
ขอความร่วมมือ รถเล่นน้ำไม่ลงอุโมงค์ทางลอดพัทยากลาง
ขอความร่วมมือ
เล่นน้ำอย่างสุภาพ ปลอดภัย เคารพกติกา เพื่อให้ทุกคนสนุกได้เต็มที่
ปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆ…พัทยาจัดหนัก!
ใครยังไม่มีแพลน รีบชวนเพื่อน ชวนแก๊ง แล้วมา “เปียกให้สุด หยุดไม่อยู่” ที่พัทยา!"
นอกจากนี้ สภ.เมืองพัทยา แนะนำเส้นทางเลี่ยงสำหรับประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้ำ
โดยแนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง ทั้ง ทางหลวงหมายเลข 331 จากโซนเขาไม้แก้วมุ่งหน้าสัตหีบ และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (M7) เพื่อเข้าสู่โซนนาจอมเทียน โดยไม่ต้องผ่านพื้นที่เมืองพัทยา เลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง
