ครั้งแรกในเมืองพังงา ปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์ จัดเต็ม “อุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ ปาร์ตี้โฟมสุดมัน” และการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง ในงาน “สาดสนั่น มันส์ยกเมือง” ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามกีฬานากรอก-คอกหญ้า โดยมีผู้มาร่วมงานทำกิจกรรมกันอย่างคึกคัก
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาล สงกรานต์ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงาเป็นไปอย่างคึกคัก หลังเทศบาลเมืองพังงาจัดงานใหญ่ภายใต้ชื่องาน “สาดสนั่น มันส์ยกเมือง” โดยมีการปิดถนนมนตรี บริเวณสนามกีฬานากรอก-คอกหญ้า ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำกันอย่างเต็มที่
สำหรับงานสงกรานต์ “สาดสนั่น มันส์ยกเมือง” ในเมืองเมืองพังงา ปี 2569 ถือเป็นครั้งแรกภายในงานมีไฮไลต์สำคัญทั้งอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ ปาร์ตี้โฟมสุดมันส์ รวมถึงเวทีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและวงดนตรีเยาวชนในพื้นที่ สร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
ทั้งนี้ตลอดทั้งวันของการจัดงานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น บรรยากาศดังกล่าวถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเมืองพังงา เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการจัดงานสงกรานต์ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่และครบครันเช่นนี้มาก่อน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ต่างออกมาร่วมสนุกและแสดงความชื่นชมกับการจัดงาน
นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข นายกเทศมนตรีเมืองพังงา เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น เพื่อปลุกบรรยากาศในตัวเมืองพังงา ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในพื้นที่ของตนเอง และยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในตัวเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพังงามีแผนจะผลักดันการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความคึกคักให้กับเมืองพังงาในระยะยาว
โดย : อโนทัย งานดี