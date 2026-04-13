“นายกฯ อนุทิน” เปิดสงกรานต์ถนนข้าวสุก ดัน Soft Power ไทยสู่สายตาโลก ย้ำ “สุข–อบอุ่น–ปลอดภัย”

นนี้ (13 เม.ย.69) เวลา 18.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ถนนข้าวสุก@อ่างทอง 2569” ณ ลานกิจกรรมหน้าวัดลาดเป็ด จ.อ่างทอง พร้อมกล่าวอวยพรส่งความสุขแก่ประชาชน โดยสงกรานต์ไม่ใช่เพียงเทศกาลแห่งความสนุก แต่สะท้อนรากเหง้า วิถีชีวิต และความอบอุ่นของครอบครัวไทย
นายกฯ ย้ำว่า “สงกรานต์” เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ และภายหลังได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ยิ่งตอกย้ำในระดับนานาชาติ ทั้งนี้งานถนนข้าวสุกสอดคล้องแนวคิด "สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก" ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนเล่นน้ำอย่างสุภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ย้ำ “ดื่มไม่ขับ”
ภายหลังพิธี นายกฯ และคณะร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป “10 สัมผัสศรัทธาเมืองอ่างทอง” และร่วมขบวนแห่บนถนนข้าวสุก ระยะทาง 220 เมตร พร้อมขบวนนางรำ แฟนตาซี และรถแห่พระพุทธรูป ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำอย่างใกล้ชิด โดยได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์และได้ทักทายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองตลอดเส้นทาง
