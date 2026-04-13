คึกคัก “สงกรานต์ไทไทย อุทัยธานี” ชูเสน่ห์วิถีถิ่น กระตุ้นท่องเที่ยววัฒนธรรม

เริ่มแล้ว “รมว.ซาบีดา” เปิด “สงกรานต์ไทไทย อุทัยธานี” สืบสานวิถีไทย ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น กระตุ้นท่องเที่ยววัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชุมชน มุ่งยกระดับประเพณีไทยสู่เทศกาลระดับโลก ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีไทย ตอกย้ำภาพไทยศูนย์กลางวัฒนธรรม
วันที่ 13 เมษายน 2569 นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์ไทไทย ชาวอู่ไทยสืบสานประเพณี เสริมสร้างเศรษฐกิจ ย้อนวิถีชีวิตเมืองพระชนก” โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ ตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์มิได้เป็นเพียงเทศกาลแห่งความสนุกสนาน แต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว และการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป สำหรับจังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงาม มีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างหลากหลาย อาทิ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ขบวนแห่วัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะช่วยสืบสานประเพณีอันดีงามแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ในระดับพื้นที่
นางสาวซาบีดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2569 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก”(Once in a Lifetime : Experience Songkran in Thailand) โดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ไทยในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก สร้างความประทับใจและแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเยือนซ้ำ
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีแนวทางยกระดับการจัดประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีศักยภาพสูง จำนวน 18 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั้งเมืองอัตลักษณ์และเมืองน่าเที่ยว เพื่อสร้างจุดขายใหม่ทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยยังคงรักษาคุณค่า ความเชื่อ และอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทร่วมสมัย
“ที่สำคัญเป็นการต่อยอดหลังจากประเพณี ‘สงกรานต์ในประเทศไทย’ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage of Humanity) โดยยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สมัยประชุมครั้งที่ 18 ณ เมืองคาซาเน สาธารณรัฐบอตสวานา ภายใต้ชื่อรายการ ‘Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival’” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกว่า 30 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการจัดงานสงกรานต์ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 7 มาตรการ 17 แนวทาง อาทิ การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม การต่อยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ การใช้สื่อดิจิทัลเผยแพร่ภาพลักษณ์สงกรานต์ไทยสู่ระดับนานาชาติ การรณรงค์ด้านความปลอดภัย และการจัดงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Zero Waste
“ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีสงกรานต์ วิถีไทยในปี 2569 ซึ่งเป็นเทศกาลที่ผสมผสานความงดงามของวัฒนธรรมไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว พร้อมสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจ และตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางวัฒนธรรมของโลกอย่างยั่งยืน”นางสาวซาบีดา กล่าว
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline