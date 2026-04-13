“สยามสแควร์” มาแรง คว้าแชมป์คนเล่นน้ำสงกรานต์เยอะที่สุดในกทม. ช่วง 10-12 เม.ย. 69

กทม.เผย งานสงกรานต์กรุงเทพฯ ช่วงแรก 10-12 เม.ย. มีคนแห่เล่นน้ำกว่า 5.5 แสนคน สยามสแควร์มาที่ 1 ด้วยยอดกว่า 1.8 แสนคน ส่วนสีลมมาที่ 2 และไอคอนสยามมาอันดับ 3 ขณะที่ปริมาณขยะรวมตลอด 3 วัน อยู่ที่กว่า 58 ตัน
กรุงเทพมหานคร เผยข้อมูลสถิติตัวเลขที่น่าสนใจของงานสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครช่วงแรก ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2569 (เวลา 14.00 น.)
งานสงกรานต์ในพื้นที่ กทม. มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ณ วันที่ 12 เม.ย. 69 จำนวน 558,561 คน มียอดสะสมจากทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10-12 เม.ย. 69 จำนวน 603,760 คน
สำหรับ 6 สถานที่เล่นน้ำยอดฮิตของงานสงกรานต์ 2569 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-12 เม.ย. 69 (เวลา 14.00 น.) ได้แก่
อันดับ 1: สงกรานต์สยาม 2569
สยามสแควร์
จำนวนผู้ร่วมงาน 183,544 คน
อันดับ 2: ถนนสีลม Silom Songkran Splash Out with Thai Culture
ถนนสีลม
จำนวนผู้ร่วมงาน 162,583 คน
อันดับ 3: ICONSIAM THAICONIC Songkran Celebration 2026
ไอคอนสยาม
จำนวนผู้ร่วมงาน 102,000 คน
อันดับ 4: S2O Land Bangkok 2026
ถนนเทียมร่วมมิตร
จำนวนผู้ร่วมงาน 42,202 คน
อันดับ 5: บรรทัดทอง Water Street 2026
ถนนบรรทัดทอง
จำนวนผู้ร่วมงาน 20,538 คน
อันดับ 6:
ถนนข้าวสาร
จำนวนผู้ร่วมงาน 20,000 คน
ส่วนสถานการณ์ขยะ (12 เม.ย. 2569) มีขยะรวม 58.65 ตัน ขยะทั่วไป 46.38 ตัน (79.08%) ขยะรีไซเคิล 2.66 ตัน (4.54%) และเศษอาหาร 9.61 ตัน (16.38%)
โดยพื้นที่ขยะสูงสุด ได้แก่
1)ถนนสีลม เขตบางรัก มีขยะ 25.96 ตัน
2)ไอคอนสยาม เขตคลองสาน มีขยะ 6.5 ตัน
3)ลาน อสมท. เขตห้วยขวาง มีขยะ 4.21 ตัน
4)คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เขตราชเทวี มีขยะ 3.42 ตัน
5) สยามสแควร์ เขตปทุมวัน มีขยะ 1.94 ตัน
6) เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน มีขยะ 0.95 ตัน
ทั้งนี้ทาง กทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแล ความสะอาด-ความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชน คัดแยกขยะ รักษาความสะอาด และเล่นน้ำอย่างปลอดภัย
โดย กทม. ได้ทำการเฝ้าระวังตลอด 24 ชม. ผ่าน BMA Command Center เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว