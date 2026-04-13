“สงกรานต์สีลม” วันที่ 2 สุดปัง คนร่วมงานนับแสนจนล้นทะลัก

ปีนี้งานสงกรานต์สีลมจัดใหญ่ในชื่อ “Amazing Bangkok Songkran Parade 2026” ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569
ตลอดแนวถนนสีลมถูกเนรมิตให้กลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำขนาดใหญ่ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
สำหรับบรรยากาศงานสงกรานต์สีลมวันที่สอง (12 เม.ย.) ยังคงร้อนแรง มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลมาร่วมงานและเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างเนืองแน่น
โดยเฉพาะในช่วงเย็นที่มีคนมาร่วมงานจนล้นทะลักคาดว่าอาจเกิน 2 แสนคน ทำให้บริเวณพื้นที่จัดงานสงกรานต์สีลมเต็มแน่นทุกตารางนิ้ว ทำให้ทาง “สำนักงานเขตบางรัก” ต้องประกาศงดเข้าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อทำการจัดระเบียบ จนสถานการณ์กลับคืนสู่ปกติ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพื้นที่ได้อีกครั้งในเวลาประมาณ 18.10 น.
ภาพ : สำนักงานเขตบางรัก