เซ็นทรัลเวิลด์แทบแตก ในงาน centralwOrld Songkran Festival 2026

สงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์งานสงกรานต์ใน กทม. ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมทำกิจกรรมและเล่นสาดน้ำที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์กันอย่างเนืองแน่น เป็นประจำทุกปี
สำหรับงาน centralwOrld Songkran Festival 2026 หรืองานสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์ปีนี้ จัดเต็มความบันเทิงทุกรูปแบบ แบบ #เริ่มก่อนจบหลัง ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน 2569
ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ ได้แก่
ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับเหล่าศิลปินชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น FREEN BECKY / PERSES / SHELLY PUNDAO / YIN WAR และ OPAL SUCHATA
🌟 เพลิดเพลินไปกับหลากหลายกิจกรรมและการแสดงสุดพิเศษ ที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม อาทิ
- กิจกรรมสรงน้ำพระเบญจพุทธมหาบารมีแห่งบูรพาทิศทั้งห้า เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย
- ชมการแสดง Iconic Thai Experience หลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงโขน การแสดงศิลปะมวยไทย การแสดงดนตรีจากวงออเคสตร้า รวมไปถึงมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินคนรุ่นใหม่
- ร่วมสนุกกับกิจกรรม Snap & Refresh เพียงถ่ายรูปกับจุดตกแต่งธีม Summer หรือบรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ก็สามารถมารับฟรี Gift Voucher มูลค่า 100 บาท จากร้านขนมและเครื่องดื่มชื่อดัง ตลอด 6 วัน
🎵 สายคอนเสิร์ต พลาดไม่ได้กับ 2 มหกรรมฟรีคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ ที่จัดทัพศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย มามอบความสุขสนุกให้กับทุกคนกว่า 100 ชีวิต ทั้งงาน PEPSI Presents THAI LIZM 2026 ระหว่างวันที่ 11 - 13 เม.ย. และส่งท้ายด้วยงาน FWD Music Live Fest 5 ระหว่างวันที่ 17 - 19 เม.ย.
และนี่คือภาพบรรยากาศงานสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 เม.ย.69 ที่เพียงแค่เริ่มงานก็มีคนเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าในช่วงเย็นและยามค่ำคืนจะมีคนมาร่วมงานสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์กันเพียบ ชนิดที่ทำเซ็นทรัลเวิลด์แทบแตกเลยทีเดียว
ภาพ : เพจ CentralWorld