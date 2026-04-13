สงกรานต์เชียงใหม่คึกคัก ประชาชนร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนืองแน่น

วันที่ 13 เมษายน 2569 จังหวัดเชียงใหม่ได้อัญเชิญ "พระพุทธสิหิงค์" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ จากวัดพระสิงห์ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก แล้วจัดขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่ หรือ ที่ชาวล้านนานิยมเรียกว่า “พระสิงห์” เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มีอายุประมาณ 700-800 ปี (อ้างอิงตามประวัติศาสตร์ลังกาและศิลปะสิงหล) ประดิษฐานในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง เป็นศิลปะเชียงแสนยุคแรก ที่มีพุทธลักษณะงดงามเปี่ยมศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ทุก ๆ ปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นบนบุษบกแห่รอบเมืองเชียงใหม่ให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน
ทั้งนี้มีความเชื่อสืบต่อกันมาแต่โบราณว่า อำนาจบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสิหิงค์ จะดลบันดาลให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และจะขจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ที่ร้ายแรงก็จะเบาบาง และคลี่คลายไปในทางที่ดี
ภาพ : เพจ เทศบาลนครเชียงใหม่