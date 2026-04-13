“สงกรานต์ไทย” ดังไกลถึง “เซาแธมป์ตัน” อวดสีสันวัฒนธรรมไทยในแดนอังกฤษ

เทศกาลสงกรานต์ของไทยโด่งดังไปในระดับโลก นักธุรกิจอังกฤษและชุมชนคนไทยจัด “งานสงกรานต์” ใจกลางเมือง “เซาแธมป์ตัน” เด็กๆออกมาเล่นสงกรานต์กันอย่างคึกคัก
บรรยากาศใจกลางเมืองเซาแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ เต็มไปด้วยความคึกคัก เมื่อประชาชนและชุมชนชาวไทยร่วมเฉลิมฉลองสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ไทย ท่ามกลางเสียงดนตรี การแสดง และความสนุกสนานจากการเล่นน้ำของเด็กๆ ที่ถือปืนฉีดน้ำอย่างครึกครื้น
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ Westquay บริเวณเอสพลานาด เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ของไทย โดยนำเสนอทั้งสีสันทางวัฒนธรรมและกิจกรรมเล่นน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเทศกาลนี้
สำหรับกิจกรรมสงกรานต์ไทยในเมืองเซาแธมป์ตันจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างร้านอาหารไทย Thaikhun และศูนย์การค้า Westquay โดยสามารถดึงดูดทั้งครอบครัว นักช้อป และสมาชิกชุมชนชาวไทยในพื้นที่ให้มาร่วมงานอย่างอบอุ่น
ด้าน Ian Leigh กรรมการผู้จัดการของ Thai Leisure Group ซึ่งเป็นผู้บริหารร้าน Thaikhun เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านวัฒนธรรมและความสนุกสนาน
เขากล่าวว่า แม้สภาพอากาศในอังกฤษจะไม่ร้อนเท่าประเทศไทย แต่แสงแดดที่ปรากฏในช่วงสุดสัปดาห์ก็ช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองได้เป็นอย่างดี พร้อมย้ำว่าร้านอาหารของเขาที่เปิดให้บริการในพื้นที่มากว่า 10 ปี มีบทบาทสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น
นอกจากนี้ เขายังเน้นว่า เทศกาลสงกรานต์ของไทยเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความหวัง และการเริ่มต้นใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกและสังคมกำลังเผชิญความท้าทาย การได้ออกมาร่วมเต้นรำ เฉลิมฉลอง และสนุกสนานร่วมกัน ถือเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจและสร้างพลังบวกให้กับผู้คนได้อย่างแท้จริง