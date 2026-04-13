สงกรานต์เชียงใหม่สุดคึกคัก “เมญ่า-แยกรินคำ” แทบแตก นักท่องเที่ยวร่วมงานนับหมื่น

สงกรานต์ในตัวเมืองเชียงใหม่สุดคึกคัก โดยเฉพาะที่หน้าห้างเมญ่าที่มีคนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นไวรัลว่อนโซเชียล
โดยในช่วงค่ำคืนของวันที่ 12 เมษายน 2569 บริเวณหน้าศูนย์การค้า เมญ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เต็มไปด้วยคลื่นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นหมื่นคนเข้าร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าอย่างสนุกสนานยาวไปจนถึงบริเวณถนนสี่แยกไฟแดงรินคำ ซึ่งต้องปิดพื้นที่จราจรให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานรับเทศกาลปีใหม่ไทย
สำหรับกิจกรรมนี้ จัดขึ้นในชื่อ “SF and SINGHA LIFE Present SINGHA SUMMER CLUB SONGKRAN FESTIVAL 2026” คอนเสิร์ตเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2569
ภายในงานมีศิลปินชื่อดังร่วมสร้างความบันเทิง ได้แก่ INDIGO, GETSUNOVA, ZOM MARIE, LAZYLOXY & SAM-BLACK, THE PARKINSON, BLACKHEAD, FLURE, MILLI, LIPTA และ MAIYARAP สลับขึ้นเวทีมอบความสุขและความสนุกตลอด 5 วัน
ส่วนในวันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในตัวเมืองเชียงใหม่จะมีขบวนแห่ “พระพุทธสิหิงค์” พระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระสิงห์ ในเส้นทาง ถนนเจริญเมือง-สะพานนวรัฐ-ท่าแพ-ราชดำเนิน-วัดพระสิงห์ ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้สักการะและทรงน้ำพระพุทธสิหิงค์กัน เพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย