“มหาสงกรานต์เวิลด์” สวนเบญจกิติ จัดเต็ม Soft Power ไทยสู่เฟสติวัลระดับโลก ห้ามพลาด โดรนแปรอักษรสุดตื่นตา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนสาดความสุขรับปีใหม่ไทยกับงาน “Maha Songkran World Water Festival 2026” ในวันที่ 11-15 เมษายน 2569 ณ บริเวณสวนเบญจกิติ (โรงงานยาสูบเดิม) กรุงเทพมหานคร ภายในงานจัดเต็ม Soft Power หรือ “เสน่ห์ไทย” ที่ผสานความคลาสสิกของวิถีไทยเข้ากับกิจกรรมความบันเทิงร่วมสมัยไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติ และต่อยอดประเพณีสงกรานต์ไทยสู่การเป็นหนึ่งในหมุดหมายเฟสติวัลระดับโลกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2026 เน้นย้ำคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ไทย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ พร้อมนำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นมาต่อยอดสู่กิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก
รมว. ก.ท่องเที่ยวฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งานนี้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ คุณค่าประเพณีไทยให้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เกิดความประทับใจและต้องการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อันจะทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสะท้อนความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการจัด Event ขนาดใหญ่ ตอกย้ำภาพลักษณ์และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศสุดยอดเฟสติวัลระดับโลก
งาน Maha Songkran World Water Festival 2026 ได้มีพิธีเปิดในวันที่ 11 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา นำโดยกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ ขบวนแห่มหาสงกรานต์อันยิ่งใหญ่ที่เนรมิตความตระการตาด้วย 9 ขบวน ได้แก่ ขบวนที่ 1 ขบวนชุดเทวดา พร้อมเครื่องสูง และเสลียงพระ พระพุทธรูป & สัญลักษณ์งาน (The Divine Blessing), ขบวนที่ 2 ขบวนนางสงกรานต์ประจำปี 2569 “นางรากษสเทวี” โดยโอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025, ขบวนที่ 3 ขบวนภาคกลาง วิจิตรตระการตา มหาสงกรานต์พระนคร, ขบวนที่ 4 ขบวนภาคเหนือ ล้านนาภัสสรา สงกรานต์ป๋าเวณี, ขบวนที่ 5 ขบวนภาคอีสาน ม่วนซื่นโฮแซว ทอดผ้าป่าพญานาค, ขบวนที่ 6 ขบวนภาคใต้ ทักษิณารามัญ มนต์เสน่ห์แห่งเล, ขบวนที่ 7 ขบวนภาคตะวันออก วันไหลระยับน้ำ ตระการตาคาบาเร่ต์, ขบวนที่ 8 ขบวน LGBTQ+ การเฉลิมฉลองอิสระแห่งจิตวิญญาณ และขบวนที่ 9 ขบวน Green Solution Eco-Friendly Innovation
สำหรับการจัดงานมหาสงกรานต์เวิลด์ตลอด 5 วัน ต่างอัดแน่นด้วยกิจกรรมครบทุกเจเนอเรชั่น ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมและโชว์ร่วมสมัยบนเวทีกลาง รวมถึงไฮไลต์การแสดงโดรนแปรอักษรกว่า 1,200 ลำ ที่จะถ่ายทอดคุณค่าของ “ประเพณีสงกรานต์ไทย” จำนวน 10 ภาพ เติมสีสันเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืน เวลา 20.00 น. ของทุกวันจัดงาน
นอกจากนี้ยังมี โซน “สงกรานต์ 5 ภูมิภาค” เปิดให้สัมผัสเสน่ห์ไทยครบทุกมิติ ตั้งแต่เวลา 11.00–22.00 น. ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น กิจกรรม DIY และจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นอัตลักษณ์เด่นจากทั่วประเทศ
รวมถึงการเพิ่มความอบอุ่นด้วยบรรยากาศงานวัดสุดคลาสสิก ทั้งก่อพระเจดีย์ทราย บ้านผีสิง ชิงช้าสวรรค์ และสรงน้ำพระ พร้อมโซนสำหรับผู้สูงอายุ เด็ก และโซนจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ไทยกว่า 100 ร้านค้า
ก่อนปิดท้ายความมันที่ลานเล่นน้ำและเวที EDM ตั้งแต่เวลา 16.00–22.00 น. ที่ขนทัพดีเจชื่อดังมาปลุกพลังความมันส์ทุกค่ำคืน และคอนเสิร์ตจากศิลปินไทย ตั้งแต่เวลา 17.00–22.00 น. ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น FOOL STEP, ZANI, Zeal, กระแต, ASIA7, The Mousses, LHAM SOMPHOL, INK WARUNTORN, MONICA, Playground, Palmy, MAIYARAP, Clockwork Motionless, 4EVE, Bodyslam, Taitosmith, MEYOU, Getsunova, Tilly Birds และ Joey Boy ที่จะผลัดเปลี่ยนมาสร้างความคึกคักตลอดงาน
ทั้งนี้ ททท. เชื่อมั่นว่าการจัดงาน “Maha Songkran World Water Festival 2026” จะช่วยตอกย้ำศักยภาพของสงกรานต์ไทยสู่การเป็นหนึ่งใน Global Festival ระดับโลก และสร้างภาพจำใหม่ของ “สงกรานต์ไทย” ในมิติที่ยิ่งใหญ่ ทันสมัย เข้าถึงผู้คนทุกวัย พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น “Festival Destination” อย่างยั่งยืนในเวทีโลกต่อไป
ภาพ : ททท.