เปิดพิกัดสายมู! ไหว้ “ศาลเจ้ากวนอู” คลองสาน ศาลเก่าแก่คู่ฝั่งธน ขอพรปัง การงาน–การเงิน

ท่ามกลางย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งธนบุรี มีสถานที่หนึ่งที่อบอวลไปด้วยแรงศรัทธาและเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 3 ศตวรรษ นั่นคือ “ศาลเจ้ากวนอู” คลองสาน ศาลเจ้าจีนโบราณที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และยังเป็นที่ประดิษฐานองค์เทพกวนอูที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองหลวงอีกด้วย
“ศาลเจ้ากวนอู” เป็นศาลเจ้าเทพกวนอูของกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยน ต่อมาได้รับการเคารพและดูแลรักษาโดยกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วจวบจนมาจนถึงปัจจุบัน ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ
ศาลเจ้ากวนอู คลองสาน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ราว พ.ศ. 2279 โดยชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพเข้ามาค้าขายและตั้งรกรากในบริเวณนี้ ด้วยความศรัทธาในองค์ กวนอู วีรบุรุษผู้ซื่อสัตย์ กล้าหาญ และยึดมั่นในคุณธรรมจากวรรณกรรมจีนเรื่อง สามก๊ก
ด้วยความเชื่อว่า “กวนอู” เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และความมั่นคงในหน้าที่การงาน ผู้คนจึงนิยมมาขอพรในเรื่องธุรกิจ การค้าขาย การงาน รวมถึงการปกป้องคุ้มครองจากอุปสรรคต่างๆ
เมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณศาลเจ้า สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นธูปลอยอวลผสมกับบรรยากาศเงียบสงบ แตกต่างจากความวุ่นวายของเมืองหลวงภายนอกอย่างสิ้นเชิง ตัวอาคารยังคงสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิม โดดเด่นด้วยหลังคากระเบื้องสีส้มอิฐ ประดับลวดลายมังกรและสิงโตตามความเชื่อแบบจีน
ภายในศาลมีเจ้าพ่อกวนอูประดิษฐานอยู่ด้วยกันถึง 3 องค์ โดยมีอายุและขนาดที่แตกต่างกันไป คือ องค์เล็ก องค์กลาง และองค์ใหญ่ องค์แรกเป็นองค์ที่เล็กที่สุดได้ถูกอัญเชิญเข้ามาในรัชสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิง ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ส่วนองค์ที่สองอัญเชิญมาในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และองค์ที่ 3 อัญเชิญเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อเดินออกมาด้านหน้าศาลเจ้าก็อย่าลืมขอพรกับรู้ปั้นม้ารับปีม้าทองที่ตั้งอยู่ด้านนอกเพื่อเป็นสิริมงคลกันด้วย
ที่อยู่ติดๆ กันกับศาลเจ้าก็คือโรงน้ำปลาทั่งง่วนฮะ อาคารเก่าแก่ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก สร้างขึ้นในราวปลายสมัยรัชกาลที่ 2 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนตอนใต้ อาคารหลังนี้เปลี่ยนเจ้าของและเปลี่ยนแปลงการใช้งานมาหลายครั้ง ก่อนที่นายทั่งไต้ซิงได้มาบุกเบิกกิจการใหม่คือการผลิตน้ำปลา จึงได้มาซื้ออาคารหลังนี้เพื่อประกอบกิจการ และตกเป็นมรดกของลูกหลาน
กว่า 280 ปีที่ผ่านมา ศาลเจ้ากวนอู คลองสาน ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ที่ต่างเดินทางมาขอพรและฝากความหวังไว้กับองค์เทพกวนอูแห่งนี้
