“คิง เพาเวอร์” จัดใหญ่ “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย”

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จับมือพันธมิตร จัดใหญ่งาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 เม.ย. 2569 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ภายในงานได้เปิดพื้นที่เนรมิต เทศกาลสงกรานต์ผสานเทศกาลดนตรี SUPERFLUID PRESENTED BY KING POWER จากศิลปินตัวท็อปทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 60 ชีวิต รวมถึงไฮไลต์ขบวนแห่ รวมมิตรไทยอภิ ‘มาหา’ สงกรานต์ ผสานวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยจากนักแสดงและศิลปินชื่อดัง อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค และ ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมาย ส่วนสายกินห้ามพลาด อิ่มอร่อยกับโซนอาหารร้านดังจาก ROBINHOOD FOOD และดีลสุดฮอตอัดแน่นตลอด 6 วัน
ภายในงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” มีกิจกรรมน่าสนใจ ดังนี้
• อภิ ‘มาหา’ ที่เล่นน้ำ ชุ่มฉ่ำใจไปกับโซนเล่นน้ำขนาดใหญ่ พร้อมเอฟเฟ็กต์น้ำ WATER BOMB และคอนเสิร์ตรวมอภิ ‘มาหา’ ความมันส์จาก SUPERFLUID PRESENTED BY KING POWER วันที่ 11-13 เม.ย.69 จัดเต็มไลน์อัพศิลปินระดับท็อปกว่า 60 ชีวิต นำโดย เจฟ ซาเตอร์, อิ้งค์-วรันธร เปานิล, PIXXIE, PROXIE, LYKN, PERSES, JASP.ER, TRINITY, VVV, YOURMOOD, MONICA, AUTTA, LIL LEAGUE, KID PHENOMENON และ WOLF HOWL HARMONY
• อภิ ‘มาหา’ ขบวนศิลปิน ยิ่งใหญ่กับฉากเปิดงานอภิมหาสงกรานต์รางน้ำ ชมขบวนรวมมิตรไทยอภิ ‘มาหา’ สนุก และกิจกรรม “มิตร & GREET” วันที่ 9 เม.ย. 69 นำโดย อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค และ ซี - ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ และน้องอะโวเชี่ยน (AVOCEAN) วันที่ 10 เม.ย. 69 เอาใจเจน Z กับคอนเสิร์ตจาก SERIOUS BACON, และ ‘มาหา’ ศิลปินคนโปรดกับกิจกรรม “มิตร & GREET” เติ้ล-มติมันท์ ศรีบุญเรือง และ เฟิร์สวัน-วรรณกร เรืองรัตน์, วันที่ 11-13 เม.ย.69 พบความมันส์ครั้งแรก! ของการขึ้นโชว์ของ ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ กับ BUTTERBEAR, BOWKYLION กับ THE TOYS, ปอนด์ - ภูวินทร์ กับ เจมีไนน์ – โฟร์ท และใน วันที่ 13 เม.ย. 69 จัดเต็มวันมหาสงกรานต์กับขบวนพาเหรดจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึง คิง เพาเวอร์ รางน้ำ นำโดย เจฟ- ซาเตอร์, ปอนด์-ณราวิชญ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เจมีไนน์-นรวิชญ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์, แอนนา เสืองามเอี่ยม และ LYKN วันที่ 14 เม.ย. 69 ปล่อยพลังให้สุดไปกับ URBOYTJ และ ‘มาหา’ ศิลปินคนโปรดกับกิจกรรม “มิตร & GREET” พร้อมคอนเสิร์ตกับ น้องโพก้าซัง (POLCASAN) และน้องเพิ่มพูน (PERMPOON)
• อภิ ‘มาหา’ ของกิน ที่เดียว กับการรวบรวบร้านอาหารชื่อดังกว่า 30 ร้านจาก ROBINHOOD FOOD ที่โซนตลาดกินแซ่บและตลาดกินฉ่ำ พบกับ FOOD MARKET ที่จะทำให้คุณได้ฟินกับประสบการณ์ความอร่อย และที่โซนตลาดกินเพลินอร่อยเพลิดเพลินกับ FOOD TRUCK และเมนูเครื่องดื่มคลายร้อน พิเศษ! สมาชิก POWER PASS เพียงแสดงสถานะภายในงาน รับมะพร้าวน้ำหอมฟรี 1 ลูก (1 สิทธิ์/ท่าน/วัน) โดย คิง เพาเวอร์ จับมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทย กระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภค จำนวน 5,000 ลูก ในช่วงเทศกาลสำคัญผ่านการนำเสนอความเป็นไทย
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากโครงการชุมชนยิ้มได้ โดยกลุ่ม ปตท. ที่สนับสนุนชุมชนทั่วประเทศให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า ภายในงานได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นมาจำหน่าย ได้แก่ งานหัตถกรรมผักตบชวาจาก จ.นครปฐม, ถั่วทอดแผ่นพอดีคำ จากร้านราย็อง จ.ระยอง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรนันท์ลภัส สมุนไพรนวดสปาคุณภาพจาก กรุงเทพฯ โดยทั้ง 3 ชุมชนจะร่วมจำหน่ายสินค้าตลอด 6 วันของงาน
• อภิ ‘มาหา’ ดีลฮอต ช้อปได้แม้ไม่มีไฟลต์! มาหาดีลฮอตรับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับช้อปสินค้าแผนกน้ำหอม เครื่องสำอาง และเมื่อช้อปทุก 5,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับส่วนลดทันที 1,500 บาท (เฉพาะแผนกและสินค้าที่ร่วมรายการ) สำหรับสมาชิก POWER PASS รับสิทธิ์ร่วมสนุกกับกิจกรรมมหาสนุก อาทิ กิจกรรม KID ZONE รับสิทธิ์คีบตู้รวมมิตรรับของรางวัลจากแบรนด์ดัง, กิจกรรม PAW ZONE รับสิทธิ์ทำสร้อยชื่อสัตว์เลี้ยงและเลือกชาร์มพิเศษคอลเลกชันต้อนรับซัมเมอร์, กิจกรรมนวดบ่าพาฟิน, กิจกรรมอิ่มพุงลุ้นเฮง, กิจกรรมลอตเตอรี่มหาเฮง, กิจกรรมตู้ระเบิดบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมลุ้น! รับเซตปิ่นโตยกกำลังมหามิตร หรือเพียงแสดงสถานะสมาชิก CROWN หรือ VEGA รับฟรี! เซตจ้ำบ๊ะ มหาสนุก ณ รางน้ำคาเฟ่ บริเวณ คราวน์ แมสซานีน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
มาสนุกสุดเหวี่ยงกันที่งาน "อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย" รวมมิตรอภิ 'มาหา' ความมันส์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14 เม.ย. 69 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ