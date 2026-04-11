ททท. เสิร์ฟสงกรานต์เอาใจสายอาร์ต “Saneh Art by Songkran Festival 2026”

ททท. เสิร์ฟสงกรานต์สายอาร์ต กับ “Saneh Art by Songkran Festival 2026” ชวนศิลปินคาแรกเตอร์ อาร์ตชื่อดังสร้างสรรค์ประติมากรรม 3 มิติ ปักหมุดแลนด์มาร์กสุดครีเอทีฟใจกลางกรุง 11-30 เมษายนนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดงาน “Saneh Art by Songkran Festival 2026” เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสศิลปะกลางแจ้งบนผืนผ้าใบสีเขียวแห่งใหม่ ใจกลางกรุง ระหว่างวันที่ 11–30 เมษายน 2569 ณ สวนลุมพินี (ลานบันเทิง) ยกระดับประเพณีสงกรานต์ไทยสู่ประสบการณ์ Art Tourism ที่ผสานเสน่ห์วัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปะร่วมสมัยอย่างมีสไตล์ ผ่านผลงานประติมากรรม (Sculpture) 3 มิติขนาดใหญ่ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จากเหล่าศิลปินเจ้าของคาแรกเตอร์ชื่อดัง อาทิ Mamuang, 2CHOEY, POORBOY, TOMATO TWINS และ Crybaby เปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวสงกรานต์รูปแบบใหม่ที่ทั้งเช็กอินได้ เรียนรู้ได้ และสนุกได้ในพื้นที่เดียวกัน
พิธีเปิดงาน “Saneh Art by Songkran Festival 2026” ณ สวนลุมพินี (ลานบันเทิง) ได้รับเกียรติจาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท., นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร, นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ตลอดจนพันธมิตรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ยังมีการเสวนา โดยเหล่าศิลปินและครีเอเตอร์เจ้าของคาแรกเตอร์ชื่อดัง ได้แก่ นางสาวดอกอ้อ ใจตั้ง ผู้ก่อตั้ง Trendy Gallery, นายวิศุทธิ์ พรนิมิตร เจ้าของคาแรกเตอร์ Mamuang, นายเชิดศักดิ์ เม้ยขันหมาก หรือ 2CHOEY เจ้าของคาแรกเตอร์ “หน้านิ้วมือ”, นายเกษมวิทย์ ชวีวัฒน์ เจ้าของคาแรกเตอร์ POORBOY, นางสาวสิรินาถ ไสประเสริฐ เจ้าของคาแรกเตอร์ TOMATO TWINS และ นางสาวนิสา ศรีคำดี เจ้าของคาแรกเตอร์ Crybaby มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและถ่ายทอดแรงบันดาลใจของผลงานภายในงาน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ตั้งใจต่อยอดการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ พร้อมชวนทุกคนมาปักหมุดความครีเอทีฟกลางกรุงกับงาน “เสน่ห์อาร์ต : Saneh Art by Songkran Festival” วันที่ 11-30 เมษายน 2569 ณ สวนลุมพินี (ลานบันเทิง) กรุงเทพมหานคร หยิบต้นทุนทางวัฒนธรรมไทยมาต่อยอดอย่างมีสไตล์สู่ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Art Tourism และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่มูลค่าสูง (High Value Tourism) ด้วยการมิกซ์มิติของการท่องเที่ยวเข้ากับงานศิลปะร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดคาแรกเตอร์อาร์ตและประติมากรรม (Sculpture) โดยศิลปินไทยและคนรุ่นใหม่เจ้าของคาแรกเตอร์สุดไอคอนิก ไม่ว่าจะเป็น Mamuang, 2CHOEY, POORBOY, TOMATO TWINS และ Crybaby ที่จะมาร่วมตีความคำว่า “เสน่ห์” ผ่านงานศิลปะเพื่อสื่อสารแบบ Storytelling ให้ผู้ชมได้ทั้งเสพงานอาร์ต เรียนรู้วัฒนธรรม และสนุกไปกับประสบการณ์ที่เข้าถึงง่าย
งาน “Saneh Art by Songkran Festival 2026” ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งศิลปะ โดยมีกิจกรรม 2 ไฮไลต์หลัก ได้แก่ 1) โซนประติมากรรม (Sculpture) 3 มิติขนาดใหญ่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 11–30 เมษายน 2569 กับผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่จำนวน 6 ชิ้นของศิลปินไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ นิสา ศรีคำดี ผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์ CRYBABY, วิศุทธิ์ พรนิมิต เจ้าของคาแรกเตอร์ Mamuang, เกษมวิทย์ ชวีวัฒน์ เจ้าของคาแรกเตอร์ POORBOY, สิรินาถ สายประสาท เจ้าของคาแรกเตอร์ TOMATO TWINS และ 2CHOEY หรือ เชิดศักดิ์ เม้ยขันหมาก กับคาแรกเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ “หน้านิ้วมือ” จัดวางเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญภายในพื้นที่ เพื่อสร้างการจดจำและเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับผู้เข้าชม พร้อมเปลี่ยนพื้นที่สวนลุมพินีให้กลายเป็นมุมเช็กอินสุดครีเอทีฟและแลนด์มาร์กศิลปะแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ
และ 2) โซนกิจกรรมนันทนาการช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2569 ประกอบด้วย เวทีเสวนางานศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปินไทยเจ้าของคาแรกเตอร์ชื่อดัง, ซุ้ม Art Market รวมสินค้าไลฟ์สไตล์และงานดีไซน์ของศิลปิน อาทิ Trendy Editions Mood original art on product, Fox and Moon, Finding Goods, freak show, Patpixels, Theshortleg, Studio Cat Me Five, Kamjin, Street Star Gallery, ซุ้ม Workshop ชวนร่วมสร้างสรรค์งานอาร์ต อาทิ การปั้นดิน การแกะไม้ และการวาดเส้น ควบคู่ไปกับกิจกรรม Paint by Numbers, ซุ้มการละเล่นไทย เพิ่มกลิ่นอายสงกรานต์แบบร่วมสมัย อาทิ รีรีแรนด้อม ไรเดอร์ก้านกล้วย วงล้อมวงล้อ และว่าวว้าวเวอร์ และโซนจำหน่าย Art Toy และของกินเล่น พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดโซนเล่นน้ำสงกรานต์ในรูปแบบสร้างสรรค์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2569 เวลา 16.00 – 20.00 น. ผสานองค์ประกอบด้านศิลปะ แสง สี และเสียง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างปลอดภัยและมีเอกลักษณ์ เพื่อเติมสีสันและสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยที่ผสานความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมไทยไว้อย่างลงตัว พร้อมยกระดับพื้นที่สู่แลนด์มาร์กเชิงศิลปะ (Art Destination) ใจกลางเมือง
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถร่วมกิจกรรม "Character Hunt Challenge" โดยสแกน QR Code เพื่อสะสมตราประทับ (Stamp) จากจุดคาแรกเตอร์ให้ครบจำนวน 6 จุด ภายในพื้นที่จัดงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานอย่างน้อย 1 กิจกรรม และถ่ายภาพภายในงาน เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมติดแฮชแท็ก #AmazingThailand #MahaSongkran2026 และ #SanehArtBySongkranfestival2026 แสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม การสะสมตราประทับ และการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัล Limited Edition ที่ศิลปินออกแบบมีเฉพาะภายในพื้นที่จัดงาน
ทั้งนี้ ททท. ขอเชิญชวนร่วมสัมผัส “เสน่ห์ของสงกรานต์” ในมิติใหม่ ผ่านการผสมผสานระหว่างศิลปะ คาแรกเตอร์อาร์ตและประติมากรรม (Sculpture) ที่จะถ่ายทอดคุณค่าของวัฒนธรรมไทยสู่ประสบการณ์ร่วมสมัยได้อย่างน่าประทับใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน “Saneh Art By Songkran Festival 2026” และการจัดแสดงประติมากรรม (Sculpture) ระหว่างวันที่ 11 – 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ สวนลุมพินี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย