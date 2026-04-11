สาดความอร่อยช่วงสงกรานต์นี้ กับ บุฟเฟต์อาหารสเปน 4 ชั่วโมงเต็ม ณ ห้องอาหารอูโนมาส

ต้อนรับวันหยุดยาวช่วงวันสงกรานต์ปีนี้ มอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้คนที่คุณรักในช่วงเทศกาลสุดพิเศษนี้ ห้องอาหารอูโนมาส ชั้น 54 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมมอบความอร่อยในทุกรสชาติของอาหารสเปน อร่อยแบบไม่อั้นกับบุฟเฟต์อาหารสเปนในวันหยุดสุดสัปดาห์ ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. อิ่มอร่อยได้ตลอด 4 ชั่วโมงเต็ม ทุกเมนูรังสรรค์ความอร่อยโดย เชฟหนุ่มไฟแรงเมืองกาดิช ประเทศสเปน เชฟบอร์คา เทอรี่ บอเรโก หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร
เริ่มต้นความอร่อยตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ส่งตรงมาจากแดนไกล ปรุงอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเพื่อคงเอกลักษณ์รสชาติความอร่อยดั้งเดิมอย่างแท้จริง เริ่มต้นมื้อพิเศษด้วยทาปาสหลากสไตล์ที่จัดเต็มทั้งรสชาติและสีสัน ต่อด้วยเมนูจานหลักสูตรต้นตำรับที่โดดเด่นด้วยความเข้มข้นแบบสเปนแท้ ทุกจานสะท้อนความประณีตและความหลงใหลในศิลปะการทำอาหารของเชฟ อาทิ อาหารเรียกน้ำย่อยอย่าง ทาร์ทาร์เนื้อวัวเสิร์ฟคู่กับมิลเฟยมันฝรั่งและซอสมายองเนสทรัฟเฟิล, ทูน่าทาร์ทาร์เสิร์ฟพร้อมครีมมะเขือเทศสไตล์คอร์โดบา, สลัดปลาหมึกกับน้ำสลัดสไตล์กาลิเซีย เป็นต้น
ต่อด้วยเมนูอาหารจานหลักที่พร้อมเสิร์ฟถึง 12 เมนูสั่งได้ไม่อั้น อาทิ คร็อกเก็ตแฮมอิเบริโกและเห็ด, แก้มเนื้อวากิวตุ๋นสไตล์สเปน, ปลากะพงสไตล์กาลิเซียเสิร์ฟพร้อมพิวเรดอกกะหล่ำและน้ำมันกระเทียมปาปริก้า, กุ้งผัดกระเทียมสไตล์สเปน และซี่โครงแกะย่างสไตล์สเปน เป็นต้น ปิดท้ายด้วยของหวานสไตล์สเปน อาทิ ชูโรสทอดกรอบเสิร์ฟพร้อมซอสช็อกโกแลต, คาตาลันครีม อีกทั้งมุมชีส มุมโคลด์คัท และอื่นๆอีกมาก ราคาเพียงท่านละ 1,790 บาท++ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) สามารถซื้อแพ็กเกจเครื่องดื่มราคาเริ่มต้น 149 บาท++ (น้ำอัดลม น้ำเปล่า กาแฟ และชา) (ราคานี้ไม่รวมอัตราภาษีและค่าบริการ)
พิเศษสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายนนี้ เพลิดเพลินไปกับการแสดงฟลามิงโก้การแสดงพื้นเมืองของชาวสเปน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 14.00 น. เติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนกับคนพิเศษ ด้วยประสบการณ์สไตล์สเปนที่ครบครันทั้งรสชาติ บรรยากาศ และการบริการ ในบรรยากาศหรูหราบนรูฟท็อปใจกลางเมือง
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-6255 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th หรือสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.unomasbangkok.com
