ฉลองสงกรานต์ อร่อยครบบรรยากาศสุดชิล กับ 3 ร้านดัง เครืออิมแพ็ค

อิมแพ็ค ชวนฉลองสงกรานต์ 2569 อิ่มอร่อยกับ 3 ร้านดัง ครบทั้งจีน-ญี่ปุ่น-นานาชาติ ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิล
เครืออิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้นำด้านธุรกิจอาหารและบริการ ร่วมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ชวนทุกครอบครัวมาสร้างความทรงจำสุดพิเศษกับแคมเปญฉลองปีใหม่ไทย พบกับไฮไลท์เมนูเลิศรสและโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก 3 ร้านอาหารยอดนิยม ได้แก่ "ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน", "อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์" และร้านอาหารญี่ปุ่น "สึโบฮาจิ" ที่พร้อมเสิร์ฟความสุขแบบชุ่มฉ่ำตลอดช่วงเทศกาล
1. ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน (Hong Kong Fisherman)
สัมผัสความอร่อยระดับพรีเมียมสไตล์ฮ่องกงแท้ๆ กับเมนูซิกเนเจอร์ “เป็ดปักกิ่งย่างไม้ลำไย” หนังกรอบบาง หอมกลิ่นรมควันอันเป็นเอกลักษณ์ พิเศษ! สามารถเลือกนำเนื้อเป็ดไปปรุงเมนูพิเศษได้ฟรี 1 รายการ
โปรโมชั่น: รับส่วนลดทันที 20% สำหรับเป็ดปักกิ่ง (ราคาปกติ 1,950 บาท) เมื่อสำรองโต๊ะและสั่งจองล่วงหน้า
ระยะเวลา: 12 – 15 เมษายน 2569 (เริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน)
2. อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์ (IMPACT Lakefront)
ดื่มด่ำบรรยากาศพักผ่อนริมทะเลสาบเมืองทองธานี เพลินตาไปกับวิวสวยและกิจกรรมสำหรับครอบครัว เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีทะเลสาบเมืองทองธานี MTO2)
ไฮไลท์เมนูดับร้อน: “บิงซูมะยงชิด” (250 บาท) มะยงชิดสดใหม่เกรด GI จากจังหวัดนครนายก หรือเลือกอร่อยกับ บิงซูมะม่วงน้ำดอกไม้, บิงซูสตรอว์เบอร์รี่ ดรีมมี่ และบิงซูช็อคโก้ เมเนีย
โปรโมชั่น Summer Sweet Bingsu: เมื่อสั่งบิงซูรสชาติใดก็ได้ รับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องดื่ม Sparkling Refreshing Juice (5 รสชาติ) ในราคาพิเศษเพียง 89 บาท (ปกติ 110 บาท) ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2569
3. สึโบฮาจิ (Tsubohachi)
ลิ้มรสอัญมณีแห่งท้องทะเลญี่ปุ่นกับเทศกาล “หมึกหิ่งห้อย” (Hotaru Ika) วัตถุดิบหายากที่ส่งตรงจากทะเลลึกญี่ปุ่น รังสรรค์เป็น 6 เมนูพิเศษ อาทิ "ซาชิมิฮารุโนะ โมริอะวาเสะ" , "ข้าวอบหมึกหิ่งห้อย" และ "หมึกหิ่งห้อยสไปซี่ยำ" ในราคาเริ่มต้นเพียง 139 – 699 บาท(ราคาไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ระยะเวลา: วันนี้ – 30 เมษายน 2569 (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
พิกัด: ร้านอาหารญี่ปุ่น "สึโบฮาจิ" ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาเดอะ พอร์ทอล)
สงกรานต์นี้ ไม่ว่าจะชอบสไตล์ไหน เครืออิมแพ็คพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของทุกครอบครัว ด้วยบริการระดับพรีเมียมและรสชาติอาหารที่คัดสรรมาอย่างดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ร้านอาหารในเครืออิมแพ็คทุกสาขา
ช่องทางติดต่อและสำรองความอร่อย
ร้านอาหารจีน "ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน" : ล็อบบี้ อาคาร 12 อิมแพ็ค | โทร. 02-833-5434-5 | Line: @hongkongfisherman
ร้านอาหาร "อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์" : ริมทะเลสาบเมืองทองธานี | โทร. 02-033-1851 | Line: @impactlakefront
ร้านอาหารญี่ปุ่น "สึโบฮาจิ" : เปิดให้บริการทุกสาขา (ยกเว้นเดอะ พอร์ทอล) | โทร. 02-000-2180 | Line: @tsubohachith
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline