“สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” ต้อนรับ 3 สมาชิกใหม่ “ลูกคาปิบารา” สุดน่ารัก เสียงเชียร์ชื่อ “หม่ำ เท่ง โหน่ง” มาแรง

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เผยข่าวดีต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ทางสวนสัตว์ให้กำเนิดสมาชิกใหม่เป็น 3 “ลูกคาปิบารา” สุดน่ารัก และเป็นน้องของ “กิง ก่อง แก้ว” ซึ่งคอมเมนต์จากชาวเน็ตหลาย ๆ คน เชียร์ให้ตั้งชื่อลูกหนูยักษ์ 3 ตัวนี้ว่า “หม่ำ เท่ง โหน่ง”
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี เปิดเผยข่าวดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการต้อนรับ 3 สมาชิกใหม่ “ลูกคาปิบารา” สุดน่ารัก ที่เกิดจากพ่อ “เซียง” อายุ 6 ปี และแม่ “ปุ๊กปิ๊ก” อายุ 4 ปี ซึ่งเป็นพ่อแม่เดียวกันกับ “กิ่ง ก่อง แก้ว” คาปิบาราน้อยดาวดังพี่ ๆ ของลูกคาปิบาราสมาชิกใหม่ทั้งสาม
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ขณะนี้ลูกคาปิบาราทั้ง 3 ตัว ยังไม่สามารถระบุเพศได้ เนื่องจากปล่อยให้แม่เลี้ยงดูตามธรรมชาติ โดยลูก ๆ มีสุขภาพแข็งแรง และมีความน่ารักน่าเอ็นดู พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักของครอบครัวคาปิบาราได้ทุกวัน บริเวณส่วนแสดงหนูยักษ์คาปิบารา
“คาปิบารา” หรือ “หนูยักษ์” เป็นสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะคล้ายหนูตะเภา หูสั้น ไม่มีหาง มีพังผืดที่เท้า ขนมีตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีดำ เมื่อโตเต็มวัยในช่วงอายุประมาณ 15–18 เดือน จะมีน้ำหนักเฉลี่ย 50–70 กิโลกรัม และมีความสูงประมาณ 45 เซนติเมตร มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง และมีความสามารถในการว่ายน้ำและดำน้ำได้ดี โดยชื่นชอบการแช่น้ำเป็นอย่างมาก
ด้านเพจ ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ก็ได้โพสต์ถึง ลูกคาปิบาราเกิดใหม่ 3 ตัวว่า
มีเด็กเกิดอีกเเล้ว แม่เดียวกับ กิงก่องแก้ว
สลอธยังไม่โตเลย แยกร่างไปเล่นไม่ทัน 🤣
นอกจากนี้เพจ ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ยังบอกว่า 5 ปีที่เเล้ว ได้มาจากสวนสัตว์ดุสิต5ตัว ตอนนี้มีเกิน 40 ตัวละมั้ง อีก 5 ปี น่าจะเกิน 200 ตัว
ขยายพันธุ์ง่ายขนาดนี้ราคาแพงได้ไง 🤣
ขณะที่คอมเมนต์ในเพจ ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง เสียงเชียร์จากชาวเน็ตให้ตั้งชื่อลูกคาปิบารา 3 ตัวนี้ ว่า “หม่ำ เท่ง โหน่ง” ตามชื่อของ 3 ตลกดาวดังแห่งยุค ดูจะมาแรงที่สุด ส่วนรองลงมาก็คือชื่น “เจน นุ่น โบ”
สำหรับในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้จัดกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมตะกร้าบุญ ร่วมถ่ายภาพเจดีย์ทราย และพบกับมาสคอตสัตว์ป่า รวมถึงกิจกรรมทำบุญอุปถัมภ์สัตว์ป่า สถานที่จัดงานบริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารสัตววิทยา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 0-3831-8444 ต่อ 213 หรือดูที่ เฟซบุก แฟนเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo