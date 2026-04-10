“อ่าวมาหยา” มนตร์เสน่ห์ทะเลไทย จุดหมายท่องเที่ยวระดับโลก

ผืนน้ำสีเขียวมรกตไล่เฉดอ่อนเข้มกว้างไกลไปสุดสายตาในพื้นที่เวิ้งอ่าวรูปพระจันทร์เสี้ยว มีเขาหินปูนขนาดมหึมาตระหง่านงามโอบล้อมจากทุกทิศทางราวปราการธรรมชาติคอยปกป้องความลับที่ซ่อนไว้กลางทะเลอันดามัน
ไม่น่าแปลกใจนัก หากทัศนียภาพ “อ่าวมาหยา” จะขโมยหัวใจของผู้มาเยือนได้อย่างเด็ดขาด จนได้รับการขนานนามว่า “สวรรค์แห่งอันดามัน” พร้อมทั้งสถานะของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงขจรไกลไปในระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
กำเนิดความงามแห่งท้องทะเลอันดามัน
อ่าวมาหยา เกิดจากการสร้างสรรค์ปั้นแต่งของธรรมชาตินับล้านปี จากการพังทลายของหน้าผาที่โอบล้อม แหว่งเป็นเวิ้งอ่าวขนาดเล็กรูปพระจันทร์เสี้ยว ตั้งอยู่ห่างชายฝั่งหลายสิบกิโลเมตร โดยตั้งอยู่บนเกาะพีพีเล เกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของหมู่เกาะพีพี ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
บริเวณอ่าวมีน้ำทะเลใส จึงช่วยให้แสงแดดส่องลงไปถึงใต้ผิวน้ำในระดับที่เหมาะสม ตัวอ่อนของปะการังเกาะตัวกันบนหินที่ทับถมอยู่กลางอ่าว แนวปะการังจึงขยายขนาดปกคลุมทั่วอ่าวมาหยา ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ทะเล จึงเป็นแหล่งอาศัยของฉลามครีบดำ ที่อาจมาปรากฏโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
“The Beach” จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ
ภาพยนตร์เรื่อง “The Beach” (ปี ค.ศ.2000) นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดทำให้อ่าวมาหยา กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก ด้วยความที่พระเอกหนุ่มอย่าง "ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ” เพิ่งโด่งดังเป็นพลุแตกจากภาพยนตร์เรื่อง Titanic (1997) การกลับมารับบทบาทในฐานะนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องถัดมาอย่าง The Beach จึงทำให้ผู้ชมจากทั่วโลกจับตามอง และเมื่อภาพความงามชวนตื่นตะลึงของหาดทราย น้ำทะเล และเวิ้งอ่าวในภาคใต้ของเมืองไทยปรากฏสู่สายตาในวงกว้าง ก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ใครต่อใครอยากเดินทางมาตามรอยพระเอกดังเพื่อสัมผัสกับสวรรค์ลับกลางทะเล
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของภาพยนตร์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์อ่าวมาหยา กลายเป็นดาบสองคม เพราะทีมงานมีการปรับแต่งพื้นที่ในบริเวณอ่าวมาหยา ทั้งการตัดต้นไม้ตามหน้าผา สร้างนั่งร้าน สร้างที่พักชั่วคราว และการใช้แพขนานยนต์มาเข้าเทียบชายหาดเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจักร รวมถึงมีการปรับพื้นที่สำหรับปลูกต้นมะพร้าว ส่งผลให้สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ่าวเปลี่ยนแปลงจากเดิม และได้รับผลกระทบจนกลายเป็นคดีความที่ต่อสู้ยืดเยื้อกว่า 20 ปี
บทสรุปในปี พ.ศ. 2565 ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ “กรมป่าไม้” เยียวยาฟื้นฟูสภาพอ่าวมาหยาให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นผู้อนุมัติให้เอกชนเข้าไปสร้างภาพยนตร์ ส่วนบริษัท 20th Century Fox ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยจะมอบเงินให้แก่กรมป่าไม้ในการดำเนินการฟื้นฟูอ่าวมาหยาต่อไป
ความเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยวเกินขนาด (Overtourism)
ความมีชื่อเสียงจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออ่าวมาหยามายาวนานกว่าสิบปีหลังจากนั้น เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการ อาจกล่าวได้ว่า อ่าวมาหยาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกๆของไทย ที่สื่อภาพให้เห็นชัดถึงปัญหาการท่องเที่ยวล้นเกินพอดี หรือ Overtourism
เพราะในช่วงแรก ยังไม่มีการห้ามเรือนำเที่ยวประเภทต่างๆเข้ามาทางหน้าอ่าว ทำให้ในแต่ละวันอ่าวมาหยาต้องรองรับเรือจากนักท่องเที่ยวนับร้อยนับพันลำ ส่งผลเสียหายกับแนวปะการังน้ำตื้น ทั้งจากสมอเรือ และการเหยียบย่ำของผู้มาเยือน
จนกระทั่งในช่วงก่อนสถานการณ์การระบาดของโควิด ภาพหาดทรายขาวสะอาดโปร่งโล่งที่เคยเป็นที่จดจำของใครๆในอดีต แปรสภาพกลายเป็นภาพชายหาดที่แออัดไปด้วยปริมาณนักท่องเที่ยวจนแทบไร้ที่ว่าง และเต็มไปด้วยเรือจอดเรียงรายบดบังความสวยงามของหน้าหาดไปจนหมด
วิกฤตที่เกิดจากการท่องเที่ยวเกินขนาด ทำให้กรมอุทยานฯ ประกาศปิดการท่องเที่ยวอ่าวมาหยาครั้งใหญ่เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2561 โดยจากเดิมเป็นการปิดฟื้นฟูระบบนิเวศตามฤดูกาลเป็นเวลา 4 เดือน แต่มีการขยายเวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนด ประจวบเหมาะกับช่วงปี พ.ศ. 2563 มีการระบาดของโควิด ทำให้การปิดอ่าวในครั้งนั้น ปิดยาวต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ.2564 เพื่อแก้ปัญหาและจัดการโครงสร้างด้านการท่องเที่ยวใหม่ทั้งหมด
อ่าวมาหยา กลับมาสู่ทะเลงามระดับโลกในปัจจุบัน
หลังจากปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา การจัดการเรื่องการท่องเที่ยวของอ่าวมาหยาทำได้ดีขึ้น มีการยกเลิกการนำเรือเข้ามาจอดทางหน้าอ่าวอย่างเด็ดขาด โดยเรือทุกลำต้องอ้อมไปด้านหลังเกาะเพื่อเทียบท่าที่อ่าวโละซามะ แล้วเดินเท้ามายังหน้าชายหาดของอ่าวมาหยาแทน รวมทั้งห้ามมิให้มีการว่ายน้ำหรือดำน้ำตื้น ผู้มาเยือน สามารถทำได้เพียงแวะมาชื่นชมความสวยงาม และถ่ายภาพคู่กับชายหาดระดับโลกแห่งนี้เท่านั้น ทั้งนี้ยังมีการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว และจำกัดเวลาในการเข้าชมในแต่ละวัน
ผลของการจัดการระบบการท่องเที่ยว ช่วยทำให้สภาพของอ่าวมาหยา กลับมาอย่างที่ควรเป็น ชายหาดขาวสะอาดบริเวณหน้าอ่าว เปิดโล่งอีกครั้งโดยปราศจากเรือนำเที่ยวจอดเรียงราย ปะการังได้รับการฟื้นฟู พร้อมกับการกลับมาของฉลามครีบดำ และจำนวนนักท่องเที่ยวไม่แออัดจนเกินพอดี
ภาพลักษณ์ของอ่าวมาหยา กลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามสมคำร่ำลือ ยืนยันได้จากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีชื่อติดอันดับความสวยงามระดับโลกอีกครั้ง เช่น อันดับที่ 3 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ปี 2024 โดยสื่อท่องเที่ยวระดับโลก Lonely Planet, อันดับ 1 ของชายหาดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดในโลก ปี 2025 จากผลสำรวจความนิยมบน Instagram สำรวจโดย Heepsy และ อันดับ 5 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ปี 2024 จัดอันดับโดยเว็บไซต์ BeachAtlas เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ โทร.075 656 150
อ่าวมาหยา ปิดการท่องเที่ยวประจำปี เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน