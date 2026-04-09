อันซีนพังงา “หาดนางทอง” ธรรมชาติสุดแปลกตา หาดทรายสีดำพบไม่กี่แห่งในโลก

ชวนเที่ยว “หาดนางทอง” อันซีนพังงา สัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติสุดแปลกตาของ “หาดทรายสีดำ” ที่พบเจอไม่กี่แห่งในโลก ซึ่งวันนี้ได้กลายเป็นจุดเช็กอินยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในย่านเขาหลัก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก
“หาดนางทอง” ตั้งอยู่ที่ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลัก
หาดนางทอง เป็นชายหาดที่มีธรรมชาติสวยงามแปลกตาจนถูกยกให้เป็นอันซีนพังงา เนื่องจากชายหาดแห่งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากชายหาดอื่น ๆ ด้วยลักษณะของหาดทรายส่วนหนึ่งที่มีพื้นทรายเป็นสีดำละเอียด ซึ่งพบเจอไม่กี่แห่งในโลก ทำให้เป็นที่กล่าวขานถึงความแปลกของหาดทรายที่นี่ จนหลาย ๆ คนขนานนามหาดนางทองว่าเป็น “หาดทรายสีดำ”
สำหรับพื้นทรายสีดำที่ปรากฏบริเวณชายหาดนางทองนั้น เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุหนักตามธรรมชาติ ประเภทแร่ดีบุกและทัวร์มาลีน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเคยเป็นแหล่งทำเหมืองแร่ดีบุกในทะเลมาก่อน ทำให้มีเศษแร่ปะปนอยู่ในทราย เมื่อถูกคลื่นทะเลและกระแสน้ำพัดพา แร่ที่มีน้ำหนักมากจะตกตะกอนรวมตัวกัน จนทำให้มองเห็นเป็นสีดำอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะในช่วงน้ำทะเลลดลงต่ำสุด จะมองเห็นหาดนางทองเป็นหาดทรายสีดำในบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยามเมื่อแสงแดดสาดส่องกระทบกับผืนทรายสีดำ จะยิ่งขับให้พื้นทรายบริเวณนี้เกิดความดำวาวเป็นเงางาม ตัดกับทรายสีขาวและน้ำทะเลสีฟ้า กลายเป็นภาพที่สวยงามแปลกตาไม่น้อย
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก นิยมมาท่องเที่ยวถ่ายภาพเช็กอินและแชร์ลงบนโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่อง
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า หาดทรายสีดำแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง “อันซีน” ของจังหวัดพังงา ที่มีความสวยงามไม่เหมือนชายหาดทั่วไป และยังคงความเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับการพักผ่อนและถ่ายภาพ
ทั้งนี้ หาดนางทองยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพังงา อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่เขาหลัก ทำให้การเดินทางสะดวก ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างคึกคัก