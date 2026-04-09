หนึ่งเดียวกลางกรุงเทพฯ รวมพระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์ ให้ประชาชนสรงน้ำใกล้ชิด

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ใจกลางกรุงเทพมหานคร เปิดประสบการณ์ทางศาสนาครั้งสำคัญ เชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมกราบสักการะ “พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 5 พระองค์” ที่ถูกรวมไว้ในพื้นที่เดียวกันอย่างสมบูรณ์ ภายในนิทรรศการ “ทัสสนานุตตริยะ” พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย
ความพิเศษของงานครั้งนี้ คือการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอันทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา ได้แก่ สมเด็จองค์ปฐม พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และพระโคตมพุทธเจ้า มาประดิษฐานร่วมกัน พร้อมทั้งพระอรหันตธาตุจากยุคพุทธกาล ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช และอัฐิธาตุบูรพาจารย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับการเข้าถึงและสักการะในระยะใกล้
นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 30 เมษายน 2569 ณ ศาลาบูรพาจารย์ วัดปทุมวนาราม โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมและสักการะได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. และเปิดให้ร่วมพิธี “สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน เพื่อเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย
การจัดงานในครั้งนี้ยังมีนัยสำคัญในเชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพุทธภัทรกัป และอุทิศเป็นพระราชกุศล รวมถึงเสริมความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยใช้วันจักรีเป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดนิทรรศการในปีนี้
นอกจากการเข้าร่วมสักการะแล้ว ภายในงานยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสนับสนุน “โครงการจัดสร้างหอพระบรมสารีริกธาตุ” และนิทรรศการองค์ความรู้ถาวรของวัดปทุมวนาราม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและศูนย์รวมศรัทธาในระยะยาว โดยสามารถร่วมบริจาคได้ทั้ง ณ สำนักงานวัดปทุมวนาราม หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ทางวัดกำหนด
ทั้งนี้ งานดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญกลางกรุงเทพฯ ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้ “เข้าถึงศรัทธา” อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบริบทของเมืองใหญ่ พร้อมสร้างประสบการณ์ทางจิตใจที่สงบและเปี่ยมด้วยความหมายในช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ไทย
สำหรับท่านใดที่สนใจอยากร่วมสนับสนุนบริจาคทุนอุปถัมภ์จัดสร้างหอพระบรมสารีริกธาตุ วัดปทุมวนาราม และ นิทรรศการองค์ความรู้พระบรมสารีริกธาตุทั้งปวง อย่างเป็นการถาวร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษธภคินี เขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร โดยบริจาดทุนอุปถัมภ์ได้ที่สำนักงานวัดปทุมวนาราม และสำนักงานโครงการปทุปทุมมามหาสิกขาลัย อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนาราม หรือโอนบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วัดปทุมวนาราม (โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย) เลขที่บัญชี 205-208203-4