“ปูซาน-คยองจู” 2 เมืองงามเกาหลี ชวนเที่ยวเพลินใจ

“กรุงโซล” ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้ ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนไม่น้อย ต่างใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวกัน แต่เราอยากจะบอกว่าที่จริงแล้ว เกาหลีใต้ยังมีเมืองน่าเที่ยวอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ อยากแนะนำให้ได้ไปท่องเที่ยวกัน
อย่างที่ในทริปนี้เรามีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวมาประเทศเกาหลีใต้ กับทาง “เคทีซี” และ “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี” พามาเที่ยว 2 เมืองงามที่ชวนเที่ยวอย่าง “ปูซาน” (Busan) เมืองท่าริมทะเลที่งดงาม และ “คยองจู” (Gyeongju) เมืองแห่งประวัติศาสตร์มรดกโลก ซึ่งทั้ง 2 เมืองนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่ชวนเที่ยวมากมาย
“ปูซาน” เมืองท่าริมทะเล หลากที่เที่ยวงดงาม
เราเปิดฉากเที่ยวกันที่เมืองปูซานกันก่อน มากันที่ “วัดพอมอซา” (Beomeosa Temple) เป็นวัดเก่าแก่ชื่อดังที่มีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ที่เขา Geumjeongsan ถูกสร้างขึ้นโดยพระภิกษุที่ชื่อว่า Ui Sang ในปีค.ศ.678 ช่วงสมัยอาณาจักรชิลลา
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขา อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รายล้อมไปด้วยต้นไม้และขุนเขาที่งดงาม บรรยากาศภายในวัดมีความเงียบสงบร่มรื่น มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้ขอพร มีหอระฆังที่สวยงาม รวมถึงยังมีพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวัดให้ได้ชมกัน
หลังจากได้ไหว้พระขอพรและเดินชมวัดกันจนอิ่มเอมใจแล้ว จุดหมายต่อไปที่ไปเยือน คือการไปชมชายหาดที่มีชื่ออันแสนสวยงามกันที่ “หาดควังอัลลี” (Gwangalli Beach) เป็นชายหาดที่ทอดตัวยาวเหมือนรูปพระจันทร์เสี้ยว มีหาดทรายที่สวยงามและน้ำทะเลสวยใส ตลอดแนวริมหาดมีทางเดิน ทางปั่นจักรยาน และมีที่นั่งให้ได้เลือกนั่งพักผ่อนหน่อยใจ นั่งชิลชิลสัมผัสกับบรรยากาศชายทะเลชุ่มชื่นใจ
แล้วที่หาดควังอัลลีแห่งนี้ ยังมองเห็น “สะพานควังอัล” (Gwangan Bridge) ที่โดดเด่นสวยงามเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์อีกของเมืองปูซาน เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ที่มีความยาวถึง 7.42 กม. ใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1994-2003
ได้นั่งรับลมทะเลชมวิวจนเพลินใจกันแล้ว เราก็ยังได้ไปชมวิวทะเลกันต่อ โดยพากันมานั่ง “รถไฟชายหาดแฮอุนแด” (Haeundae Beach Train) เป็นรถไฟท่องเที่ยวที่วิ่งเลียบชายฝั่งทะเลทอดยาว 4.8 กม. จากสถานี Mipo ไปยัง Songjeong
โดยเราเลือกนั่งรถไฟชายหาดเริ่มต้นจากสถานีชองซาโพ แล้วไปลงกันที่สถานีมีโพ ภายในรถไฟมีที่นั่งสบายๆ โดยทุกที่นั่งจะหันหน้าไปทางทะเล ได้นั่งมองวิวทะเลสวยๆ ผ่านกระจกบานใหญ่ รถไฟแล่นไปเรื่อยๆ แบบชิลชิล ได้นั่งมองทิวทัศน์ของท้องทะเลสีครามที่สวยสดใสอย่างสุขใจ และนอกจากรถไฟชายหาดแล้ว ยังมีรถไฟจิ๋วลอยฟ้า (Sky Capsule) เป็นรถไฟแคปซูลสีสันรูปทรงน่ารักๆ ที่ชวนนั่งไม่แพ้กัน
จากนั้นเราไปเที่ยวกันต่อกันที่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน” (Gamcheon Culture Village) ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด ชวนให้มาเดินเที่ยวสัมผัสกับสีสันของอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่ทาสีสันสวยสดงดงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้
ภายในหมู่บ้านคัมชอนมีเส้นทางให้เดินเล่น เพลิดเพลินไปกับการชมภาพวาดสวยๆ งานศิลปะเก๋ไก๋ที่อยู่ตามอาคาร ตามกำแพงบ้าน ตามตรอกซอกซอย มีงานปูนปั้นน่ารักๆ ประดับประดาอยู่ทั่วบริเวณหมู่บ้าน อย่างเช่นรูปปั้นเจ้าชายน้อย ที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ที่ใครต่อใครก็ต้องมาถ่ายรูปคู่ด้วย
แล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีร้านรวงเก๋ๆ ชวนให้เข้าไปนั่งกินดื่ม มีร้านขายสินค้าที่ระลึกเก๋ๆ มากมายให้ได้ชอปปิ้ง หรือจะเดินลัดเลาะไปตามบ้านเรือนต่างๆ ขึ้นไปชมวิวหมู่บ้านสวยๆ ในมุมสูงที่รื่นรมย์
เดินเล่นจนหนำใจแล้ว ก็ได้เวลาไปชอปปิ้งกันที่ “ตลาดนัมโพดง” ( Nampodong Market ) เป็นแหล่งชอปปิ้งขนาดใหญ่เหมือนเมียงดงที่โซล เป็นถนนเส้นยาวตลอดสาย มีตรอกซอกซอยมากมาย คลาคล่ำไปด้วยร้านรวงขายสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหาร และอาหารสตรีทฟู้ดเกาหลีให้ได้เลือกลองลิ้มมากหลาย มาที่นี่ถูกใจทั้งนักกินและนักช้อปอย่างแน่นอน
“คยองจู” เมืองประวัติศาสตร์ มรดกโลกงดงาม
จากเมืองปูซาน เรามาเที่ยวกันต่อที่เมืองคยองจู เพื่อมาเที่ยวชมโบราณสถานมรดกโลกยูเนสโก นั่นก็คือ “ถ้ำซอกกูรัม” และ “วัดพุลกุกซา” ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกชุดแรกในคยองจู ในปี ค.ศ.1995
โดยเรามาเที่ยวที่ “ถ้ำซอกกูรัม” (Seokguram Grotto) กันก่อน ถูกสร้างขึ้นในสมัยของอาณาจักรชิลลา เป็นหนึ่งในกุฏิอันศักดิ์สิทธิ์ ใช้เป็นที่พำนักและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ โดยมีไฮไลต์ที่ต้องมาชมให้ได้คืออาคารหลักที่ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่แกะสลักจากหินแกรนิตอย่างวิจิตรงดงาม ประทับนั่งอยู่บนดอกบัวรูปครึ่งวงพระจันทร์ ภายใต้หลังคาโค้งรูปโดม ที่มีการสลักลวดลายอย่างสวยงามลงบนหินที่เป็นผนัง ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีผู้คนมาไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก
ออกจากถ้ำซอกกูรัม เรามุ่งหน้ามากันต่อที่ “วัดพุลกุกซา” (Bulguksa Temple) เป็นวัดพุทธที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์บิวเพิง สมัยอาณาจักรชิลลา ภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวาง มีสถาปัตยกรรมทางศาสนาอันงดงาม ถูกสร้างขึ้นจากหินภูเขา มีการตกแต่งประดับประดาอย่างอ่อนช้อย ตามแบบอย่างของศิลปะสมัยชิลลา
ภายในวัดมีของดีให้ชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์หินคู่ ที่มีอายุกว่า 1,200 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญ มีพระพุทธรูปให้กราบขอพร และไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ คือการลูบหมูทองคำ เพื่อขอพรให้ชีวิตมั่งคั่ง มีโชคลาภ เงินทอง ร่ำรวย
พอได้ขอพระและขอโชคลาภจนเป็นที่พอใจแล้ว เราไปปิดทริปกันที่ “สุสานโบราณแทรึงวอน” (Daereungwon Tomb) เป็นที่รวมสุสานโบราณของกษัตริย์ ราชินี และเหล่าขุนนางของยุคชิลลา ภายในสุสานและบริเวณโดยรอบของโลงศพ มีโบราณวัตถุและสมบัติอื่นๆ กว่า 10,000 ชิ้น มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
แล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันที่สุสานโบราณแห่งนี้ ยังสามารถหาเช่าชุดโบราณสมัยชิลลา ที่มีให้บริการอยู่หลายร้าน ได้แต่งตัวเป็นชาวเกาหลีโบราณ เดินถ่ายรูปเล่นกับบรรยากาศสุสานที่งดงาม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ชวนทำ เรียกได้ว่าการมาเที่ยวเมืองปูซานและคยองจู ในทริปนี้ มีแต่ความรู้สึกที่ดี ที่ประทับใจกลับไปอย่างเต็มหัวใจ
บัตรเครดิต KTC มีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษเที่ยวเกาหลี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ktc.promo/KTO-2026 KTC PHONE 0-2123-5000 หรือติดตามโปรโมชั่นของเคทีซีได้ที่ https://www.ktc.co.th และสามารถดูข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ได้ที่ https://www.facebook.com/KTOThailand