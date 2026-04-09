ประกวดถ่ายคลิป TikTok ในงาน Water Festival 2026 VLOG Challenge “สงกรานต์บ้านฉัน” ร่วมสนุกกับกิจกรรม Vlog Challenge ช่วงสงกรานต์ปี 2569

Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ครั้งที่ 11 เชิญชวนทุกคน ร่วมบันทึกคลิปสงกรานต์ไทยในแบบของคุณเอง ผ่านกิจกรรม VLOG Challenge ประจำปี 2026 การประกวดถ่ายคลิป TikTok ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนถ่ายทอดมุมมองต่อเทศกาลสงกรานต์จากทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น อุดรธานี และภูเก็ต
ไม่ว่าคุณจะเป็นสายเที่ยว สายกิน สายคราฟต์ สายงานบุญ หรือชอบเก็บบรรยากาศเมือง—ทุกมุมล้วนถ่ายทอดเสน่ห์ของ “สงกรานต์บ้านฉัน” ได้อย่างงดงาม
วิธีร่วมกิจกรรม
เปิดรับทุกคน ไม่จำกัดเพศและวัย เพียงทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
• ถ่ายคลิป Vlog ความยาว 60–90 วินาที ขณะท่องเที่ยวงาน Water Festival 2026
• ถ่ายทอดบรรยากาศในสไตล์ของคุณ: งานบุญ งานศิลป์ ชุมชน ของกิน หรือกิจกรรมใดก็ตามที่สะท้อน “สงกรานต์บ้านฉัน”
• โพสต์คลิปลง TikTok (ตั้งค่า Public)
• ติด Hashtag ต่อไปนี้ในคำบรรยายคลิป
#WaterFestivalThailand #WaterFestival2026 #สนุกสนานสงกรานต์บ้านฉัน
• ส่งลิงก์คลิปผ่าน Inbox TikTok: Water Festival Thailand
กติกาการส่งผลงาน
เพื่อให้การประกวดมีมาตรฐานและเป็นธรรม โปรดตรวจสอบให้ครบถ้วน
• คลิปต้องถ่าย ภายในงาน Water Festival 2026 เท่านั้น
• ต้องมี บรรยากาศงาน หรือโลโก้ Water Festival ปรากฏในคลิป
• คลิปต้องเป็น ผลงานของผู้ส่งเอง และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ
รางวัลสำหรับผู้ชนะ
- รางวัลคลิปโดนใจกรรมการ
• รางวัลที่ชนะเลิศ 5,000 บาท (1 รางวัล)
• รางวัลที่ 23,000 บาท (1 รางวัล)
• รางวัลที่ 3 1,000 บาท (2 รางวัล)
- รางวัลพิเศษ “สายไวรัล” 3,000 บาท (1 รางวัล) สำหรับคลิปที่มียอด Engagement สูงสุด
(พิจารณาจาก Like + Comment + Share + View รวมกัน)
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
• ถ่ายและโพสต์คลิป: 11 – 15 เมษายน 2569
• ส่งลิงก์ผลงาน: ภายในวันที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น.
• ประกาศผล: 21 เมษายน 2569
• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ขอเชิญทุกคนมาร่วมเก็บภาพความสุข ความงาม และวิถีชุมชน
ผ่านสายตาของคุณเองใน Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ครั้งที่ 11
