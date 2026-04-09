สาดสนุก “สงกรานต์สีลม-สามย่านมิตรทาวน์” โนแอล-ฟรีน้ำสะอาด พร้อมคอนเสิร์ตศิลปินจัดเต็ม!

ปักหมุด 2 แยกพระรามสี่ สามย่านมิตรทาวน์และสีลมเอจ ยึดพื้นที่ความมันส์ทะลุปรอท! สามย่านมิตรทาวน์ เปิด “สถานีสาดความสนุก” ยืนหนึ่งสงกรานต์เปียกฉ่ำอย่างต่อเนื่อง ฟรีน้ำสะอาด สนุกปลอดภัยแบบโนแอล พร้อมเสิร์ฟความมันส์ด้วยทัพคอนเสิร์ต 12 ศิลปินดังตลอด 3 วันเต็ม และ “สงกรานต์สีลม เจอกัน สีลมเอจ” สงกรานต์มันสุด…หัวมุมถนนสีลม พร้อมสร้างปรากฎการณ์ไวรัลให้เต็มฟีดโซเชียลไปกับ "ฮาย อาภาพร"
เตรียมตัวให้พร้อมกับปรากฏการณ์สาดความมันส์ทะลุปรอทใจกลางกรุงเทพมหานคร! ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสามย่านมิตรทาวน์และสีลมเอจ 2 แลนด์มาร์กตัวท็อปย่านพระราม 4 - สีลม เปิดพิกัดสาดความสนุกระดับทอล์กออฟเดอะทาวน์ตอบโจทย์ทุกเจน ชู 2 คอนเซปต์ เร่งดีกรีสุดพีคให้สงกรานต์นี้ไม่มีอ่อม!
สงกรานต์สีลม เจอกัน สีลมเอจ สงกรานต์มันส์สุด…หัวมุมถนนสีลม 12 - 14 เม.ย. 69 เวลา 13.00 – 20.00 น. งานนี้ไม่ได้มีดีแค่เล่นน้ำ แต่รวมทุกเอเนอร์จี้ของความสนุกไว้แบบจัดเต็ม ด้วย Playlist จาก DJ ชื่อดัง ที่จะชวนทุกคนออกมาเต้นให้สับแบบต่อเนื่องตลอด 3 วันเต็ม ร่วมสร้างตำนานลานเดบิวท์กลางถนนสีลม และพิเศษ 13 เม.ย. 69 เวลา 16.00 – 17.00 น. ห้ามพลาดกับ Mini Concert จากตัวมัมสายเอนเตอร์เทน “ฮาย อาภาพร นครสวรรค์” ที่พร้อมพาทั้งถนนลุกเป็นไฟ
SAMYAN MITRTOWN SONGKRAN FESTIVAL 2026 เปิดสถานีสาดความสนุก 13 – 15 เม.ย. 69 ตั้งแต่ 14.00 – 19.00 น. ยืนหนึ่งสงกรานต์เปียกฉ่ำอย่างต่อเนื่อง ในคอนเซ็ปต์ “เปียกให้สุด สนุกให้ฉ่ำ” ท้าให้ลองความสนุกสุดเหวี่ยงแบบโนแอล ผนึกทัพพาร์ตเนอร์ดัง ยึดหัวหาด ความมันส์ย่านสามย่านด้วยกิจกรรมไฮไลต์จัดเต็ม ทั้งฟรีจุดเติมน้ำสะอาดไม่มีอั้น เสริมทัพความสนุก ด้วยอุโมงค์น้ำความยาวกว่า 100 เมตร และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังกว่า 40 ชีวิต
ธีรนันท์ กรศรีทิพา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - พัฒนาธุรกิจรีเทล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า "กลยุทธ์หลักของเราคือการดึงศักยภาพของ 2 ทำเลทองบนเส้นพระราม 4 - สีลม ยกระดับประสบการณ์สงกรานต์ใจกลางกรุงให้ครอบคลุมลูกค้าทุกเจเนอเรชัน โดย 'สามย่านมิตรทาวน์' จะทำหน้าที่เป็น 'สถานีสาดความสนุก' อีกหนึ่ง Landmark Destination ความสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
โดยปีที่ผ่านมา สงกรานต์สามย่านมิตรทาวน์ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมงานตลอด 3 วันกว่า 220,000 คน ซึ่งในปีนี้เราจึง ผนึกกำลังกับพาร์ตเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชนเติมเต็มความสนุกให้มากขึ้นกว่าเดิม ครอบคลุมทุกเจน และขยายกลุ่มทาร์เก็ตอย่างกลุ่มแฟมิลีที่สามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้
ขณะที่หัวมุมถนนสีลม 'สีลมเอจ' ‘Global Destination' จุดหมายหลักของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถูกจับตามองจากคนทั่วโลก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาร่วมเฉลิมฉลองด้วยความสนุกสนาน การผนึกกำลัง 2 ฟีลลิง 2 แยกหัวมุมถนนพระรามสี่ ไม่เพียงแต่ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น แต่เรายังพกความพร้อมมาแบบขั้นสุด ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก จุดเติมน้ำสะอาดฟรี โซนเป่าแห้ง บริการห้องอาบน้ำ และการเดินทางที่สะดวกสบาย เพื่อตอกย้ำว่าเราคือเดสติเนชันแห่งการเล่นน้ำที่เข้าใจและ ตอบโจทย์อินไซต์อย่างแท้จริง"
โนแอลไม่มีอ่อม เปิดจุดไฮไลต์ SAMYAN MITRTOWN SONGKRAN FESTIVAL 2026 สถานีสาดความสนุก
· Water Zone: ซิกเนเจอร์แลนด์มาร์ก อุโมงค์น้ำความยาวกว่า 100 เมตรกลางลานหน้าศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ อีกทั้งยังเป็นจุดเติมน้ำสะอาดฟรีซึ่งสนับสนุนความฉ่ำสะอาด ปลอดภัย โดย DOS Life ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำแบบครบวงจร และผู้นำอันดับ 1 ด้านถังเก็บน้ำคุณภาพที่ไม่ใช่แค่ “ถังเก็บน้ำ” แต่เป็นแบรนด์ที่ห่วงใยและใส่ใจในทุกคุณภาพชีวิต ด้วยนวัตกรรมความสะอาดรายแรกที่สามารถกำจัดยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึง 99.9% เพื่อให้ทุกหยดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจให้ทุกคนได้สนุกกับการเล่นน้ำอย่างไร้กังวล
· Free Concert จากทัพศิลปินดังตลอด 3 วันเต็ม : เวทีคอนเสิร์ตสุดมันส์! ที่ขน 12 ศิลปิน ระดับ ท็อป นำทีมโดย PiXXiE, PERSES, PROXIE, TILLY BIRDS, ALALA และศิลปินที่กำลังมาแรงกว่า 40 ชีวิต พร้อมโชว์จาก DJ YP ที่จะมาสาดเพลย์ลิสต์สุดมันส์
· Thai Thai Zone: เอาใจสายครอบครัวด้วยจุดสรงน้ำพระพุทธชินราชจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคล, เวิร์กช็อป Summer Charm DIY ร้อยลูกปัดเปลือกหอย และ เพ้นท์กล่องเหล็กด้วยสีสันสดใสต้อนรับซัมเมอร์ พิเศษสุดกับกิจกรรมเช็กดวงต้อนรับปีใหม่ไทยกับหมอดูชื่อดัง (จำกัดวันละ 300 สิทธิ์)
· กิจกรรมจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ เติมเต็มความสนุกตลอดทั้งงาน : ยกขบวนกิจกรรมและ โปรโมชันพิเศษมาสร้างสีสันให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกอย่างเต็มอิ่ม อาทิ Food Partners: มาเล่นน้ำที่สามย่านมิตรทาวน์ไม่ต้องกลัวหิว เพราะเรามี Food ซัพพอร์ตและกิจกรรมจากพาร์ตเนอร์ดัง นำโดย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ควิกแสบ, Mister Potato มันฝรั่งทอดกรอบสัญชาติมาเลเซีย, เถ้าแก่น้อย แบรนด์สาหร่ายอันดับหนึ่ง รวมถึง ทาคุมิ อายิ (Takumi Aji) โชยุญี่ปุ่น ที่ผลิตจากซอสถั่วเหลืองคุณภาพดี ทำได้หลากหลายเมนู จัดกิจกรรมแจกข้าวผัดไข่ให้ชิมฟรี ขณะที่ โออิชิ กรีนที แบรนด์ชาเขียวพร้อมดื่มอันดับหนึ่ง ให้บริการเครื่องดื่มชาเขียวและแจกสินค้าใหม่รับหน้าร้อนกับไอศกรีม โออิชิ กรีนที ไอซี่ และ ฮาร์ทบีท สื่อรักรูปหัวใจ แบรนด์ลูกอมที่โดนใจทุก Gen ก็มาร่วมสร้างสีสัน ดีต่อใจ ได้ทุกวัน
· More Fun : จัดเต็มไอเท็มรับซัมเมอร์สุดปัง จาก Medium and More แหล่งรวมสินค้า สุดชิค อาทิ อุปกรณ์เล่นน้ำที่จัดมาให้ครบทุกโหมด, พร๊อพแต่งตัวสุดฮอต รวมถึงของใช้ ลวดลายสดใส และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
· เสริมความล้ำด้วย Anker Innovations ยกระดับประสบการณ์เทศกาลสงกรานต์ในฐานะ แบรนด์อุปกรณ์ชาร์จมือถืออันดับ 1 ของโลก โดยยึดมั่นในคุณค่าหลัก "Ultimate Innovation" ภายใต้สโลแกนของงาน "แค่พก ANKER น้ำก็หยุดเราไม่ได้"
· ถึงอากาศร้อน แต่ซัมเมอร์นี้ มั่นใจ ด้วยมาตรฐานสูงสุดของกันแดดปกป้องสูงจาก Eucerin ที่จะมาจัดกิจกรรมให้ทุกคนโดนแดด เล่นน้ำได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ยังส่งมอบความสุขรับซัมเมอร์สุดคุ้มกับแคมเปญสุดพิเศษ "ช้อปให้สุด สนุกให้ฉ่ำ" ระหว่าง 10 เม.ย. - 10 พ.ค. 69 เพียงช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป และเป็นสมาชิก LINE OFFICIAL สามย่านมิตรทาวน์ รับฟรีทันที! หมวก SUMMER CAP สุดชิค 1 ใบ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน รวม 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)
ลิสท์ไฮไลต์หนึ่งในจุดหมายหลักสงกรานต์ในกรุงเทพ “สงกรานต์สีลม เจอกัน สีลมเอจ” สงกรานต์มันส์สุด…หัวมุมถนนสีลม
· สตาร์ทความสนุก เปิดพื้นที่เดบิวต์ระดับตำนาน เต้นให้สับแบบ Non-stop ตลอด 3 วันเต็ม กับ Playlist สุดมันส์จากดีเจชื่อดัง อาทิ DJ YP, DJ GREEN, DJ JAYDAI และ แก๊ง DJ จาก SILOM ซอย 2 ตอกย้ำความสุด! ในวันที่ 13 เม.ย. 69 เวลา 16.00 – 17.00 น. เชิญตัวลูก มาช่วยตัวมัมตั้งคีย์ ในมินิคอนเสิร์ตจาก "ฮาย อาภาพร นครสวรรค์"
· เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทยด้วยการสรงน้ำขอพร พระธรรมกาย ปี 2521 จากวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ณ บริเวณชั้น G
· จัดเต็มทั้งจุดเติมน้ำสะอาดฟรี การันตีความสะอาดโดย Dos Life แบรนด์นวัตกรรม ถังเก็บน้ำรายแรกที่ ห่วงใย ใส่ใจ ในทุกคุณภาพชีวิต ที่กำจัดยับยั้งไวรัสแบคทีเรียได้จริง 99.9% ให้สงกรานต์นี้เล่นน้ำสะอาด ปลอดภัย อย่างไร้กังวล เปิดบริการ 11.00 – 20.00 น. ตลอด 3 วัน, Dry Station โซนเป่าแห้ง และ ห้องอาบน้ำ (Communal Shower) ที่เปิดบริการยาวตั้งแต่ 06.00 – 21.00 น. เล่นน้ำเสร็จก็อาบน้ำแต่งตัวไปเที่ยวต่อได้เลย
· พร้อมคอมโบหมัดเด็ดน็อกคนหิว เสิร์ฟความอร่อยด้วยร้านอาหารสตรีทฟู้ดฝั่งถนนพระราม 4 และ ร้านอาหารภายในศูนย์ที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
สงกรานต์ปี 2569 นี้ ไม่ต้องคิดเยอะ! ล็อกคิวและเตรียมนัดชาวแก๊งมาร่วมสาดความมันส์ เปียกให้สุด สนุกให้ฉ่ำกันได้เลย สงกรานต์สีลม เจอกัน สีลมเอจ 12 - 14 เม.ย. 69 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น. เดินทางสะดวกสบายด้วย BTS ศาลาแดง (ทางออก 5) หรือ MRT สีลม (ทางออก 2) และ SAMYAN MITRTOWN SONGKRAN FESTIVAL 2026 13 - 15 เม.ย. 69 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 19.00 น. MRT สถานีสามย่าน (ทางออก 2) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK: SAMYAN MITRTOWN และ SILOM EDGE
