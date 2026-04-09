ดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง บรรยากาศฤดูใบไม้ผลิแห่งเมืองปักกิ่ง

ช่วงต้นเดือนเมษายน เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ “ปักกิ่ง” เมืองหลวงของประเทศจีน สวยงามไม่น้อยไปกว่าฤดูกาลใด เพราะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้นานาพันธุ์ พากันผลิดอกบานสะพรั่งไปทั่วตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สวนสาธารณะ หรือริมถนนกลางเมือง
โดยปีนี้ รัฐบาลท้องถิ่นเมืองปักกิ่ง เปิดงาน “Blooming Beijing — 2026 Beijing-Tianjin-Hebei Flower-Viewing Season” อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา จัดเต็มกิจกรรมหลากหลายที่ผสานความงดงามของธรรมชาติเข้ากับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวฤดูใบไม้ผลิอย่างครบวงจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ยังได้เปิดตัวแผนที่ชมและเลือกซื้อดอกไม้ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ อาทิ ช่วงเวลาการบานของดอกไม้และพิกัดสถานที่ต่างๆ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงแผนที่ดิจิทัลได้ผ่านเว็บไซต์ของ Beijing Municipal Forestry and Parks Bureau รวมถึงบัญชี We Chat “Capital Landscaping and Greening”, “Capital Smart Landscaping” และ “Changyou Gongyuan”
นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งจุดสแกนคิวอาร์โค้ดตามสวนสาธารณะ สถานีพืชสวน และตลาดดอกไม้ทั่วเมือง เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการเดินทางชมดอกไม้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยตลอดช่วงฤดูใบไม้ผลิ สวนสาธารณะสำคัญทั่วปักกิ่งจะจัดกิจกรรมธีมดอกไม้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดอกทิวลิป ดอกโบตั๋น หรือดอกบัว สร้างบรรยากาศแห่งสีสันที่ยาวนานตลอดทั้งปี รวมถึงมีการจัดนิทรรศการดอกไม้ระดับนานาชาติอย่างงาน Beijing International Flower Show 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เขตเฟิงไถในช่วงปลายเดือนเมษายน
ส่วนสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สวนอวี้หยวนถัน (Yuyuantan Park) ซึ่งเป็นจุดเช็กอินอันดับหนึ่งสำหรับคนรักซากุระ ในปีนี้มาในธีม "Sound Awakens the Joy of Music" ที่เน้นการผสมผสานความงามทางสายตากับสุนทรียภาพทางเสียง มีการจัดแสดงดนตรีสดท่ามกลางอุโมงค์ดอกซากุระที่กำลังเข้าสู่ช่วงบานเต็มที่ในช่วงสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่สองของเมษายน