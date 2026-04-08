เข้าชมฟรี งาน “Maha Songkran World Water Festival 2026” ปักหมุดกรุงเทพฯ แลนด์มาร์กแห่งความสุข รับปีใหม่ไทย

ททท. ชูกรุงเทพฯ เป็นแลนด์มาร์กแห่งความสุข จัดใหญ่งาน “Maha Songkran World Water Festival 2026” ในวันที่ 11-15 เม.ย. 69 ณ บริเวณสวนเบญจกิติ กทม. ภายในงานจัดเต็มกิจกรรมหลากหลายมิติ ทั้งวัฒนธรรม ความบันเทิง และพื้นที่เล่นน้ำ เพื่อสร้างภาพจำใหม่ของสงกรานต์ที่ทันสมัย เข้าถึงทุกเจเนอเรชัน พร้อมตอกย้ำคุณค่าของประเพณี “สงกรานต์ไทย” ในฐานะมรดกวัฒนธรรมโลก งานนี้เข้าชมฟรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอกย้ำภาพลักษณ์ “เทศกาลสงกรานต์ระดับโลก” จัดใหญ่งาน “Maha Songkran World Water Festival 2026” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2569 ณ บริเวณสวนเบญจกิติ (โรงงานยาสูบเดิม) กรุงเทพมหานคร และงาน “Saneh Art by Songkran Festival 2026” ในระหว่างวันที่ 11-30 เมษายน 2569 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 งานอัดแน่นด้วยกิจกรรมหลากหลายมิติ ทั้งวัฒนธรรม ความบันเทิง และพื้นที่เล่นน้ำ เพื่อสร้างภาพจำใหม่ของสงกรานต์ที่ทันสมัย เข้าถึงทุกเจเนอเรชัน ตอกย้ำคุณค่าของมรดกโลก พร้อมส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยสู่การเป็น “Festival Destination” ของโลก และยกระดับเทศกาลสงกรานต์สู่ Global Festival ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือน
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. พร้อมส่งมอบความสุขรับปีใหม่ไทยผ่าน 2 กิจกรรมไฮไลต์สำคัญ เริ่มจากงาน “Maha Songkran World Water Festival 2026” จัดขึ้นในวันที่ 11-15 เมษายน 2569 ณ บริเวณสวนเบญจกิติ (โรงงานยาสูบเดิม) กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งนำเสนออัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ ในรูปแบบที่ผสานความคลาสสิกงดงามของวิถีไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างมีเสน่ห์ เพื่อตอกย้ำสถานะของสงกรานต์ไทยในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจาก UNESCO พร้อมต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ
ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมตลอด 5 วันเต็ม เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่และขบวนแห่ Maha Songkran World Event ในวันที่ 11 เมษายน 2569 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง พบกับนางสงกรานต์ประจำปี 2569 “นางรากษสเทวี” โดยโอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 ก่อนต่อเนื่องด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของไทย ที่จะผลัดเปลี่ยนมาสร้างความคึกคักตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 17.00–22.00 น. ทุกวัน
นอกจากความบันเทิงจากศิลปินแล้ว เวทีกลางยังเต็มไปด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและโชว์ร่วมสมัย รวมถึงไฮไลต์การแสดงโดรนแปรอักษรกว่า 1,200 ลำ ที่จะเติมสีสันเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืน ขณะเดียวกัน โซน “สงกรานต์ 5 ภูมิภาค” เปิดให้สัมผัสเสน่ห์ไทยครบทุกมิติ ตั้งแต่เวลา 11.00–22.00 น. ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น กิจกรรม DIY และจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นอัตลักษณ์เด่นจากทั่วประเทศ พร้อมจำลองบรรยากาศเทศกาลงานวัดสุดคลาสสิก ทั้งก่อพระเจดีย์ทราย บ้านผีสิง ชิงช้าสวรรค์ และกิจกรรมสรงน้ำพระ เสริมความอบอุ่นแบบไทย
รวมทั้งยังออกแบบพื้นที่ให้ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน ทั้งโซนสงกรานต์ผู้สูงอายุ โซนเด็ก โซนอาหารและผลิตภัณฑ์ไทยกว่า100 ร้านค้า ตลอดจนบูทกิจกรรมจากหน่วยงานพันธมิตรที่มาร่วมสร้างสีสันอย่างคึกคัก ก่อนปิดท้ายความสนุกกับโซนลานเล่นน้ำและเวที EDM ตั้งแต่เวลา 16.00–22.00 น. ที่ขนทัพดีเจชื่อดังมาปลุกพลังความมันทุกค่ำคืน พร้อมเปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็น “แลนด์มาร์กแห่งความสุข” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ตอกย้ำศักยภาพของสงกรานต์ไทยสู่การเป็นหนึ่งใน Global Festival ระดับโลก และสร้างภาพจำใหม่ของ “สงกรานต์ไทย” ในมิติที่ยิ่งใหญ่ ทันสมัย เข้าถึงผู้คนทุกวัย พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น “Festival Destination” ของโลก
ต่อเนื่องด้วยงาน “Saneh Art by Songkran Festival 2026” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 11-30 เมษายน 2569 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดเสน่ห์ของประเพณีสงกรานต์ไทยผสานคำว่า “เสน่ห์” เข้ากับ “งานศิลปะ” ผ่านมุมมองสร้างสรรค์ของศิลปินไทย โดยจัดแสดงประติมากรรม 3 มิติขนาดใหญ่ จำนวน 6 ชิ้น จากศิลปินไทยชื่อดัง ระหว่างวันที่ 11–30 เมษายน 2569 พร้อมกิจกรรมนันทนาการสร้างสีสันในวันที่ 11–15 เมษายน 2569 อาทิ เสวนาศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินไทย ซุ้ม Market ซุ้ม Workshop ซุ้มการละเล่นไทย และกิจกรรม Check-in Challenge เพื่อลุ้นรับของรางวัล Limited Edition ตลอดช่วงเทศกาล
พลตำรวจตรีดนุ กล่ำสุ่ม ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภายใต้ 3 หลักสำคัญ ได้แก่ ความปลอดภัย การเข้าถึงได้ และความเชื่อมั่น โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร หน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ทั้งภายในและรอบบริเวณงาน รวมถึงจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ จุดตรวจ จุดคัดกรอง จุดบริการนักท่องเที่ยว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 รวมถึง Mobile Application สำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ
ด้านนางสาวรุจิรา อารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครกล่าวว่า กรุงเทพมหานครในฐานะ “เจ้าบ้าน” มีภารกิจสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยของประชาชน บริหารจัดการพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบ และสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลก จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญสูงสุดกับ “ความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว” จึงได้เตรียมความพร้อมทั้งความปลอดภัยด้านการแพทย์และฉุกเฉิน การจราจรและการเดินทาง ความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ การดูแลคุณภาพน้ำและการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย และมั่นใจในทุกมิติ
นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมช่วงประเพณีสงกรานต์ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ปีใหม่ไทยที่หลากหลายและสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างมีเสน่ห์ ดังนี้
ภาคเหนือ อาทิ ม่วนอก ม่วนใจ๋ สงกรานต์ Soft Power เชียงราย กิจกรรม “มหาสงกรานต์ 3 แผ่นดิน เดินได้ทั้งเมืองเชียงแสน” จ.เชียงราย, มหาสงกรานต์ มนต์เสน่ห์ริมปิง สู่ศรัทธาสองแผ่นดิน จ.ตาก มหาสงกรานต์อุตรดิตถ์ Uttaradit Songkran Music Festival ณ ถนนหลงหลิน อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์, งานสงกรานต์น่านนันทบุรี สุขสรีปี๋ใหม่เมือง 2569 ณ ถนนข้าวแต๋น วัดสวนตาล และถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน, งาน HOM SONGKRAN FESTIVAL 2026 จ.แพร่,งานประเพณี “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุโขทัย” ประจำปี 2569 จ.สุโขทัย, Chiangmai Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย จ.เชียงใหม่ บริเวณถนนรถแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Lamphun Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย จังหวัดลำพูน จ.ลำพูน เป็นต้น
ภาคกลาง อาทิ ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION 2026 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, SIAM PARAGON ULTRASONIC SUMMER FESTIVAL 2026 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน, งานสงกรานต์สยาม 2569 ณ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร, THAI LISM MUSIC FESTIVAL 2026 ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์, งานเทศกาลดนตรี SUPERFLUID 2026 ณ คิงเพาเวอร์ รางน้ำ,งานประเพณี “สงกรานต์เล่นน้ำกับช้าง” ประจำปี 2569 ณ บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา,งาน Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ท่ามหาราช ท่ายอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ศาลเจ้ากวนอู สุขสยาม แอท ไอคอนสยาม และเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร, งานมหกรรมเทศกาลและประเพณีมหาสงกรานต์ถนนข้าวสาร ประจำปี 2569 ณ ถนนข้าวสาร, งาน Water War ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์
ภาคตะวันออก งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2569 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ, งานประเพณีแห่หงส์ – ธงตะขาบ ประจำปี 2569 ณ ลานวัดทรงธรรมวรวิหาร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ,งาน Pattaya Songkran Summer Festival 2026 ชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ งาน Udon Songkran Festival 2026 ณ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ อำเภอเมือง จ.อุดรธานี, งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2569 ณ บริเวณบึงแก่นนครและถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น, งาน Summer Street Fest 2026 ย่านพักกรุง @ถนนชุมชนบ้านกลาง ณ ถนนชุมชนบ้านกลาง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ภาคใต้ อาทิ งานสมุยสงกรานต์ กลางเล 2569 ต.บ่อผุด ต.มะเร็ต และ ต.อ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี, งานสงกรานต์โนแอล “Songkran No alcohol 2026” ณ ถนนดีบุก หน้าไลม์ไลท์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สำหรับภาพรวมสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2569 รวม 5 วัน ททท. คาดว่าจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศรวมกว่า 30,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับตลาดต่างประเทศ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 500,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สร้างรายได้ เข้าประเทศราว 8,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ขณะที่ ตลาดในประเทศ คาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยจำนวน 5,963,000 คน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 22,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สะท้อนแรงส่งของประเพณีสงกรานต์ในฐานะเวิลด์เฟสติวัลที่เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนทั้งการเดินทางและเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง