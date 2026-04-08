“Smør Studio” อาหารสไตล์นอร์ดิก พิถีพิถันบนความเรียบง่าย

ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดผ่อนคลาย ณ “Smør Studio” ร้านอาหารแนว Nordic Bistronomy ที่เชื่อในความพิถีพิถันของครัว และอิสระของแขกที่โต๊ะอาหาร กับเมนูอลาคาร์ตสุดพิถีพิถัน แต่อร่อยในแบบเรียบง่าย
หลายครั้งที่เราอยากลิ้มลองอาหารรสชาติใหม่ๆ แต่ก็ยังไม่อยากละทิ้งความเรียบง่ายและอบอุ่น
ชวนมาที่ร้าน “Smør Studio” ร้านอาหารแนว Nordic Bistronomy ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเรา ด้วยการเสิร์ฟเมนูอาหารกินง่ายๆ แต่เน้นความชัดเจน
ที่ร้านเชื่อในความพิถีพิถันของครัว การทำอาหารมีพื้นฐานจาก การหมัก การบ่ม และการพัฒนาซอสให้เป็นหัวใจของจาน ก่อนจะนำเสนอในรูปแบบของอาหารอลาคาร์ต เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกสิ่งที่อยากได้ตามต้องการ ไม่มีลำดับคอร์สตายตัว อาหารแต่ละจานเน้นความชัดเจน เรียบง่าย และความเคารพต่อวัตถุดิบ การหมักดองหรือการรมควันนั้นทำเพื่อสร้างมิติของรสชาติอาหาร เทคนิคต่างๆ ก็เลือกใช้ด้วยความพอดี
คำว่า “Smør” หมายถึง เนย เนื่องด้วยเนยคือพื้นฐานในการทำอาหารตะวันตก และเนยที่โดดเด่นของร้านนี้คือ เนยหมัก มีรสชาติเปรี้ยวที่ซับซ้อน โดยหัวเชื้อเนยนั้นส่งตรงมาจากฟินแลนด์
ร้านจะแบ่งออกเป็น 3 คอนเซ็ปต์ คือ ช่วงกลางคืนเป็น “Smør Studio” เสิร์ฟอาหารอลาคาร์ต และแบบเซตเมนู บางช่วงจะมีเชฟชื่อดังมาร่วมคิดเมนูใหม่ๆ ด้วย ช่วงกลางวันเป็น “Smør bkk” เปิดเฉพาะวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-14.30 น. เมนูอลาคาร์ตกินง่ายๆ เน้นซีฟู้ดปิ้งย่าง และมีบริการเดลิเวอรี “Smør 7” เป็นเมนูแซนวิชซาวโดว์และขนมต่างๆ (ดูเวลาที่เปิดเดลิเวอรีได้ใน Grab)
สำหรับ “Smør Studio” ที่เปิดในช่วงเย็นนั้น เน้นบรรยากาศร้านอบอุ่นน่านั่ง มีครัวโล่งที่เปิดโชว์ให้เห็นการทำงานของเชฟ
มาถึงแล้วก็สั่งเมนูขนมปังมาลองกันก่อน Smør Garlic Bun (150 บาท++) เป็นเมนูไฮไลต์ที่อยากให้ลอง ตัวขนมปังนุ่มๆ ใช้เนยพิเศษที่ทางร้านทำเอง ด้านบนโรยชีส ความพิเศษอยู่ที่ไส้ด้านในที่ใช้กระเทียมป่านำเข้า จะมีความหอมกลิ่นกระเทียมแต่ไม่ฉุน และมีความเผ็ดนิดๆ ตอนท้านจากเปปเปอร์ออยล์
Duck Confit Brioche (360 บาท++) เป็นขนมปังบริยอชทางร้านทำเองใหม่ๆ ด้านในเป็นไส้ขาเป็ดตุ๋น กินคู่กับเนยหมัก และซอสเป็ด
Whipped Chicken Liver (320 บาท++) ตัวขนมปังเป็นซาวโดว์ ปิ้งมาข้างนอกกรอบเนื้อนุ่มหนึบ กินคู่กับตับไก่บดเนื้อเนียนจนเป็นครีมละมุน ตัดเลี่ยนด้วยแยมรูบาร์บรสเปรี้ยวนิดๆ
จานต่อมาลอง Fermanted Potato Flatbread (550 บาท++) แผ่นแป้งมันฝรั่งหมักที่นำไปย่างให้กรอบหอมเนื้อนุ่ม กินคู่กับเนื้อกวางแดงสโมค สไลด์เป็นแผ่นบางๆ พร้อมด้วยซอสแบล็คการ์ลิคมาโย กิมมิกคือจะให้เราห่อกินเอง จานนี้แนะนำว่าให้กินตอนแผ่นแป้งยังอุ่นๆ อยู่ จะได้ความนุ่มหอมอร่อย
สดชื่นกันต่อด้วย Hokkaido Scallop (750 บาท++) เป็นหอยเชลล์ฮอกไกโดที่เสิร์ฟแบบซาชิมิ มาพร้อมกับซอสที่ทำจากแตงกวาดองในน้ำวาซาบิฝรั่ง เสิร์ฟคู่กับครีมหมักที่ทางร้านทำเอง
64 ํ Duck Egg (300 บาท++) จานนี้เป็นไข่เป็ดที่ทำแบบวโลว์คุกกิ้ง กินคู่กับของดองต่างๆ แก่นตะวัน ใบ Red Oxalis และมีชีสกรอบโรยหน้า เวลากินต้องคลุกเค้ลาทุกอย่างให้เข้ากัน จะได้ความนุ่มนวลจากไข่เป็ด รสชาติของดองตัดเลี่ยนนิดๆ และความกรุบของชีส
มาลองเมนูที่หนักท้องขึ้นมาอีกหน่อย Grill Abalone Somen (790 บาท++) เป็นเส้นโซเมนกับเป๋าฮื้อย่าง เส้นนุ่มๆ ในน้ำซุปสแกลลอปและสมุนไพรต่างๆ ซดร้อนๆ อุ่นท้อง กับเป๋าฮื้อย่างเนื้อแน่นเด้ง
Trout (890 บาท++) ปลาเทราต์นำเข้าจากยุโรป นำไปย่างให้สุกกำลังดี กินคู่กับซอสคอมบุบัตเตอร์ ใส่ไข่ปลาเทราต์และไข่ปลาแซลมอน ด้านบนเป็นเฟนเนลสลัด
Fire-roasted Carrots (380 บาท++) จานนี้เป็นแครอทย่างกับเนย เนื้อนุ่มๆ หอมๆ กินคู่กับซอสที่ออกรสเปรี้ยวนิดๆ
ชิมของคาวมาหลายจาน ปิดจบมื้อด้วยของหวานห้ามพลาด Traffle Cheesecake (390 บาท++) ทรัฟเฟิลชีสเค้กเนื้อแน่น รสชาติเข้มข้นจากชีส หอมกลิ่นทรัฟเฟิล เสิร์ฟคู่กับไอสกรีมราสเบอร์รี่รสชาติเปรี้ยวๆ สดชื่น และอีกเมนูคือ Laskiaspulla (180 บาท++) เป็นขนมปังที่สอดไส้ราสเบอร์รี่แยมกับครีม
ส่วนเครื่องดื่มของที่นี่ต้องลอง Kombucha Wild Honey (200 บาท++) เป็นคอมบูฉะผสมน้ำผึ้งป่า Green Apple & Verbena (200 บาท++) น้ำแอปเปิ้ลเขียวคั้นสดผสมมะแขว่นและสมุนไพร Golden Sparkling Journey (200 บาท++) เป็นชาส้ม มะขาม และพีช
หากอยากมาชิมเมนูอร่อยของที่นี่ แนะนำให้โทรจองโต๊ะล่วงหน้า โดยที่ร้านมีห้องส่วนตัวให้เลือกด้วย
ร้าน “Smør Studio” ตั้งอยู่ในซอยอรรถกวี 1 / สุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กทม. สามารถเดินทางเข้าไปทั้งจากถนนสุขุมวิท และถนนพระราม 4 มีที่จอดรถด้านหน้าร้าน เปิดวันพุธ-จันทร์ (ปิดวันอังคาร) เวลา 18.00-22.00 น. แนะนำโทรจองโต๊ะล่วงหน้า โทร. 08-8269-4474 Instagram : @smor_studio
